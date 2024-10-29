УКР
В Україні хочуть призвати до лав ЗСУ ще 160 тисяч осіб, - секретар РНБО Литвиненко

В Україні планують призвати ще 160 тисяч

Для того, щоб укомплектувати підрозділи ЗСУ, планується мобілізувати ще 160 тисяч осіб.

про це пише ТСН

"Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%", - заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Всього до Сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 7 лютого 2025 року.

Топ коментарі
+58
Миллион мобилизованных а воевать некому. По ходу уже новая мафия военная сформировалась. Тема мобилизации мусоров исчезла из медиа полностью. С
показати весь коментар
29.10.2024 13:23 Відповісти
+56
добровольців просрали, просрали все на світі, і Україну просирають, сподіваються, що зможуть втекти з краденим.
показати весь коментар
29.10.2024 13:22 Відповісти
+39
Почніть з прокурорсько-інвалідного батальйону , в них і мед.служба є своя.
показати весь коментар
29.10.2024 13:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
Туркмєн-баші,я не до Бутусова звертався, ау
показати весь коментар
29.10.2024 16:35 Відповісти
А можно я змогу?

Хотя нет, не можна. Я ж придатний, в отличие от
показати весь коментар
29.10.2024 16:24 Відповісти
якраз мусора по кількості підходять
показати весь коментар
29.10.2024 14:24 Відповісти
Прокурорів, мсековців, мусорів, тцекашників, митників , суддів на 0!!!!!
показати весь коментар
29.10.2024 14:27 Відповісти
і депутатів всіх рівнів не менше 50%
показати весь коментар
29.10.2024 14:39 Відповісти
Еліту? На фронт? А хто ж буде гроші з бюджету тирить?

показати весь коментар
29.10.2024 14:43 Відповісти
ЗСУ хочуть призвати 160тис. людей. А я хочу мільйон доларів.
Що в нас спільного? Правильно - ні вони ні я нічого для цього не робимо ) Просто хочемо і всьо
Країна мрій...ників )
показати весь коментар
29.10.2024 14:50 Відповісти
Чому ж не роблять. Є півмілйона тих хто ловить, так що приспіввідношенні 1 до 3х вони точно наловлять, втрьох на одного то не шутка.
показати весь коментар
29.10.2024 17:52 Відповісти
Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%",

Ну, тобто на 100% не треба? А ***** тоді такі штати малюєте які нах не потрібні? Може їх варто прсото переглянути щоб все полюдські було?
2. 85%. З яких частина непридатних (але демобілізувати ніззя, шовишови), частина постійно лікується, частина алкашей і примазаних (теж фактично непридатних). Ітого мало того що частина небоєздатна, так вони ще й штати не на 100% заповнюють. Просто красавчики ) Зато у нас стопіцот нових бригад. Шоб усі боялися!
показати весь коментар
29.10.2024 14:56 Відповісти
Щоб теж переробити їх на фарш.
Безкінечна і безперспективна м'ясорубка імені Зегевари.
показати весь коментар
29.10.2024 15:05 Відповісти
По 20тис в місяць, 33й місяць +600тис наші втрати, мертвими пораненими зниклими безвісті та сзч.
У кацапів по 30тис, втрати вже більше мільйона.
Така війна малята, а у когось нова тесла та будиночок на гектар метрів за цей час появились.
показати весь коментар
29.10.2024 15:22 Відповісти
А може краще 80 тис і укомплектувати їх нормально зброєю та ************ та добре навчити а не по прискореній програмі. Єфект буде той самий а втрат в рази менше.
показати весь коментар
29.10.2024 15:33 Відповісти
Воно то краще, але не з цими ідіотами, що керують державою та армією.
показати весь коментар
29.10.2024 15:55 Відповісти
А ще примусити воювати.
показати весь коментар
29.10.2024 17:49 Відповісти
160 000 дадуть змогу вкомплектувати бригади на 80%.
Щось не схоже на втрати менше ніж 30 000, як каже ЗЕ.
показати весь коментар
29.10.2024 15:43 Відповісти
а ти віриш йому?
показати весь коментар
29.10.2024 16:54 Відповісти
В точку, вони 2 роки людьми розкидувалися, бо за загибель на війні солдата/людини хоч сотень, а може і тисяч ніхто відповальності не несе, на відміну від цивільного життя
показати весь коментар
30.10.2024 02:20 Відповісти
160k якраз 80% тцекунів, навіть мобілізовувати не треба, я вже не кажу про мусарів
показати весь коментар
29.10.2024 16:03 Відповісти
мільйон призвали - на нулю тисяч 300....остальні крутять динаму.
показати весь коментар
29.10.2024 17:21 Відповісти
Потужней не бывает))
показати весь коментар
29.10.2024 17:38 Відповісти
Так ви ж приздите, що у вас стоять 13 бригад, і з них 10 чи 11 не мають озброєння, їм поювати нічим, ви хочете призвати ще +=40 бригад, ви там геть *бануті?
показати весь коментар
29.10.2024 18:24 Відповісти
13 бригад без зброї знаходяться там де і дрон Паляниця. Тобто на папері і в уяві Зеленського))).
показати весь коментар
29.10.2024 19:39 Відповісти
там де мільйон дронів, 4 тис $ зарплати вчителям і мільярд дерев, але є одне що мільярд дерев самі виросли на місці водосховища, мільйон дронів виготовили прості громадяни України.
показати весь коментар
29.10.2024 20:32 Відповісти
А х#улі ви думали, А
хметка не хоче у своїх братів-кацапів знову забрати якийсь копальні, яки вони у нього, як у останього дебіла відібрали, коли він їм дав зелений на захоплення Донбасу♣♧◇★☆♡♥
показати весь коментар
29.10.2024 18:27 Відповісти
160 тисяч - поту-у-ужно!
показати весь коментар
29.10.2024 20:04 Відповісти
Напевно добровільно хочуть призвати...????
показати весь коментар
29.10.2024 20:23 Відповісти
А як оті бригади які сидять в тилу бо немає чим їх озброїти?! Яким *єром оті 160 тисяч воювати будуть, лопатами кулєби?
показати весь коментар
29.10.2024 20:49 Відповісти
Лотерея по даті народження. Для жінок також. Народився у липні, чи у лютому-- будь ласка завітай до ТЦК. Не хочеться -- 15 років з конфіскацією і прошу вельможного пана або пані на ноль розміновувати мінні поля та на будівництво фортифікацій
показати весь коментар
29.10.2024 23:11 Відповісти
Ну завiтали в ТЦК. Ну отправили на фронт пехотинцами. Ну умерли, сдавая какую нибудь Авдеевку или Суджу.

