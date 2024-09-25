Прокуратура відкрила кримінальне провадження про дезертирство через публічне СЗЧ Гнезділова
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через заяву військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова про самовільне залишення частини. Ситуацію розслідуватиме ДБР.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі Суспільному.
За її словами, 23 вересня прокуратура внесла в реєстр досудових розслідувань відомості щодо можливого ухилення від служби громадянином.
У межах слідства перевіряється виконання Гнезділовим обов’язку військової служби та наказів командирів. Орган розслідування – ДБР.
"В результаті моніторингу медіа зареєстровано кримінальне провадження і проводяться слідчі дії",- додала речниця.
За даними джерела агенства "Інтерфакс-Україна", справу відкрила 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони.
Зазначається, що нині Гнезділов перебуває на лікарняному, тому він не має жодного процесуального статусу, про підозру йому не повідомляли.
"Наразі він перебуває на лікарняному, термін якого закінчується найближчим часом. Якщо протягом трьох днів після цього він не прибуде на місце служби, ухвалюватимуть подальші процесуальні рішення", - пояснив співрозмовник агентства.
Що передувало?
Зазначимо, що 21 вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.
Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію громадського суспільства, думки з цього приводу розділились.
Сергій Гнезділов – український військовий, громадський активіст та учасник російсько-української війни.
Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.
Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.
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це, моральний злочин, перед побратимами!
берта йосіфовна, моя улюблена вчителька з української мови. ви, як?
Пі. Сі. Мабуть тільки Зеленський з посіпаками згоден на безтерміновий термін!
чи, на нас напав страшний дикий ворог?
сьогодні, зараз, у нас вітчизняна війна.
нє, не чули?
чекаю питання, чому, я не в окопах.
Не забезпечувати війська необхідним - злочин. Крапка.
Виводити резерви на Курськ коли вони необхідні на наші землі - злочин. Крапка.
Випускати лояльних депутатів з накраденим закордон - злочин. Крапка.
Але агритись на простого чувака легше, ніж на владу, так виходить? І *****, що він відслужив 5 років, брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Золоту Ниву, Гуляйполе, Бахмут. Раб же повинен бути в стійлі, так виходить?
Чувак, ти або із під шафи вилізь, або пельку стули
Робити блок пости на тилових областях.
Коменданські обмеження, при наявності камер на рос софті та не обмеженому доступі до супутникових комерційних послуг.
Не мілітарізоване суспільство, відсутність приватних полігонів та зброярської культури.
Нищення ідеї створення ТРО та військових приватних компаній.
До тепер, не зникли волонтери як тимчасова необхідність.
А так, звісно до йдуть. Всіх в братських могилах шукатимуть.
Правда, наші не дають іноземним компаніям допомогати з розпізнаванням останків. Ну, то дрібничка.
Демінери іноземні, не працюють на пряму бо в їх доктрині забагато відповідальності, і вони роблять філії под наші закони.
Теж, нічого суттєвого.
ТРо поглинули регулярні війська, але вони мали інше призначення.
Злагодження це важлива частина обороностійкості.
А по назвам рахувати фланги, то ми це вмієм)
Як там зі своїми заявами Кортевич? Купал? Сайгун?
Ще не в усіх закінчились терміни нерозголошення?
Ябчанка, за петицію?
Погані подають приклади, мусять за це заплатити...(підпис держава)
Швиденько йду на його канал читати, що ж він там написав.
Але найбільше вражає, це цинізм людей. Бачте, їм не подобається, що після 5 років людина просто хоче відпочити. Після 5 років війни людина втомилась. У них немає претензій ні до Зе, ні до По, що війну таки не зупинили, у них претензії саме до цього хлопця, бо від нього відповідь не прилетить...
Воїни, що слабо назвати суму відкупного,
якщо довго намагатись примусово щось стримувати - вибухнути може несподівано , де завгодно і як завгодно
Тоді нахіба 23.09 справу відкрили, якщо підстав до того на данний час не існує?
Цією дією Донецька спеціалізована прокуратура визнала, що спільно з ДБР вони займаються груповим процесуальним онанізмом.
А то ще з теплого Кієва прийдеться тікати...
Питання лише - коли це станеться ...
И никто тикать не будет.
Но нет же всё разворовывают
Він створює президент в системі, яка без цього бровами не поведе для вирішення проблем в війську.
То саме колись зробив Христос пішовши на Голгофу.
Проблема заміни виснажених військових існує. Так само як і відсутні будь-які спроби її вирішити.
В МОУ працює совково-парашна система усунення не проблем, а осіб, які про ці проблеми заявляють.
Ну що поробиш коли раб захотів на свободу?!?
П.С - чесно, в ньому більше козацького духу чим у половини населення України.... І займіться краще якимось дмитруком, чи ще чимось!!!
А вот если бы у чувака была фамилия Зеленский
Ему можно было бы все
Быть ухилянтом
Сравнивать родину с ******
Слить ГЕНИАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ГУР
И вообще делать ЛЮБЭ
У меня только один НЕСКРОМНЫЙ вопрос
А вот интересно - за кого голосовал ГНЕЗДИЛОВ?????
Не здається, що УССР захищає своїх і не щадить чужих?