Кабмін хоче прив’язати пріоритетність бронювання до розміру зарплат, – Свириденко

Кабінет Міністрів розглядає можливість внесення змін до процедури бронювання працівників від мобілізації.

Одна із ініціатив – запровадження пріоритетного критерію по заробітній платі, розповіла віцепремʼєрка - міністерка економіки Юлія Свириденко в інтервʼю українській редакції Forbes.

Вона пояснила, що деякі компанії щоб отримати статус критично важливих вказували середню зарплату по регіону, що є визначеним урядом критерієм, а потім перейшли на мінімальну офіційну зарплату. На думку Свириденко, це – "маніпуляції".

"Це сигнал, що варто запровадити пріоритизацію критеріїв і сфокусувати військово-цивільні адміністрації і міністерства, щоб вони приділяли більшу увагу оплаті праці. І щоб ті, хто отримує бронювання, платили всю зарплату офіційно", – наголосила міністерка.

Свириденко додала, що також пропонуватиме, щоб військово-цивільні адміністрації узгоджували свої критерії визнання компаній критичними з Мінекономіки та Міноборони.

Вона пояснила, що деякі військово-цивільні адміністрації мають настільки велике різноманіття критеріїв, що при бажанні можна визначити критично важливими підприємства, які такими не є.

Водночас Свириденко наголосила, що ВЦА потрібні у цьому процесі, бо вони бачать, які підприємства фактично, а не на папері, працюють на місцях, яку зарплату вони платять, який внесок компанії у регіональну економіку.

"З Києва побачити це складніше", – додала очільниця Мінекономіки.

Читайте також: Свириденко спростувала дані про 1,5 мільйона заброньованих від мобілізації. Їх у півтора раза менше

Як повідомлялося, 26 жовтня Кабмін протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних. Це рішення стосується лише тих працівників, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, вони зможуть подовжити термін бронювання на аналогічний термін.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Крім того, можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації на порталі "Дія" призупинили і для тих підприємств, які вже отримали статус критично важливих.

За даними ЗМІ, таке рішення ухвалили після того, як президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб. Однак, за даними Міноборони, йдеться лише про 1,1 млн заброньованих.

Це рішення викликало хвилю критики серед бізнес-спільноти, адже воно не дозволяє підприємствам планувати свою роботу, ставить під заргрозу їх функціонування, а відповідно – надходження податків та економічну безпеку України.

Кабмін (7957) бронювання (215) мобілізація (498) Свириденко Юлія (236)
Топ коментарі
Яка там з/п на танковому заводі? Як у касира Сільпо?
Шапіто...
Війна для бідних,хворих та старих!
Шапіто...
Шапіто не шапіто а абонемент роблять на мільйони мільярдів
Для членів цього ЗЕшапіто все гаразд - поки бідні та патріотичні гинуть та калічаться на фронті , "слуги" та їх обслуга третій рік "знімають касу"! Кому війна , а кому величезні можливості .

