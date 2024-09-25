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Новини Війна
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Прокуратура відкрила кримінальне провадження про дезертирство через публічне СЗЧ Гнезділова

Відкрито кримінальне провадження через СЗЧ військовослужбовця Сергія Гнезділова 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через заяву військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова про самовільне залишення частини. Ситуацію розслідуватиме ДБР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі Суспільному.

За її словами, 23 вересня прокуратура внесла в реєстр досудових розслідувань відомості щодо можливого ухилення від служби громадянином.

У межах слідства перевіряється виконання Гнезділовим обов’язку військової служби та наказів командирів. Орган розслідування – ДБР.

"В результаті моніторингу медіа зареєстровано кримінальне провадження і проводяться слідчі дії",- додала речниця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 56 ОМПБр призначила службове розслідування щодо публічного СЗЧ Гнезділова 

За даними джерела агенства "Інтерфакс-Україна", справу відкрила 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Зазначається, що нині Гнезділов перебуває на лікарняному, тому він не має жодного процесуального статусу, про підозру йому не повідомляли.

"Наразі він перебуває на лікарняному, термін якого закінчується найближчим часом. Якщо протягом трьох днів після цього він не прибуде на місце служби, ухвалюватимуть подальші процесуальні рішення", - пояснив співрозмовник агентства.

Читайте також: Ситуація на фронті залишається дуже складною, тож демобілізація для нас проблематична, - "слуга народу" Веніславський 

Що передувало?

Зазначимо, що 21 вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію громадського суспільства, думки з цього приводу розділились.

Сергій Гнезділов – український військовий, громадський активіст та учасник російсько-української війни.

Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа на майже 400 мільйонів: Перед судом постануть посадовці Полтавського ГЗК Жеваго

Автор: 

дезертирство (297) демобілізація (110) ДБР (3502) Офіс Генпрокурора (3255) Гнезділов Сергій (12)


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Топ коментарі
+26
а у придворних прокуратури-дбрів нема бажання внести в реєстр досудових розслідувань відомості щодо можливого чотирьократного ухилення від служби громадянином Зєлєнскім, нехтуванням Конституцією, узурпацію влади, утискам свободи слова, розкраданнями бюджету та міжнародної допомоги, передачу владних повноважень завгоспу-шпигуну дермаку, розвал армії та оборонної промисловості, розмінування "Чонгарів", непопередження українців про напад Московії, через що сотні-тисячи втратили майно-здоров'я-життя....???!
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25.09.2024 08:50
+24
Чувак у війську з 2019 року, вже 5 років служить чи служив, але бачте як всі збунтувались, що раб захотів на свободу... І прокуратура підключилась (а коли Дмитрук втікав, то якось ні прокуратура, ні ДБР, ні інші "правоохоронці" нічого не зробили).

Але найбільше вражає, це цинізм людей. Бачте, їм не подобається, що після 5 років людина просто хоче відпочити. Після 5 років війни людина втомилась. У них немає претензій ні до Зе, ні до По, що війну таки не зупинили, у них претензії саме до цього хлопця, бо від нього відповідь не прилетить...
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25.09.2024 08:59
+22
Красти мільйонами - злочин. Крапка.
Не забезпечувати війська необхідним - злочин. Крапка.
Виводити резерви на Курськ коли вони необхідні на наші землі - злочин. Крапка.
Випускати лояльних депутатів з накраденим закордон - злочин. Крапка.

