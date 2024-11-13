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Новини Мобілізація
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Зупинка бронювання має деструктивний вплив на економіку та несе негативні сигнали для інвесторів, - ЗМІ

Зупинка бронювання: як це вплине на економіку?

Зупинка бронювання працівників має деструктивний вплив на економіку, адже у таких умовах бізнес може втратити можливість підтримувати навіть поточний рівень виробництва. Крім того, це несе негативні сигнали для інвесторів та партнерів України, які планували вкладати кошти у нашу промисловість.

Про це йдеться у дослідженні GMK Center, передає Цензор.НЕТ.

Рішення уряду щодо аудиту підприємств, які були визнані критично важливими, фактично призупинило надання заброньованим відстрочок від призову на військову службу. Ця проблема набула системного характеру і "зависла" у відповідних органах.

"Зупинка бронювання стала шоком для легальної частини економіки, оскільки все сталося несподівано та без будь-якої виразної комунікації з бізнесом. Бізнес надзвичайно стурбований поточним станом справ, зокрема відсутністю офіційної комунікації з боку органів влади. Наразі бізнес не розуміє, як відбуватиметься процедура бронювання та як планувати надалі операційну діяльність. Окрім деструктивного впливу на бізнес всередині країни, дана ситуація створює негативні сигнали для наших міжнародних партнерів, інвесторів та замовників", – заявили у Європейській Бізнес Асоціації.

Зі свого боку, представники бізнесу, опитані виданням, мають пропозиції, які допоможуть економіці уникнути колапсу.

Читайте також: Зловживання із бронюванням становлять не більше 10% від усіх підприємств, – Мінекономіки

"Серед пропозицій бізнесу - відновлення бронювання на рівні міністерств, що дасть змогу уникнути негативного впливу при визначенні підприємств критично важливими через ОВА, збільшити квоту бронювання, та запровадити автоматичне бронювання на 3 місяці для співробітників, яких прийняли на роботу. Крім того, бізнес пропонує посилювати мобілізацію в першу чергу за рахунок нелегального сектору економіки, а не вбачати єдиним ресурсом працівників, які працюють в промисловості, вважають у Федерації роботодавців України", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, після ухвалення рішення уряду від 8 жовтня щодо аудиту рішень про визнання підприємств критично важливими для економіки процес бронювання фактично був паралізований, що викликало протести з боку багатьох бізнес-асоціацій. Пізніше уряд своїм протокольним рішенням дозволив перебронювати працівників, які мали такий статус до 31 травня. Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання.

Читайте: Правила бронювання працівників від мобілізації змінять, – Шмигаль

Автор: 

економіка (928) бронювання (336) мобілізація (3036)


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Топ коментарі
+5
Обережно! Працює "Офіс простих рішень"!

Знайшли кількох воєнкомів-хабарників. Просте рішення - звільнити всіх. Мобілізація - в дупі.
Знайшли хабарників в МСЕК. Просте рішення - анулювати всі МСЕК. Механізм надання інвалідності на заміну - придумане на ходу щось з лайна та палок, невідпрацьоване.
Це тільки те, що згадалось відразу...
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13.11.2024 14:11
+4
Що заважало проводити аудит не зупиняючі процедуру бронювання та скасувати броні у разі виявлення невідповідності? Але ж ні в нас тільки вміють все заборонити. Я все ще пам'ятаю як потужно були скасовані майже всі будівельні ГОСТи, а потім тихенько повернуті через рік, коли зрозуміли, що сформувати нові просто так не вийде і для цього потрібна відповідно наукова-технічна база та кадри.
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13.11.2024 14:03
+4
Ви мабуть із того самого "офісу простих рішень". Давайте всіх на фронт, зупинимо роботу критичної інфраструктури. Нехай жінки, діти, пенсіонери сидять без електроенергії, опалення, газу, зв'язку, води, каналізації. Ви справді не розумієте важливість працюючої економіки особливо під час війни? За який кошт буде жити все населення країни, якщо все зупити і перестати податки платити? Буде таке саме кладовище від голоду.
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13.11.2024 14:31
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Риго-ОПешні задоволені аналізом. Їхні сподівання справджуються!
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13.11.2024 13:51 Відповісти
вигрібають в основному з підприємств, тих хто оновив дані, далі гребуть тих кого зловлять (бусифікують).
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13.11.2024 13:55 Відповісти
Що заважало проводити аудит не зупиняючі процедуру бронювання та скасувати броні у разі виявлення невідповідності? Але ж ні в нас тільки вміють все заборонити. Я все ще пам'ятаю як потужно були скасовані майже всі будівельні ГОСТи, а потім тихенько повернуті через рік, коли зрозуміли, що сформувати нові просто так не вийде і для цього потрібна відповідно наукова-технічна база та кадри.
показати весь коментар
13.11.2024 14:03 Відповісти
Обережно! Працює "Офіс простих рішень"!

Знайшли кількох воєнкомів-хабарників. Просте рішення - звільнити всіх. Мобілізація - в дупі.
Знайшли хабарників в МСЕК. Просте рішення - анулювати всі МСЕК. Механізм надання інвалідності на заміну - придумане на ходу щось з лайна та палок, невідпрацьоване.
Це тільки те, що згадалось відразу...
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13.11.2024 14:11 Відповісти
100% праві. У нас от будівництво енергооб'єкта на десятки МВт зупинилося завдяки таким прорахованим та зваженим рішенням.
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13.11.2024 14:16 Відповісти
Пересувний цирк в апаснасті.
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13.11.2024 14:13 Відповісти
Да что вы бред несете, особенно журношлюхи и депутатишки. Нашли козла отпущения ТЦК, что бы прикрывать свою тупость и трусость.
Не будет мобилизации, не будет этой вашей экономики. Ничего не будет. Будет большое кладбище из населения Украины.
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13.11.2024 14:23 Відповісти
Ви мабуть із того самого "офісу простих рішень". Давайте всіх на фронт, зупинимо роботу критичної інфраструктури. Нехай жінки, діти, пенсіонери сидять без електроенергії, опалення, газу, зв'язку, води, каналізації. Ви справді не розумієте важливість працюючої економіки особливо під час війни? За який кошт буде жити все населення країни, якщо все зупити і перестати податки платити? Буде таке саме кладовище від голоду.
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13.11.2024 14:31 Відповісти
Не надо передергивать и делать из себя идиота.
Залужный этих дебилов ларечников предупреждал еще в 2022 году.
Что нужны люди.
Что нужны фортификации.
Это не сырский - совковый сапог - чего изволите.
А эти дебилы думают пропетлять и те кто в армию не пойдут является их лохторатом и будет на выборах голосовать за них.
Ноющие в тылу первыми же дадут пинка клоунам из ларька.
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13.11.2024 14:47 Відповісти
Причому тут бот? Свіженький? Можливо бо Цензор при OAuth не пускав декілька днів. Ви обгрунтовано відповісти здатні чи тільки шукати ботів будете?
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13.11.2024 16:03 Відповісти
Головне щоб 95кагал був забронюваний
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13.11.2024 14:27 Відповісти
Деструктивний вплив має діюча влада!
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13.11.2024 18:18 Відповісти
А що несе тримання бійців на фронті три роки і нестача бойового складу в ЗСУ??
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16.11.2024 12:29 Відповісти
 
 