В Україні хочуть призвати до лав ЗСУ ще 160 тисяч осіб, - секретар РНБО Литвиненко

Для того, щоб укомплектувати підрозділи ЗСУ, планується мобілізувати ще 160 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ТСН

"Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%", - заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Всього до Сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 7 лютого 2025 року.

