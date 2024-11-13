Зупинка бронювання має деструктивний вплив на економіку та несе негативні сигнали для інвесторів, - ЗМІ
Зупинка бронювання працівників має деструктивний вплив на економіку, адже у таких умовах бізнес може втратити можливість підтримувати навіть поточний рівень виробництва. Крім того, це несе негативні сигнали для інвесторів та партнерів України, які планували вкладати кошти у нашу промисловість.
Про це йдеться у дослідженні GMK Center, передає Цензор.НЕТ.
Рішення уряду щодо аудиту підприємств, які були визнані критично важливими, фактично призупинило надання заброньованим відстрочок від призову на військову службу. Ця проблема набула системного характеру і "зависла" у відповідних органах.
"Зупинка бронювання стала шоком для легальної частини економіки, оскільки все сталося несподівано та без будь-якої виразної комунікації з бізнесом. Бізнес надзвичайно стурбований поточним станом справ, зокрема відсутністю офіційної комунікації з боку органів влади. Наразі бізнес не розуміє, як відбуватиметься процедура бронювання та як планувати надалі операційну діяльність. Окрім деструктивного впливу на бізнес всередині країни, дана ситуація створює негативні сигнали для наших міжнародних партнерів, інвесторів та замовників", – заявили у Європейській Бізнес Асоціації.
Зі свого боку, представники бізнесу, опитані виданням, мають пропозиції, які допоможуть економіці уникнути колапсу.
"Серед пропозицій бізнесу - відновлення бронювання на рівні міністерств, що дасть змогу уникнути негативного впливу при визначенні підприємств критично важливими через ОВА, збільшити квоту бронювання, та запровадити автоматичне бронювання на 3 місяці для співробітників, яких прийняли на роботу. Крім того, бізнес пропонує посилювати мобілізацію в першу чергу за рахунок нелегального сектору економіки, а не вбачати єдиним ресурсом працівників, які працюють в промисловості, вважають у Федерації роботодавців України", - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, після ухвалення рішення уряду від 8 жовтня щодо аудиту рішень про визнання підприємств критично важливими для економіки процес бронювання фактично був паралізований, що викликало протести з боку багатьох бізнес-асоціацій. Пізніше уряд своїм протокольним рішенням дозволив перебронювати працівників, які мали такий статус до 31 травня. Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання.
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Знайшли кількох воєнкомів-хабарників. Просте рішення - звільнити всіх. Мобілізація - в дупі.
Знайшли хабарників в МСЕК. Просте рішення - анулювати всі МСЕК. Механізм надання інвалідності на заміну - придумане на ходу щось з лайна та палок, невідпрацьоване.
Це тільки те, що згадалось відразу...
Не будет мобилизации, не будет этой вашей экономики. Ничего не будет. Будет большое кладбище из населения Украины.
Залужный этих дебилов ларечников предупреждал еще в 2022 году.
Что нужны люди.
Что нужны фортификации.
Это не сырский - совковый сапог - чего изволите.
А эти дебилы думают пропетлять и те кто в армию не пойдут является их лохторатом и будет на выборах голосовать за них.
Ноющие в тылу первыми же дадут пинка клоунам из ларька.