В Україні хочуть призвати до лав ЗСУ ще 160 тисяч осіб, - секретар РНБО Литвиненко
Для того, щоб укомплектувати підрозділи ЗСУ, планується мобілізувати ще 160 тисяч осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ТСН
"Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%", - заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.
Всього до Сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян.
Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 7 лютого 2025 року.
Хотя нет, не можна. Я ж придатний, в отличие от
Що в нас спільного? Правильно - ні вони ні я нічого для цього не робимо ) Просто хочемо і всьо
Країна мрій...ників )
Ну, тобто на 100% не треба? А ***** тоді такі штати малюєте які нах не потрібні? Може їх варто прсото переглянути щоб все полюдські було?
2. 85%. З яких частина непридатних (але демобілізувати ніззя, шовишови), частина постійно лікується, частина алкашей і примазаних (теж фактично непридатних). Ітого мало того що частина небоєздатна, так вони ще й штати не на 100% заповнюють. Просто красавчики ) Зато у нас стопіцот нових бригад. Шоб усі боялися!
Безкінечна і безперспективна м'ясорубка імені Зегевари.
У кацапів по 30тис, втрати вже більше мільйона.
Така війна малята, а у когось нова тесла та будиночок на гектар метрів за цей час появились.
Щось не схоже на втрати менше ніж 30 000, як каже ЗЕ.
хметка не хоче у своїх братів-кацапів знову забрати якийсь копальні, яки вони у нього, як у останього дебіла відібрали, коли він їм дав зелений на захоплення Донбасу♣♧◇★☆♡♥
Ну завiтали лютневi в ТЦК. Их тоже отправили на фронт. Эти умерли защищая Селидово, в итоге его сдав.
Дальше? Квiтневi чи листопадовi?
Пан в школе учился, и понимает что к концу календаря украинцы будут физически ликвидированы как этнос?
Украина будет существовать пока за нее будут бороться и да, умирать. А те украинцы и случайные украинские граждане которые думают спастись от войны сдавая территории и суверенитет в большинстве своем умрут за славу России где нибудь в Казахстане или Польше в подразделении Шторм-У ну или изнуренные голодом и авитаминозом где нибудь на лесоповалах.
Далее, нет никакой УКРАИНЫ. Есть главнокоммандующий, начальник генштаба, комбриг, комбат, комроты, и прочие. Почему-то именно они определяют, при каких обстоятельствах человек умрет, а не какая-то там Украина. И именно они в это время воруют и жируют, а не Украина.
Если же вы зовете Украиной структуру, которая насильно похищает людей, угрожая им штрафами, лишениями прав и конфискацией жилья - то почему вы удивляетесь что люди имеют такую страну в виду, активно или пассивно? Особенно на фоне информации о том, сколько своим солдатам платит враг.
Смеемся над Пыней что он заказал северокорейских солдат? В то время пока наши собственные гибнут в окопах практически безоружные? Ну как, смеются всякие там Подоляки и прочие зеленые. А народ в глубинке видит что Пыня бережет своих собственных русских, чего почему-то не делает Зеля.
Так что как ни крути, бро, а украинец сражается не за Украину, а просто выполняя чей-то очередной недалекий приказ. Например героически захватывая Пятерочку в Судже =)
И кстати я не знаю из какой ты российской глубинки, но я читаю большую кучу зет-каналов и последнее что кацапня думает это то что твой " Пыня" бережет " русских". Большинство думает что завозят среднеазиатов для оплодотворения орчих самок, пока " русские" ловят хаймарсы и кормят лисиц и собак в Украине. Как то так, "бро"