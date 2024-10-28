Паузы в бронировании угрожают предприятиям потерей критических сотрудников, - NV

Забронировать работника в ближайшие три недели невозможно - в Украине продолжается аудит критически важных предприятий. Но это не все: после 15 ноября компании могут потерять право бронировать работников, а процедура бронирования - претерпеть изменения. Ну а пока длится эта пауза, предприятия рискуют столкнуться со сбоями в производстве и потерей критически важных работников.

Об этом пишет NV, передает Цензор.НЕТ.

Издание напомнило, что получить статус "критически важного для функционирования экономики" предприятия можно после согласования областной военной администрацией (ОВА) или профильного для бизнеса министерства. Правила прописаны в постановлении Кабинета министров № 76, утвержденном еще в январе 2023 года. Но когда начали проводить аудит предприятий, сразу начали фиксировать нарушения.

"Собеседник NV Бизнес, который знаком с ситуацией с бронированием, говорит, что статус критически важных получили придорожные кафе и рестораны, и там бронируют по 20 поваров. Но больше всего нарушений касаются уровня заработной платы: когда предприятие подает документы, то указывает большую зарплату. А как только получает нужный статус, там начинают платить минималку", - рассказывает он о причинах аудита. И добавляет, что в первые дни уже выявлено около 40 тысяч военнообязанных, которые забронированы с нарушениями", - указывает издание.

Читайте также: Ассоциация ритейлеров предупредила правительство об опасных последствиях приостановления бронирования

Но пока чиновники изучают бумаги, бизнес столкнулся с проблемой: продлить бронь до 15 ноября сейчас невозможно. "Предприятия опасаются, что ТЦК просто встанет у входа и мобилизует большую часть работников, поскольку у них завершилось действие статуса "критически важного". Вся работа остановится", - рассказал NV Бизнес представитель отраслевой ассоциации, который попросил не называть его имя.

В июле с такой проблемой столкнулся Криворожский горно-металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог (Днепропетровская обл.): он заявил о массовых проверках ТЦК возле предприятия, и это повлекло сбои в производстве.

"Общественный союз Всеукраинский аграрный форум (ОС ВАФ) и Ассоциация лизингодателей Украины призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля разблокировать бронирование работников этих секторов экономики. "Многие бронирования, срок действия которых истек в октябре, не имеют технической возможности перебронирования. Это ставит под угрозу непрерывность работы аграрных предприятий в условиях военного положения", - отмечает ВАФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия и бизнес взаимно зависимы: эксперт по нацбезопасности прокомментировал угрозы из-за приостановки бронирования

Федерация работодателей, в свою очередь, попросила первого вице-премьера Юлию Свириденко автоматически продлить на два месяца действующие бронирования и отсрочки от призыва на военную службу, чтобы не допустить коллапса в нынешней системе бронирования.

"В неформальных разговорах представители бизнеса говорят, что ожидают возобновления процедуры бронирования после 15 ноября. Если процесс затянется, предприятия могут потерять ключевых работников и это угрожает стабильной работе", - резюмирует издание.

Напомним, ранее украинские бизнес-ассоциации призвали президента как можно скорее восстановить бронирование на уровне министерств - ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали прежде всего местные администрации. Между тем пауза в бронировании может полностью остановить экономику и привести к катастрофическим последствиям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере 40 тыс. военнообязанных забронированы с нарушениями, 20% компаний потеряют статус критических, - СМИ