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Новини
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Кабмін запровадить "економічне бронювання" до кінця року, для цього внесуть зміни до чинної постанови, – Гетманцев

гетманцев

Кабінет Міністрів запровадить "економічне бронювання" до кінця року шляхом внесення змін до своєї постанови, яка встановлює порядок бронювання від мобілізації працівників критично важливих для економіки підприємств. Додаткових законопроєктів ухвалювати для цього не будуть.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у ефірі подкасту ASATrьопс.

Він ствердно відповів на запитання про те, чи запрацює "економічне бронювання" до кінця поточного року.

"Я б не називав це "економічним бронювання" у тому сенсі, що ти сплатив гроші і не йдеш в армію – так не буде. Буде реалізація Кабінетом Міністрів принципу "працюй або воюй", те, про що говорив прем'єр-міністр. І це буде найближчим часом. Я, чесно кажучи, передбачав, що це вже повинно було бути реалізовано, зважаючи на ті наші внутрішні дискусії, які я спостерігаю", – сказав Гетманцев.

Він уточнив, що для цього Верховній Раді не потрібно буде ухвалювати нових законів.

"Це не закони, це зміни до постанови Кабміну, де одним з критеріїв буде біла заробітна плата, а іншим критерієм буде відповідна галузь, перелік яких буде розширено", – пояснив Гетманцев

Він додав, що подробиць не може уточнити, оскільки це ініціатива Кабінету Міністрів.

Читайте також: У Міноборони підтвердили рішення Кабміну переглянути списки заброньованих від мобілізації

Як повідомлялося, 8 жовтня Кабінет Міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

За словами джерел ЕП, таке рішення ухвалили після того, як президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб. Однак, за даними Міноборони, йдеться лише про 1,1 млн заброньованих.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк із посиланням на представника Мінекономіки повідомляв, що Кабмін вже ухвалив рішення про запровадження "економічного бронювання", але чекає рішення "вищого політичного керівництва". З цією метою у законі про підвищення податків передбачили перехід на щомісячну звітність підприємств про сплату ПДФО.

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй". "Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.

Водночас голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припустив, що Кабмін заклав запуск економічного бронювання у проєкт держбюджету на 2025 рік. За його словами, планові податкові надходження від ПДФО у проєкті держбюджету мають зрости одразу на 45%, що може пояснюватись виключно детінізацією зарплат у звʼязку із запуском економічного бронювання.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко це заперечувала, але оприлюднила розрахунки, згідно із якими запуск "економічного бронювання" може принести 100 млрд грн додаткових надходжень до держбюджету.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати

Автор: 

Кабмін (7788) бронювання (202) мобілізація (475) Гетманцев Данило (494)


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Топ коментарі
+18
Коли вже цей гетьманцев завершиться??
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10.10.2024 18:15
+17
Це щоби поділити українців на класи: бідні - воюють, багаті - багатіють? Це чергова спецоперація кацапів та їхніх гнид проти України.
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10.10.2024 18:15
+17
Тільки куля в лоб зупинить цього розкрадача західноі допомоги.
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10.10.2024 18:20
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Коли вже цей гетьманцев завершиться??
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10.10.2024 18:15 Відповісти
Тільки куля в лоб зупинить цього розкрадача західноі допомоги.
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10.10.2024 18:20 Відповісти
Це щоби поділити українців на класи: бідні - воюють, багаті - багатіють? Це чергова спецоперація кацапів та їхніх гнид проти України.
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10.10.2024 18:15 Відповісти
Вже поділили. Просто це буде підтверджено на законодавчому рівні
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10.10.2024 23:04 Відповісти
А дивізія Монако буде платити?
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10.10.2024 18:16 Відповісти
Теперь людей яких ви називали ухилянтами буде набагато, набагато більше. Ніхто не захоче йти в Армію з такою *******. Бо якийсь багатенький вилупок тупо купить собі бронь і буде гуляти а Микола, буде йти і дохнути. Дарма вони роблять це безумство. Це тільки все погіршить. І без жартів може дійти до дуже страшних наслідків. Вскраїні і так нема справедливості а ту ше й ця діч
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10.10.2024 18:25 Відповісти
Вони недоумки. Фронт буде провалюватися до Дніпра, а зелені дегенєрати будуть " бронювати черговий мільон "..
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10.10.2024 19:35 Відповісти
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https://www.work.ua/jobs/by-company/620231/
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10.10.2024 18:27 Відповісти
Ну от, власне, для цього Зе мабуть і доручив перевірити всіх заброньованих - щоб відсіяти частину для економічного бронювання...
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10.10.2024 18:28 Відповісти
може принести 100 млрд грн додаткових надходжень до держбюджету.
Чергова зелена брехня.....Білу зарплату нихто піднимати не буде...а ту що зараз платять то з неї податок і так є...
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10.10.2024 18:32 Відповісти
- Діду, а що ти робив під час війни? Воював? Вбивав кацапів?
-Та ні, онук, в мене було завдання більш важливе. Я працював таксистом в Уклоні.
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10.10.2024 18:33 Відповісти
Продавав квитки у пересувному цирку
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11.10.2024 14:07 Відповісти
А військовим буде економічне бронювання, чи ці ніштяки лише для ухилянтів?
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10.10.2024 18:35 Відповісти
5% військового збору з зарплат та бойових премій військових також. Був 1%, тепер 5.
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10.10.2024 18:50 Відповісти
Незрозуміло , Україна живе постановами Кабміну чи Конституцією?
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10.10.2024 19:42 Відповісти
В України анархія, ми живемо по понятіям.
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11.10.2024 03:29 Відповісти
Снився мені сон, що українці Ґетманцева повісили, а Зіленскій зі страху оголосив цей день Всенародним Святом Справедливості...
Хм, щось не те. Якийсь занадто веселий сон під час війни...
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10.10.2024 20:00 Відповісти
Насправді программа буде називатися-"воюй або воруй"
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10.10.2024 20:07 Відповісти
Все логічно,потрібна мобілізація всієї країни,одні працюють інші воюють.
Але коли верхівка суспільства вміє тільки красти,то як вона буде цим займатись?
Ця ***** сівковича буде це робити чи агент Буратіна дубінский?
Чи може коля котлета,зп саньок,дметрук?
Потрібна напевно дійсно "війскова хунта"))) соловей,скабєєва - вішаються самі)) телеграмофон зразу будуть каятись разом з депутатами всіх рівнів.
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10.10.2024 20:26 Відповісти
.... гетьманцев отримає від мордору орден за заслуги
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10.10.2024 20:27 Відповісти
А у депутатів ВР, яке бронювання? - економічне ? так вони ні якої користі не приносять одні збитки і шкода.
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10.10.2024 20:59 Відповісти
цензоР ніх..я не розумію
А що це ви , щогодини , піаоите цього ПІДАРА, Манцева Геть
ви що ,його посібники?
це вбивця економіки України, А значить вбивця людей України.
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10.10.2024 23:06 Відповісти
це не його піарять, це він піариться з подібними виходами на публіку...
А зраштою гнид потрібно знати в обличчя, хіба ж ні
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11.10.2024 12:36 Відповісти
зрештою
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11.10.2024 12:37 Відповісти
Даня, а ти у верховного дозволу спитав??
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11.10.2024 12:34 Відповісти

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