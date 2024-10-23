Кабмін дозволив проводити повторні перевірки на критичність підприємств

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає можливість проведення повторних перевірок підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від мобілізації.

Про це свідчить постанова від 22 жовтня № 1204.

Зокрема, уряд вніс зміни до Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ.

Документ передбачає, що орган, який ухвалив рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими у разі потреби проводить перевірку відповідності критеріям.

За результатами проведеної перевірки орган ухвалює одне з нступних рішень:

про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, а також скасовує їх статус,

про відповідність критеріям.

Копію рішення, ухваленого за результатами перевірки, орган в одноденний строк надсилає Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) та Мінцифри.

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На початку жовтня повідомлялося, що Кабінет Міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Як зазначається, до 15 листопада в Україні мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії, яка проводитиме перевірку, мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

Нагадаємо, раніше очільник Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що станом на середину вересня понад 900 тис. людей в Україні отримали бронювання від мобілізації. Уряд, за його словами, допускає можливість збільшення обсягів бронювання.