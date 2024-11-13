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Новости мобилизации
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Остановка бронирования оказывает деструктивное влияние на экономику и несет негативные сигналы для инвесторов, - СМИ

Зупинка бронювання: як це вплине на економіку?

Остановка бронирования работников имеет деструктивное влияние на экономику, поскольку в таких условиях бизнес может потерять возможность поддерживать даже текущий уровень производства. Кроме того, это несет негативные сигналы для инвесторов и партнеров Украины, которые планировали вкладывать средства в нашу промышленность.

Об этом говорится в исследовании GMK Center, передает Цензор.НЕТ.

Решение правительства по аудиту предприятий, которые были признаны критически важными, фактически приостановило предоставление забронированным отсрочек от призыва на военную службу. Эта проблема приобрела системный характер и "зависла" в соответствующих органах.

"Остановка бронирования стала шоком для легальной части экономики, поскольку все произошло неожиданно и без какой-либо внятной коммуникации с бизнесом. Бизнес чрезвычайно обеспокоен текущим положением дел, в частности отсутствием официальной коммуникации со стороны органов власти. Сейчас бизнес не понимает, как будет происходить процедура бронирования и как планировать в дальнейшем операционную деятельность. Кроме деструктивного влияния на бизнес внутри страны, данная ситуация создает негативные сигналы для наших международных партнеров, инвесторов и заказчиков", - заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Со своей стороны, представители бизнеса, опрошенные изданием, имеют предложения, которые помогут экономике избежать коллапса.

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"Среди предложений бизнеса - восстановление бронирования на уровне министерств, что позволит избежать негативного влияния при определении предприятий критически важными через ОВА, увеличить квоту бронирования, и ввести автоматическое бронирование на 3 месяца для сотрудников, которых приняли на работу. Кроме того, бизнес предлагает усиливать мобилизацию, в первую очередь, за счет нелегального сектора экономики, а не видеть единственным ресурсом работников, работающих в промышленности, считают в Федерации работодателей Украины", - говорится в материале.

Напомним, после принятия решения правительства от 8 октября относительно аудита решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, которые имели такой статус до 31 мая. Сейчас предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны наконец запустить процесс перебронирования.

Читайте: Правила бронирования работников от мобилизации изменят, - Шмыгаль

Автор: 

экономика (3879) бронирование (152) мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+5
Обережно! Працює "Офіс простих рішень"!

Знайшли кількох воєнкомів-хабарників. Просте рішення - звільнити всіх. Мобілізація - в дупі.
Знайшли хабарників в МСЕК. Просте рішення - анулювати всі МСЕК. Механізм надання інвалідності на заміну - придумане на ходу щось з лайна та палок, невідпрацьоване.
Це тільки те, що згадалось відразу...
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13.11.2024 14:11
+4
Що заважало проводити аудит не зупиняючі процедуру бронювання та скасувати броні у разі виявлення невідповідності? Але ж ні в нас тільки вміють все заборонити. Я все ще пам'ятаю як потужно були скасовані майже всі будівельні ГОСТи, а потім тихенько повернуті через рік, коли зрозуміли, що сформувати нові просто так не вийде і для цього потрібна відповідно наукова-технічна база та кадри.
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13.11.2024 14:03
+4
Ви мабуть із того самого "офісу простих рішень". Давайте всіх на фронт, зупинимо роботу критичної інфраструктури. Нехай жінки, діти, пенсіонери сидять без електроенергії, опалення, газу, зв'язку, води, каналізації. Ви справді не розумієте важливість працюючої економіки особливо під час війни? За який кошт буде жити все населення країни, якщо все зупити і перестати податки платити? Буде таке саме кладовище від голоду.
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13.11.2024 14:31
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Риго-ОПешні задоволені аналізом. Їхні сподівання справджуються!
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13.11.2024 13:51 Ответить
вигрібають в основному з підприємств, тих хто оновив дані, далі гребуть тих кого зловлять (бусифікують).
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13.11.2024 13:55 Ответить
Що заважало проводити аудит не зупиняючі процедуру бронювання та скасувати броні у разі виявлення невідповідності? Але ж ні в нас тільки вміють все заборонити. Я все ще пам'ятаю як потужно були скасовані майже всі будівельні ГОСТи, а потім тихенько повернуті через рік, коли зрозуміли, що сформувати нові просто так не вийде і для цього потрібна відповідно наукова-технічна база та кадри.
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13.11.2024 14:03 Ответить
Обережно! Працює "Офіс простих рішень"!

Знайшли кількох воєнкомів-хабарників. Просте рішення - звільнити всіх. Мобілізація - в дупі.
Знайшли хабарників в МСЕК. Просте рішення - анулювати всі МСЕК. Механізм надання інвалідності на заміну - придумане на ходу щось з лайна та палок, невідпрацьоване.
Це тільки те, що згадалось відразу...
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13.11.2024 14:11 Ответить
100% праві. У нас от будівництво енергооб'єкта на десятки МВт зупинилося завдяки таким прорахованим та зваженим рішенням.
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13.11.2024 14:16 Ответить
Пересувний цирк в апаснасті.
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13.11.2024 14:13 Ответить
Да что вы бред несете, особенно журношлюхи и депутатишки. Нашли козла отпущения ТЦК, что бы прикрывать свою тупость и трусость.
Не будет мобилизации, не будет этой вашей экономики. Ничего не будет. Будет большое кладбище из населения Украины.
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13.11.2024 14:23 Ответить
Ви мабуть із того самого "офісу простих рішень". Давайте всіх на фронт, зупинимо роботу критичної інфраструктури. Нехай жінки, діти, пенсіонери сидять без електроенергії, опалення, газу, зв'язку, води, каналізації. Ви справді не розумієте важливість працюючої економіки особливо під час війни? За який кошт буде жити все населення країни, якщо все зупити і перестати податки платити? Буде таке саме кладовище від голоду.
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13.11.2024 14:31 Ответить
Не надо передергивать и делать из себя идиота.
Залужный этих дебилов ларечников предупреждал еще в 2022 году.
Что нужны люди.
Что нужны фортификации.
Это не сырский - совковый сапог - чего изволите.
А эти дебилы думают пропетлять и те кто в армию не пойдут является их лохторатом и будет на выборах голосовать за них.
Ноющие в тылу первыми же дадут пинка клоунам из ларька.
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13.11.2024 14:47 Ответить
Причому тут бот? Свіженький? Можливо бо Цензор при OAuth не пускав декілька днів. Ви обгрунтовано відповісти здатні чи тільки шукати ботів будете?
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13.11.2024 16:03 Ответить
Головне щоб 95кагал був забронюваний
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13.11.2024 14:27 Ответить
Деструктивний вплив має діюча влада!
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13.11.2024 18:18 Ответить
А що несе тримання бійців на фронті три роки і нестача бойового складу в ЗСУ??
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16.11.2024 12:29 Ответить
 
 