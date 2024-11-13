Остановка бронирования оказывает деструктивное влияние на экономику и несет негативные сигналы для инвесторов, - СМИ

Остановка бронирования работников имеет деструктивное влияние на экономику, поскольку в таких условиях бизнес может потерять возможность поддерживать даже текущий уровень производства. Кроме того, это несет негативные сигналы для инвесторов и партнеров Украины, которые планировали вкладывать средства в нашу промышленность.

Об этом говорится в исследовании GMK Center, передает Цензор.НЕТ.

Решение правительства по аудиту предприятий, которые были признаны критически важными, фактически приостановило предоставление забронированным отсрочек от призыва на военную службу. Эта проблема приобрела системный характер и "зависла" в соответствующих органах.

"Остановка бронирования стала шоком для легальной части экономики, поскольку все произошло неожиданно и без какой-либо внятной коммуникации с бизнесом. Бизнес чрезвычайно обеспокоен текущим положением дел, в частности отсутствием официальной коммуникации со стороны органов власти. Сейчас бизнес не понимает, как будет происходить процедура бронирования и как планировать в дальнейшем операционную деятельность. Кроме деструктивного влияния на бизнес внутри страны, данная ситуация создает негативные сигналы для наших международных партнеров, инвесторов и заказчиков", - заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Со своей стороны, представители бизнеса, опрошенные изданием, имеют предложения, которые помогут экономике избежать коллапса.

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"Среди предложений бизнеса - восстановление бронирования на уровне министерств, что позволит избежать негативного влияния при определении предприятий критически важными через ОВА, увеличить квоту бронирования, и ввести автоматическое бронирование на 3 месяца для сотрудников, которых приняли на работу. Кроме того, бизнес предлагает усиливать мобилизацию, в первую очередь, за счет нелегального сектора экономики, а не видеть единственным ресурсом работников, работающих в промышленности, считают в Федерации работодателей Украины", - говорится в материале.

Напомним, после принятия решения правительства от 8 октября относительно аудита решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, которые имели такой статус до 31 мая. Сейчас предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны наконец запустить процесс перебронирования.

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