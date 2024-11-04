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Новини
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Зловживання із бронюванням становлять не більше 10% від усіх підприємств, – Мінекономіки

свириденко

Перевірки щодо бронювання працівників від мобілізації на критичних підприємствах ініціювали через те, що з липня цього року кількість заброньованих чоловіків почала різко зростати. Наразі зловживання із бронюванням складають не більше як 10% від усіх підприємств.

Про це у коментарі Суспільному повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Ми розуміли, що у нас є сигнали з боку людей, які працюють в областях, що іноді їм здається, що недобросовісно підприємствам надається статус критичності. Ми почали цей аудит на рівні військово-цивільних адміністрацій, які мають право надавати й визнавати критичність, і на рівні міністерств", – сказала урядовиця.

За словами Свириденко, ця перевірка досі триває, а з усієї кількості українських підприємств статус "критичних" є лише у 12%.

"І ці 12% підприємств генерують 67% доходів в державному бюджеті. Це говорить про те, що бронювання як система – працює. Ми бачимо, що тут є зловживання, але вони складають не більше 10%. Я думаю, навіть 5-6% із того, що ми зараз бачимо", – пояснила вона.

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Міністерка зазначила, що в першу чергу йде аудит тих підприємств, які подавали та заявляли одні дані по рівню заробітної оплати зі сплаченими податками, а потім різко змінили її, або стрімко наростили штат у тих секторах, де на 100% дозволено бронювання працівників.

Як повідомлялося, 26 жовтня Кабмін протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних. Це рішення стосується лише тих працівників, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, вони зможуть подовжити термін бронювання на аналогічний термін. Також уряд доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Крім того, можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації на порталі "Дія" призупинили і для тих підприємств, які вже отримали статус критично важливих.

Автор: 

бронювання (206) мобілізація (487) Свириденко (164)


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10% не дозаносять відкати на верх - в офіс Єрмака-Зеленського.
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04.11.2024 12:07 Відповісти
зловживання? мільойн мажорів -ухилянтів вже забронювали!
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04.11.2024 12:09 Відповісти
Зачем жы нам не кажуть про заброньованих з "Кварталу-95".

Ведь даже довбойоба в час війни постав Верховним Головнокомандувачем і навіть рідчайший довбойоб показав би волю до перемоги своїм прикладом
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04.11.2024 12:14 Відповісти
Свириденко разом з Верещук у одного офтальмолога лікуються?
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04.11.2024 12:15 Відповісти
"...Я думаю, навіть 5-6% із того, що ми зараз бачимо..."

Міністерка економіки Свириденко, яка є частиною системи зловживання з бронюванням, "перевірила" зловживання з бронюванням.

Дивно, що хоч щось визнає - мабуть виявили підприємства, які не "донесли" хабаря.
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04.11.2024 12:36 Відповісти
95 кагал не зловживає - він просто болт кладе на вашу мобілізацію
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04.11.2024 13:24 Відповісти
Чергові шмарлі на вуха ze pokudkiv.
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04.11.2024 16:37 Відповісти
Але Зеленському пофіг: прийшов за засідання РНБО, Сухопутні йому сказали "ай-ай-ай, нам немає ким закривати діри" і всьо, Вовка одразу ж - "Всєх бронь отмєніть, всєх забрать в армію!" І 40% броні по одному місцю. І шо маємо? Залізничників, машиністів Метро, будівельників укриттів для електростанцій... позибрали в ЗСУ, поки вони "думають" над правильністю рішень, то жо**па посилюється. Здобули, молодці
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04.11.2024 18:14 Відповісти

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