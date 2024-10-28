РУС
Паузы в бронировании угрожают предприятиям потерей критических сотрудников, - NV

Бронювання від мобілізації: Через паузу підприємства можуть втратити працівників

Забронировать работника в ближайшие три недели невозможно - в Украине продолжается аудит критически важных предприятий. Но это не все: после 15 ноября компании могут потерять право бронировать работников, а процедура бронирования - претерпеть изменения. Ну а пока длится эта пауза, предприятия рискуют столкнуться со сбоями в производстве и потерей критически важных работников.

Об этом пишет NV, передает Цензор.НЕТ.

Издание напомнило, что получить статус "критически важного для функционирования экономики" предприятия можно после согласования областной военной администрацией (ОВА) или профильного для бизнеса министерства. Правила прописаны в постановлении Кабинета министров № 76, утвержденном еще в январе 2023 года. Но когда начали проводить аудит предприятий, сразу начали фиксировать нарушения.

"Собеседник NV Бизнес, который знаком с ситуацией с бронированием, говорит, что статус критически важных получили придорожные кафе и рестораны, и там бронируют по 20 поваров. Но больше всего нарушений касаются уровня заработной платы: когда предприятие подает документы, то указывает большую зарплату. А как только получает нужный статус, там начинают платить минималку", - рассказывает он о причинах аудита. И добавляет, что в первые дни уже выявлено около 40 тысяч военнообязанных, которые забронированы с нарушениями", - указывает издание.

Читайте также: Ассоциация ритейлеров предупредила правительство об опасных последствиях приостановления бронирования

Но пока чиновники изучают бумаги, бизнес столкнулся с проблемой: продлить бронь до 15 ноября сейчас невозможно. "Предприятия опасаются, что ТЦК просто встанет у входа и мобилизует большую часть работников, поскольку у них завершилось действие статуса "критически важного". Вся работа остановится", - рассказал NV Бизнес представитель отраслевой ассоциации, который попросил не называть его имя.

В июле с такой проблемой столкнулся Криворожский горно-металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог (Днепропетровская обл.): он заявил о массовых проверках ТЦК возле предприятия, и это повлекло сбои в производстве.

"Общественный союз Всеукраинский аграрный форум (ОС ВАФ) и Ассоциация лизингодателей Украины призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля разблокировать бронирование работников этих секторов экономики. "Многие бронирования, срок действия которых истек в октябре, не имеют технической возможности перебронирования. Это ставит под угрозу непрерывность работы аграрных предприятий в условиях военного положения", - отмечает ВАФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия и бизнес взаимно зависимы: эксперт по нацбезопасности прокомментировал угрозы из-за приостановки бронирования

Федерация работодателей, в свою очередь, попросила первого вице-премьера Юлию Свириденко автоматически продлить на два месяца действующие бронирования и отсрочки от призыва на военную службу, чтобы не допустить коллапса в нынешней системе бронирования.

"В неформальных разговорах представители бизнеса говорят, что ожидают возобновления процедуры бронирования после 15 ноября. Если процесс затянется, предприятия могут потерять ключевых работников и это угрожает стабильной работе", - резюмирует издание.

Напомним, ранее украинские бизнес-ассоциации призвали президента как можно скорее восстановить бронирование на уровне министерств - ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали прежде всего местные администрации. Между тем пауза в бронировании может полностью остановить экономику и привести к катастрофическим последствиям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере 40 тыс. военнообязанных забронированы с нарушениями, 20% компаний потеряют статус критических, - СМИ

+10
...сначала стравили военных (ТЦК) с народом, затем военных фронтовиков с ТЦКашниками, хотя поставка военных на фронт - это прямая обязанность государства , а не военных, бо военные заняты, воюют... А теперь взялись за экономику без брони. Параллельно, зебилы пытаются набить оскомину у Запада(против нас) - катят на Запад бочку за то, что не поставляют вооружения, бо сами вместо производить, занимались великим крадiвництвом.
28.10.2024 13:47
+9
Все идет к запланированному развалу экономики.
28.10.2024 13:38
+8
Нічого страшного, усім дадуть по тисячі гривень і буде щастя.
28.10.2024 13:35
Понятно что ТЦКашники не поедут в придорожные кафешки поваров ловить, их там просто нет, потому что все на бумаге числятся. А куда поедут? Ну разумеется туда где действительно физически человек ходит на работу.
28.10.2024 13:34
Нічого страшного, усім дадуть по тисячі гривень і буде щастя.
28.10.2024 13:35
Это саботаж высшим звеном по вертикали.
28.10.2024 13:36
Все идет к запланированному развалу экономики.
28.10.2024 13:38
...сначала стравили военных (ТЦК) с народом, затем военных фронтовиков с ТЦКашниками, хотя поставка военных на фронт - это прямая обязанность государства , а не военных, бо военные заняты, воюют... А теперь взялись за экономику без брони. Параллельно, зебилы пытаются набить оскомину у Запада(против нас) - катят на Запад бочку за то, что не поставляют вооружения, бо сами вместо производить, занимались великим крадiвництвом.
28.10.2024 13:47
Ти у усманова зарплатню отримуєш, чи у ротенберга? Хто тобі із цих поставив завдання зберегти підприємства до їхнього приходу у робочому стані?
28.10.2024 19:20
Не ловити ж прокурорів - вони усі інваліди.
28.10.2024 13:37
Пєрєдвіжной цирк лішится жонгльоров
28.10.2024 13:39
потужнодефектифні менеджери щодня тулять новий кілок у тіло України, виконуючи взяті на себе обов'язки... і з кожним днем все нахабніше та нахабніше, адже самі себе законом звільнили від відповідальності...
28.10.2024 13:40
Зате криворагульський 95кагал надійно заброньований!
28.10.2024 13:44
28.10.2024 13:48
Пожалійте кошового. Адже його може вбити снайпер на другий день.
28.10.2024 13:49
Тю, а так зарано здохне от ожирения.
28.10.2024 13:56
Дійсно може. Або його скрутить під час будь-якої пробіжки. Я не про цю персону, а про те, що жирним вижити на війні це ще те завдання.
28.10.2024 14:06
Дык. главзебу же прибыль преть рядами и колонами. Это же его бизнес, окромя откатного велыкого крадiвництва.
28.10.2024 13:51
Кста, дурачьок как-то трындел, и кто тока лабуха за изыг тянул, шо он тоже уходил от налогов, где-то в 2011-2013 г... Интересно, круть-верть, верть-круть от налогов имеет срок давности?
28.10.2024 13:55
н
28.10.2024 18:01
Немає часу мислити стратегічно в розумієте? Не на часі .. сказав дехто з КВН.

Ось що буває, коли люди без досвіду йдуть у президенти і взагалі у політику. Звичайно, що такого досвіду як зараз ні в кого з європейців і американців немає, але професійні політики могли б хоча б трохи полегшити становище. У те, що вони б відвернули війну можуть повірити тільки їх фанати. Я вже у своєму віці і при можму досвіді не вірю нікому.
28.10.2024 14:04
На роботу доїхати вчасно не можна . При вході до метро хватають і при
виході. Біля підприємства теж блок-пост. А хто тоді буде працювати?
Молодь на завод не затягнеш.
28.10.2024 14:10
Так а чому ти вирішив жалітися на ваші, московські проблеми на українському сайті?
28.10.2024 19:22
Та да. Потрібно ж комусь підготувати і утримувати підприємства у робочому стані, поки ротенбєргу і тімченку із усмановим не передадуть.
28.10.2024 19:18
 
 