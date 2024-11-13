Остановка бронирования оказывает деструктивное влияние на экономику и несет негативные сигналы для инвесторов, - СМИ
Остановка бронирования работников имеет деструктивное влияние на экономику, поскольку в таких условиях бизнес может потерять возможность поддерживать даже текущий уровень производства. Кроме того, это несет негативные сигналы для инвесторов и партнеров Украины, которые планировали вкладывать средства в нашу промышленность.
Об этом говорится в исследовании GMK Center, передает Цензор.НЕТ.
Решение правительства по аудиту предприятий, которые были признаны критически важными, фактически приостановило предоставление забронированным отсрочек от призыва на военную службу. Эта проблема приобрела системный характер и "зависла" в соответствующих органах.
"Остановка бронирования стала шоком для легальной части экономики, поскольку все произошло неожиданно и без какой-либо внятной коммуникации с бизнесом. Бизнес чрезвычайно обеспокоен текущим положением дел, в частности отсутствием официальной коммуникации со стороны органов власти. Сейчас бизнес не понимает, как будет происходить процедура бронирования и как планировать в дальнейшем операционную деятельность. Кроме деструктивного влияния на бизнес внутри страны, данная ситуация создает негативные сигналы для наших международных партнеров, инвесторов и заказчиков", - заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.
Со своей стороны, представители бизнеса, опрошенные изданием, имеют предложения, которые помогут экономике избежать коллапса.
"Среди предложений бизнеса - восстановление бронирования на уровне министерств, что позволит избежать негативного влияния при определении предприятий критически важными через ОВА, увеличить квоту бронирования, и ввести автоматическое бронирование на 3 месяца для сотрудников, которых приняли на работу. Кроме того, бизнес предлагает усиливать мобилизацию, в первую очередь, за счет нелегального сектора экономики, а не видеть единственным ресурсом работников, работающих в промышленности, считают в Федерации работодателей Украины", - говорится в материале.
Напомним, после принятия решения правительства от 8 октября относительно аудита решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, которые имели такой статус до 31 мая. Сейчас предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны наконец запустить процесс перебронирования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Знайшли кількох воєнкомів-хабарників. Просте рішення - звільнити всіх. Мобілізація - в дупі.
Знайшли хабарників в МСЕК. Просте рішення - анулювати всі МСЕК. Механізм надання інвалідності на заміну - придумане на ходу щось з лайна та палок, невідпрацьоване.
Це тільки те, що згадалось відразу...
Не будет мобилизации, не будет этой вашей экономики. Ничего не будет. Будет большое кладбище из населения Украины.
Залужный этих дебилов ларечников предупреждал еще в 2022 году.
Что нужны люди.
Что нужны фортификации.
Это не сырский - совковый сапог - чего изволите.
А эти дебилы думают пропетлять и те кто в армию не пойдут является их лохторатом и будет на выборах голосовать за них.
Ноющие в тылу первыми же дадут пинка клоунам из ларька.