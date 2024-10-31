Свириденко спростувала дані про 1,5 мільйона заброньованих від мобілізації. Їх у півтора раза менше

Після запуску можливості бронювати працівників від мобілізації через портал "Дія" кількість заброньованих почала швидко зростати, але не перевищувала 950 тисяч осіб.

Про це перша віцепремʼєрка - міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла в інтервʼю українській редакції Forbes, коментуючи оприлюднені у ЗМІ цифри щодо нібито 1,5 млн заброньованих.

"Це не відповідає дійсності. На піку у нас було 950 000 "унікальних заброньованих", – сказала Свириденко.

Вона зауважила, що після запуску бронювання через "Дію" кількість таких працівників почала збільшуватися, тому бронювання призупинили.

"Ми побачили значно швидший приріст, ніж раніше. Йшлося про сотні тисяч бронювань, які перевищували показники попередніх місяців і не були обгрунтовані обʼєктивними економічними факторами", – вважає очільниця Мінекономіки.

Водночас вона запевнила, що кількість підозрілих бронювань не перевищує 10%, але це попередня інформація, ініційований Міноборони аудит триватиме до 15 листопада.

"Під час аудиту некоректно додавати нові бронювання. Тому так – зараз вимушена пауза, поки аудит триває", – зазначила Свириденко.

Вона додала, що в Україні 19 730 підприємств зі статусом критичних, з них – близько 9500 визначені регіонами, решта – міністерствами. Найбільший приріст за кількістю заброньованих – оптова та роздрібна торгівля, будівництво і переробна промисловість, розповіла Свириденко.

Як повідомлялося, 26 жовтня Кабмін протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних. Це рішення стосується лише тих працівників, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, вони зможуть подовжити термін бронювання на аналогічний термін.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Крім того, можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації на порталі "Дія" призупинили і для тих підприємств, які вже отримали статус критично важливих.

За даними ЗМІ, таке рішення ухвалили після того, як президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб. Однак, за даними Міноборони, йдеться лише про 1,1 млн заброньованих.

Це рішення викликало хвилю критики серед бізнес-спільноти, адже воно не дозволяє підприємствам планувати свою роботу, ставить під заргрозу їх функціонування, а відповідно – надходження податків та економічну безпеку України.