Вовік , коли за наказом Бені та його друзів-хасидоолігархів пхався в Президенти надіть не здогадувався , як неймовірно можно збагатитися в 21 столітті на крові пересічних , яких він розважав з подіуму та екрану своїм дурним "гумором" ... то навіщо закінчувати ( морозити ) ЗЕвладі цю війну, коли так добре "знімається каса" ?
Маячня..
Це не маячня, а очевидна річ. Підприємства, створені для бронювання пацючні, мають відповідати вимогам до критинських підприємств місцевих громад. Ось там і призначаються фіктивні зарплати, хоча скоріше там працівники самі платять роботодавцям
Маячня. Повна.
Яка там з/п на танковому заводі? Як у касира Сільпо?
Очікувано.
прокурори уже вільно курять в сторонці.....
Чому бідний - бо дурний
Чому дурний - бо бідний
Якось так.
Довийожувались з цими зарплатами білими, чорними, в конвертах, без конвертів тепер не знають шо з цим робити.
Госчинушам и прочим "советникам" и"консультантам" присягнувшим на верность Просрочке из бюджета нарисуют нужную для "брони" зарплату
А не до рівня критичності підприємства? Таки ************ відкуп від мобілізації.
Війна для бідних,хворих та старих!
Піду на посаду Арестовича
Мабуть, коли повернусь додому буду вбивати, тилових пацюків. Такий "уральський синдром" у мене розвивається…
А ким ти себе вважаєш у Румунії ? Хероєм?
Та ні, відчуваю, що перетворююсь в Україні на психопата.
Тобто працівник ігорної галузі з великою зарплатнею має бути заброньованим від мобілізації,
а спеціаліст військово-промислової галузі з зарплатнею менш "порібної" може бути без бронювання…
"порібної" => "потрібної"
Не зовсім так - для бронювання ввели ряд критеріїв - для бронювання потрібно відповідати 3м з них. Висока зп - це один критерій, оборонне підприємство - теж..тільки один критерій...але в цілому, якщо на оборонному підприємстві немає заборгованості за податками і нормальні зп - то це одразу бронь, а якщо не у оборонного - потрібно шукати ще якийсь критерій.
Є одне маленьке "но" - зростання ФОП - зростання собівартості - для когось, особливо якщо вони виконують взяті на себе раніше (в інших економічних умовах) зобовязання може стати критичним, якщо не летальним.
расскажу я вам про "нормальні зп" для бронирования - берут на зарплату 60 тыс грн (к примеру) на 5 часов в месяц
Треба виключити з цього списку чиновників, тому що вони паразитують на бюджеті і ніякої користі не приносять економіці своїми високими зарплатами, тільки спалюють ресурси.
Вони самі себе не виключать. Держава для чиновників. Зрозумійте, що чиновники і є господарями країни
Чудово, дуже хочу побачити як директор УкрАвтоДору буде особисто лопатою загрібати гарячий асфальт, бо всіх підлеглих мобілізували як неважливих та низькопріоритетних!
О-о!! Тоді всі бюджетники (вчителі, лікарі, працівники культури, бібліотекарі, і не дивуйтесь-пенсіонери до 65 років) відразу підуть до ТЦК СП! Їм нічого не світить з точки зору надання відстрочки від призову.
Всі кого Ви перечислили тільки мінусують з бюджета, вони нічого (в плані грошей) не приносять державі. Тому для них критерії зарплати взагалі не примінемі! Ці критерії придумали щоби бізнес з тіні вивести, що з цього получиться - побачимо...
Так я саме про це. Видаткові статті бюджетних витрат на ці категорії наче б то показують партнерам, що б ті гроші під них давали, а дефакто - чиновникі з ОП просто грабують ті надходження, та й все! А по великому рахунку, на скільки зменшилось число здобувачів освіти, населення, вихованців в закладах освіти, лікарнях, дитячих садках?! Але зменшення їх кількості Оксен Лісовий навіть і не планує, бо Єрмак поки не наказав. А по суті - аудиторії в освітніх закладах або напівпорожні або і зовсім порожні, в дитячих садочках пусто, крім виховательки яка сидить на підвіконні й зернята лузкає, а в лікувальних закладах майже безлюдно, за виключеннм тих, де можна за певну кількість вічно зелених грошей у таких як Крупа придбати собі групу інвалідності або рішення МСЕК про повну не придатність до військової служби.
Тому, навіщо витрачати кошти на тих, хто нічого абсолютно не приносить в плані сукупного соціального продукту??!! Не ті часи й не та фінансова ситуація, якщо пенсіонер - йди працюй (підмітай вулицю, охороняй магазин, стоянку авто, ставок та будь-що), якщо вчитель - до навчального підрозділу навчати балістики, аеродинаміки, водінню, стрільбі, проводити психологічні трейнінги, якщо працівнк культури - плести сітки, вартит каші, рубати дрова, приймати участь у волонтерстві на місцях. А все решта, це просто пил в очі, це просто бла-бла-бла!!! Якщо хочите приклади, та будь-ласка, - Ізраїль. Там таким не страждають. Все і всіх по-повній на воєнні рейки!!!
гарна нагода вивести зарплати з тіні...
тільки потрібно з розумом...
але це не про зелень.
«Маніпуляціі» - це давати бронь, а потім з вовиного вєлєнія забирати. Так бізнес не буде працювати. Так навіть критично важливі підприємства загнуться