Але агритись на простого чувака легше, ніж на владу, так виходить? І *****, що він відслужив 5 років, брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Золоту Ниву, Гуляйполе, Бахмут. Раб же повинен бути в стійлі, так виходить?
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25.09.2024 09:05
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Дизертирство - злочин. Крапка.
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25.09.2024 08:42 Відповісти
це, кримінальний злочин, перед державою!
це, моральний злочин, перед побратимами!
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25.09.2024 08:45 Відповісти
Навіщо так багато ком?
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25.09.2024 08:59 Відповісти
на всяк випадок. коми, зайвими не бувають.
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25.09.2024 09:02 Відповісти
,І, знову, зайву, поставили,
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25.09.2024 09:09 Відповісти
ой, не впізнав відразу.
берта йосіфовна, моя улюблена вчителька з української мови. ви, як?
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25.09.2024 09:12 Відповісти
Хлопці, ви такі розумні, а чому ви строєм не ходите? А тримати не професійних військових без термінів служби майже в заручниках, постійно ризикуючи їх життям і здоров'ям, це не злочин? А з моральної точки зору всім все ОК? Хтось в свої 50+ третій рік на війні, а хтось в свої 30 робить допис " вірю в ЗСУ " і на цьому все! Може це має бути естафета, а не марафон в один кінець?
Пі. Сі. Мабуть тільки Зеленський з посіпаками згоден на безтерміновий термін!
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25.09.2024 12:05 Відповісти
тобто, у нас з'їздити на війну, це як на вікенд, на рибалку? зібрались, затарились і поїхали.
чи, на нас напав страшний дикий ворог?
сьогодні, зараз, у нас вітчизняна війна.
нє, не чули?
чекаю питання, чому, я не в окопах.
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25.09.2024 12:43 Відповісти
Так тебе ж чекають, поки ти розчехлишся, пива німецького нажлуктишся і нарешті приїдеш на заміміну " непрофесійним воєним". Ти ж також " непрофесійний" ?
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25.09.2024 13:21 Відповісти
Ще один чекун або ждун? Все на мене чекаєш, бо сам обісрався?
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25.09.2024 13:53 Відповісти
Чекаю поки або пельку, якою " команди" в Україну роздаєш стулиш, або приїдеш нарешті ті " команди" самому виконувати
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25.09.2024 14:17 Відповісти
Да ти прямо ідеальний виборець і лохторат Зеленського ! Всі нам щось винні, всі для нас мають щось робити, всі нам мають платити, але без питань і бажано мовчки! Та ні, як співав зелін дружаня, от сосни мне от сосни іголочку в новий год! Можеш грати ждуна під шафою і надалі.
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25.09.2024 14:36 Відповісти
Троль, виикни штучний інтелект, ти що сказати то хтів?
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25.09.2024 15:29 Відповісти
Да вже і не знаю з якого боку донести до тебе, що ти обісраний ждун, а ти все тупиш і тупиш! Може ти розумієш тільки мовою символів? Тоді ! Так краще?
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25.09.2024 15:38 Відповісти
Якщо ви когось зробили дезертиром, і не відчуваєте цього, то вічність будете злочинцем, тому що війна це зло, а глумитися над обов'язками громадянина, а потім ще й звинувачувати в дезертирстві, за це ви точно перед ПОБРАТИМАМИ відповісте.
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25.09.2024 08:53 Відповісти
Красти мільйонами - злочин. Крапка.
Не забезпечувати війська необхідним - злочин. Крапка.
Виводити резерви на Курськ коли вони необхідні на наші землі - злочин. Крапка.
Випускати лояльних депутатів з накраденим закордон - злочин. Крапка.

