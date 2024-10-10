Кабмін запровадить "економічне бронювання" до кінця року, для цього внесуть зміни до чинної постанови, – Гетманцев

Кабінет Міністрів запровадить "економічне бронювання" до кінця року шляхом внесення змін до своєї постанови, яка встановлює порядок бронювання від мобілізації працівників критично важливих для економіки підприємств. Додаткових законопроєктів ухвалювати для цього не будуть.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у ефірі подкасту ASATrьопс.

Він ствердно відповів на запитання про те, чи запрацює "економічне бронювання" до кінця поточного року.

"Я б не називав це "економічним бронювання" у тому сенсі, що ти сплатив гроші і не йдеш в армію – так не буде. Буде реалізація Кабінетом Міністрів принципу "працюй або воюй", те, про що говорив прем'єр-міністр. І це буде найближчим часом. Я, чесно кажучи, передбачав, що це вже повинно було бути реалізовано, зважаючи на ті наші внутрішні дискусії, які я спостерігаю", – сказав Гетманцев.

Він уточнив, що для цього Верховній Раді не потрібно буде ухвалювати нових законів.

"Це не закони, це зміни до постанови Кабміну, де одним з критеріїв буде біла заробітна плата, а іншим критерієм буде відповідна галузь, перелік яких буде розширено", – пояснив Гетманцев

Він додав, що подробиць не може уточнити, оскільки це ініціатива Кабінету Міністрів.

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Як повідомлялося, 8 жовтня Кабінет Міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

За словами джерел ЕП, таке рішення ухвалили після того, як президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб. Однак, за даними Міноборони, йдеться лише про 1,1 млн заброньованих.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк із посиланням на представника Мінекономіки повідомляв, що Кабмін вже ухвалив рішення про запровадження "економічного бронювання", але чекає рішення "вищого політичного керівництва". З цією метою у законі про підвищення податків передбачили перехід на щомісячну звітність підприємств про сплату ПДФО.

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй". "Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.

Водночас голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припустив, що Кабмін заклав запуск економічного бронювання у проєкт держбюджету на 2025 рік. За його словами, планові податкові надходження від ПДФО у проєкті держбюджету мають зрости одразу на 45%, що може пояснюватись виключно детінізацією зарплат у звʼязку із запуском економічного бронювання.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко це заперечувала, але оприлюднила розрахунки, згідно із якими запуск "економічного бронювання" може принести 100 млрд грн додаткових надходжень до держбюджету.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати