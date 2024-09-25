Прокуратура відкрила кримінальне провадження про дезертирство через публічне СЗЧ Гнезділова

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через заяву військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова про самовільне залишення частини. Ситуацію розслідуватиме ДБР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі Суспільному.

За її словами, 23 вересня прокуратура внесла в реєстр досудових розслідувань відомості щодо можливого ухилення від служби громадянином.

У межах слідства перевіряється виконання Гнезділовим обов’язку військової служби та наказів командирів. Орган розслідування – ДБР.

"В результаті моніторингу медіа зареєстровано кримінальне провадження і проводяться слідчі дії",- додала речниця.

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За даними джерела агенства "Інтерфакс-Україна", справу відкрила 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Зазначається, що нині Гнезділов перебуває на лікарняному, тому він не має жодного процесуального статусу, про підозру йому не повідомляли.

"Наразі він перебуває на лікарняному, термін якого закінчується найближчим часом. Якщо протягом трьох днів після цього він не прибуде на місце служби, ухвалюватимуть подальші процесуальні рішення", - пояснив співрозмовник агентства.

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Що передувало?

Зазначимо, що 21 вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію громадського суспільства, думки з цього приводу розділились.

Сергій Гнезділов – український військовий, громадський активіст та учасник російсько-української війни.

Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.

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