Але агритись на простого чувака легше, ніж на владу, так виходить? І *****, що він відслужив 5 років, брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Золоту Ниву, Гуляйполе, Бахмут. Раб же повинен бути в стійлі, так виходить?
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25.09.2024 09:05 Відповісти
Любий (будь-який напис) особистий супротив проти діючої влади - це злочин для диктату. Крапка.
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25.09.2024 10:05 Відповісти
Генерал - десантник Якубець сказав якшо віиська дембельнуться - то через 3 дні кацапи будуть в Києві а через 6 в Львові
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25.09.2024 08:43 Відповісти
Ага, так давайте всіх вічно в армії тримати. Ну а ****, люди це ж ресурс, правда ж? А нічого, що чувак вивіз на собі 5 років служби? А нічого, що він брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Золоту Ниву, Гуляйполе, Бахмут? Це виходить для тебе нічого не значить, якщо хочеш загнати його назад в пекло...
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25.09.2024 09:00 Відповісти
Виходу нема - ніхто більше ити добровольцями не хоче
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25.09.2024 09:04 Відповісти
Ну тоді питання ж не до Сергія, правда ж? А до гавнокомандуючого, його ставки і так далі... Проблема в тому, що відкрито ставити питання про некомпетентність влади страшно, бо ще знайти можуть, а пресувати таких простих хлопців, які не дадуть здачі - оце будь ласка, оце завжди аж бігом
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25.09.2024 09:07 Відповісти
Питання до тебе, коли ти нарешті вилізеш із під шафи, а то ТЦК тебе із собаками вже рік як розшукують ?
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25.09.2024 13:24 Відповісти
О, бравий вояка пише з окопу) Ще йтак пише, ніби мені на його думку не покласти ))
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25.09.2024 14:48 Відповісти
То бто ти, заліз під шафу, рік вже немиєшся, але команди кому і як воювати надаєш?
Чувак, ти або із під шафи вилізь, або пельку стули
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25.09.2024 15:31 Відповісти
Ну команди тут віддаєш ти, засцяне гівно, яке сильне тільки в коментах... Цікаво, а ти з якого окопа пишеш, херой? Чи сховався в ТЦК і гордо заявляєш, що ти грізний вояка?
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25.09.2024 17:40 Відповісти
А що, перелякався? Мамку клич на допомогу- погані дядьки обіжають тебе, із такої схованки за вуха тягнуть
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25.09.2024 19:18 Відповісти
Ти прям високої про себе думки) Чому я повинен боятись сцикунятка? Сидить десь в тилу, озлоблений на всіх чувак, який навіть боїться нормальне ім'я в цьому чаті вибрати. Якщо вже так боїшся, то чого мені на тебе зважати? Нікчемний троль пробує самовиразитись, розуміючи, що його життя нікчемне, тускле і нікому не цікаве... Що ж, давай далі пиши, хоч тут відчуєш себе потрібним
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25.09.2024 21:15 Відповісти
Та не трясись, а то від страху замість мови якесь белькотіння вибризкуєш. Мамка тебе у спідницю сховає, якщо погані дядьки будуть із під шафи витягувати
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25.09.2024 21:27 Відповісти
О, давай-давай, не зупиняйся! Продовжуй, це так захоплююче спостерігати за тим, як ти намагаєшся наповнити своє безбарвне, позбавлене сенсу існування хоч якимось емоціями. Серйозно, я прям відчуваю, як кожен твій коментар додає тобі ваги у світі, де ніхто про тебе і не здогадується. І знаєш, це навіть зворушливо - такий відчайдушний пошук уваги. Тож не соромся, будь ласка! Можливо, наступна порція твого інтелектуального "шедевра" буде настільки вражаючою, що я навіть засумніваюся, чи не ти той самий геній, який змінить світ... Ну, або хоча б свій підвал.
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26.09.2024 09:48 Відповісти
Тому треба збільшити на 11 тис прикордонників, поліцейських в штат школи зарахувати.
Робити блок пости на тилових областях.
Коменданські обмеження, при наявності камер на рос софті та не обмеженому доступі до супутникових комерційних послуг.
Не мілітарізоване суспільство, відсутність приватних полігонів та зброярської культури.
Нищення ідеї створення ТРО та військових приватних компаній.
До тепер, не зникли волонтери як тимчасова необхідність.
А так, звісно до йдуть. Всіх в братських могилах шукатимуть.
Правда, наші не дають іноземним компаніям допомогати з розпізнаванням останків. Ну, то дрібничка.
Демінери іноземні, не працюють на пряму бо в їх доктрині забагато відповідальності, і вони роблять філії под наші закони.
Теж, нічого суттєвого.
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25.09.2024 09:12 Відповісти
72 - га бригада сказала шо іх по флангах підсилили ТрО і вони не витримали - відіишли і тепер 72 -га в Вугледарі попадає в оточення
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25.09.2024 09:20 Відповісти
Бо напевно, бригада не тієї території і дуже маю сумнів що не збірна солянка.
ТРо поглинули регулярні війська, але вони мали інше призначення.
Злагодження це важлива частина обороностійкості.
А по назвам рахувати фланги, то ми це вмієм)
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25.09.2024 09:35 Відповісти
Єдиний шанс перемогти це примусити нато ввести війська ядерним шантажем.
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25.09.2024 08:45 Відповісти
Хрестовий похід.
Як там зі своїми заявами Кортевич? Купал? Сайгун?
Ще не в усіх закінчились терміни нерозголошення?
Ябчанка, за петицію?
Погані подають приклади, мусять за це заплатити...(підпис держава)
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25.09.2024 08:47 Відповісти
а у придворних прокуратури-дбрів нема бажання внести в реєстр досудових розслідувань відомості щодо можливого чотирьократного ухилення від служби громадянином Зєлєнскім, нехтуванням Конституцією, узурпацію влади, утискам свободи слова, розкраданнями бюджету та міжнародної допомоги, передачу владних повноважень завгоспу-шпигуну дермаку, розвал армії та оборонної промисловості, розмінування "Чонгарів", непопередження українців про напад Московії, через що сотні-тисячи втратили майно-здоров'я-життя....???!
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25.09.2024 08:50 Відповісти
Евген Карась в своём ТГ-канале высказался по поводу этой истории...
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25.09.2024 08:50 Відповісти
Карася останнім часом не варто слухати, тупо рупор провладних наративів і не більше... Послухайте детально, і побачите, що в нього немає претензій до влади, до командування, а є претензії саме до звичайних цивільних... Це манера якраз проплачених - бити по найслаюших, як хряк Дикий і робить на пару з Карасем. Ці хлопці себе дискредитували на повну
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25.09.2024 09:03 Відповісти
Да ви що?!?!
Швиденько йду на його канал читати, що ж він там написав.
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25.09.2024 09:13 Відповісти
Чувак у війську з 2019 року, вже 5 років служить чи служив, але бачте як всі збунтувались, що раб захотів на свободу... І прокуратура підключилась (а коли Дмитрук втікав, то якось ні прокуратура, ні ДБР, ні інші "правоохоронці" нічого не зробили).