Ну завiтали лютневi в ТЦК. Их тоже отправили на фронт. Эти умерли защищая Селидово, в итоге его сдав.

Дальше? Квiтневi чи листопадовi?

Пан в школе учился, и понимает что к концу календаря украинцы будут физически ликвидированы как этнос?
показати весь коментар
30.10.2024 05:12 Відповісти
Вы знаете я из Донецка и в 14м году я всем своим говорил что те кто не будут воевать против Москвы будут умирать за неё. А мне смеялись в ответ и говорили что на Украине мобилизуют насильно а у них нет. И что, где эти люди после 22го года? Я учился в нескольких школах и вузах и половину уже не вижу и не слышу.
Украина будет существовать пока за нее будут бороться и да, умирать. А те украинцы и случайные украинские граждане которые думают спастись от войны сдавая территории и суверенитет в большинстве своем умрут за славу России где нибудь в Казахстане или Польше в подразделении Шторм-У ну или изнуренные голодом и авитаминозом где нибудь на лесоповалах.
показати весь коментар
30.10.2024 08:06 Відповісти
А вы не подумали, зачем человеку существование Украины, если его уже не будет в живых?

Далее, нет никакой УКРАИНЫ. Есть главнокоммандующий, начальник генштаба, комбриг, комбат, комроты, и прочие. Почему-то именно они определяют, при каких обстоятельствах человек умрет, а не какая-то там Украина. И именно они в это время воруют и жируют, а не Украина.

Если же вы зовете Украиной структуру, которая насильно похищает людей, угрожая им штрафами, лишениями прав и конфискацией жилья - то почему вы удивляетесь что люди имеют такую страну в виду, активно или пассивно? Особенно на фоне информации о том, сколько своим солдатам платит враг.

Смеемся над Пыней что он заказал северокорейских солдат? В то время пока наши собственные гибнут в окопах практически безоружные? Ну как, смеются всякие там Подоляки и прочие зеленые. А народ в глубинке видит что Пыня бережет своих собственных русских, чего почему-то не делает Зеля.

Так что как ни крути, бро, а украинец сражается не за Украину, а просто выполняя чей-то очередной недалекий приказ. Например героически захватывая Пятерочку в Судже =)
показати весь коментар
30.10.2024 17:03 Відповісти
Чувак да ты просто кацап или местный предатель -подкацапник. Непонятно как тебя не забанили ещё с 29 июня 2024 года, наверное редко кладешь свои высеры тут.
И кстати я не знаю из какой ты российской глубинки, но я читаю большую кучу зет-каналов и последнее что кацапня думает это то что твой " Пыня" бережет " русских". Большинство думает что завозят среднеазиатов для оплодотворения орчих самок, пока " русские" ловят хаймарсы и кормят лисиц и собак в Украине. Как то так, "бро"
показати весь коментар
30.10.2024 17:55 Відповісти
При чем тут среднеазиатские строители к северо-корейским войскам? 🤦
показати весь коментар
31.10.2024 00:11 Відповісти
Я говорю про общую ситуацию. Корейцев тех хватит на 10 дней если всю линию фронта считать, это мелочи.
показати весь коментар
31.10.2024 16:46 Відповісти
Никогда не визло в лотарею. Так что я согласен
показати весь коментар
30.10.2024 09:12 Відповісти
Ну раз не везло, то эту выиграете
показати весь коментар
30.10.2024 15:41 Відповісти
Родичів калік прокурорів та мсековців призивайте...
показати весь коментар
30.10.2024 07:12 Відповісти
https://youtu.be/sANFJVUK350?feature=shared&t=19 Poзклaди "два путя".
показати весь коментар
30.10.2024 11:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 