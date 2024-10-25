Аудит бронювання: 20% підприємств позбавлять статусу критичних, щонайменше 40 000 чоловіків втратять бронь, – ЗМІ

За результатами розпочатого аудиту механізму бронювання вже виявлено щонайменше 40 000 військовозобов’язаних, які заброньовані з порушеннями, а 20% критично важливих для економіки підприємств можуть втратити цей статус.

Наразі аудит заброньованих триває, його проводить спільна комісія за участі представників Міноборони, Мінекономіки й апарату Кабміну, передає dev.ua із посиланням на NV.

"Щонайменше 20% компаній після аудиту з великою ймовірністю втратять статус критичних підприємств. Це стосується тих, хто спочатку не мав би потрапити до цього списку. Багато з цих компаній могли торгувати квотою на бронь", – розповів виданню чиновник з команди президента, який погодився спілкуватися на цю тему непублічно.

Співрозмовники видання також стверджують, що після аудиту критично важливих підприємств, який триватиме до 15 листопада, Кабмін може внести зміни у постанову №76, яка встановлює правила бронювання.

"Одна з основних пропозицій – до переліку критично важливих не може потрапити компанія, яка платить своїм працівникам менш ніж 19 000 грн на місяць… Окрім цього, підприємства мають щомісячно подавати звіти про розмір зарплатні. Розглядається варіант позбавити військові обласні адміністрації права надавати бізнесу статус критично важливого або можливий інший варіант – це рішення чиновники на місцях прийматимуть разом із ТЦК. А ще – можуть скоротити кількість заброньованих на критично важливих підприємствах, як от у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% до 70−90%", – пише видання про можливі законодавчі зміни.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Крім того, можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації на порталі "Дія" призупинили і для тих підприємств, які вже отримали статус критично важливих.

За даними ЗМІ, таке рішення ухвалили після того, як президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб. Однак, за даними Міноборони, йдеться лише про 1,1 млн заброньованих.

Це рішення викликало хвилю критики серед бізнес-спільноти, адже воно не дозволяє підприємствам планувати свою роботу, ставить під заргрозу їх функціонування, а відповідно – надходження податків та економічну безпеку України.