Але найбільше вражає, це цинізм людей. Бачте, їм не подобається, що після 5 років людина просто хоче відпочити. Після 5 років війни людина втомилась. У них немає претензій ні до Зе, ні до По, що війну таки не зупинили, у них претензії саме до цього хлопця, бо від нього відповідь не прилетить...
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25.09.2024 08:59 Відповісти
Відповідь вже давно їм повинна "прилітати"- від таких хлопців і від їх побратимів !
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25.09.2024 09:04 Відповісти
Крім його уявного СЗЧ, він підняв тему чорної демобілізації, всі дуже добре знають, про що йде мова, але жодної реакції від влади, і жодного коментаря на цю тему, я чомусь не бачу....
Воїни, що слабо назвати суму відкупного,
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25.09.2024 09:30 Відповісти
У мене цей воїн, зі своїм СЗЧ, визиває більше поваги, ніж ті, хто своїм мовчанням породжує такий безлад в ЗСУ...
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25.09.2024 09:32 Відповісти
100%
якщо довго намагатись примусово щось стримувати - вибухнути може несподівано , де завгодно і як завгодно
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25.09.2024 09:35 Відповісти
"Наразі він перебуває на лікарняному, термін якого закінчується найближчим часом. Якщо протягом трьох днів після цього він не прибуде на місце служби, ухвалюватимуть подальші процесуальні рішення", -

Тоді нахіба 23.09 справу відкрили, якщо підстав до того на данний час не існує?
Цією дією Донецька спеціалізована прокуратура визнала, що спільно з ДБР вони займаються груповим процесуальним онанізмом.
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25.09.2024 09:01 Відповісти
На показову акцію Гнєзділова держава показово і відреагувала ! Як завжди - хтось поспішив прикрити свій зад , а раптом щось ... А по факту ? По факту - якщо Гнєзділов дійсно перебуває на лікарняному ні про яке СЗЧ не може бути і мови ! Тобто - провадження передчасне , а отже - незаконне
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25.09.2024 09:02 Відповісти
Режиму сказали - фас.
А то ще з теплого Кієва прийдеться тікати...
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25.09.2024 09:31 Відповісти
Все одно прийдеться !
Питання лише - коли це станеться ...
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25.09.2024 09:36 Відповісти
меньше воровать властям, озёра там строить, дороги, Е-херню не создавать, а всё на зарплату ВСУ кто на ЛБС.
И никто тикать не будет.
Но нет же всё разворовывают
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25.09.2024 09:45 Відповісти
Гніздов прав і має рацію. Той факт, що він то робить відверто і декларовано є вчинок заслуговуючий велику пошану.
Він створює президент в системі, яка без цього бровами не поведе для вирішення проблем в війську.
То саме колись зробив Христос пішовши на Голгофу.
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25.09.2024 09:46 Відповісти
Більшовицькі методи у дії - розвал армії з середини.
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25.09.2024 09:52 Відповісти
Усім прекрасно відомо що за кадри у "нашій" прокурватурі - профнепридатні хабарники, які при першій нагоді перебігають до окупантів. Тому й віра до них відповідна.
Проблема заміни виснажених військових існує. Так само як і відсутні будь-які спроби її вирішити.
В МОУ працює совково-парашна система усунення не проблем, а осіб, які про ці проблеми заявляють.
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25.09.2024 10:03 Відповісти
Пів країни мажорів до цих не має питань, зате до втомлений ЛЮДИНИ, купа питань.
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25.09.2024 10:10 Відповісти
Так це ура-поЦреотичні бедуїни... Ви що думали, що українці відрізняються від кацапів? Розслабтесь, асиміляція йшла століттями
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25.09.2024 10:12 Відповісти
Хлопець відслужив 5 років, але по думці ура-поЦреотичних бедуїнів досі не віддав борг державі)?
Ну що поробиш коли раб захотів на свободу?!?
П.С - чесно, в ньому більше козацького духу чим у половини населення України.... І займіться краще якимось дмитруком, чи ще чимось!!!
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25.09.2024 10:11 Відповісти
Так это нормально для чувака по фамилии Гнездилов
А вот если бы у чувака была фамилия Зеленский
Ему можно было бы все
Быть ухилянтом
Сравнивать родину с ******
Слить ГЕНИАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ГУР
И вообще делать ЛЮБЭ
У меня только один НЕСКРОМНЫЙ вопрос
А вот интересно - за кого голосовал ГНЕЗДИЛОВ?????
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25.09.2024 11:40 Відповісти
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25.09.2024 11:58 Відповісти
Окей, дезертирство - злочин. А побиття воєнкомами чоловіка на камеру в Самборі - ще і з утриманням його в воєнкоматі - не злочин, нє?
Не здається, що УССР захищає своїх і не щадить чужих?
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25.09.2024 13:13 Відповісти
Що росіянин, на роботу тролем найнявся, а думок сформулювати не в силах, тільки мекання і бекання вилазить ?
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25.09.2024 19:21 Відповісти
 
 