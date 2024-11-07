Правила бронювання працівників від мобілізації змінять, – Шмигаль

Кабінет Міністрів після аудиту запровадить чіткіші параметри визначення критичності підприємств і необхідності бронювання працівників.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми проводимо аудит критичності підприємств. На жаль, параметри, які існують на сьогодні, дали можливість ввести фрод. Влітку ми це побачили, проводимо інвентаризацію. Закінчимо її швидше, ніж до 15 листопада, і запровадимо абсолютно прозорі, чіткі, однозначні, без суб'єктивізму, параметри бронювання. Вони не змінять критично ту систему, ту постанову, яка є, але дадуть можливість чіткіше визначати критичність підприємств і необхідність бронювання тих чи інших працівників", – наголосив він.

За словами голови уряду, доки триває аудит, бронювання може бути продовжено тим, у кого воно закінчується, тим, хто був заброньований до 31 травня 2024 року.

Як приклад майбутніх змін глава уряду навів положення про зарплату, зокрема, планують запровадити норму не середньої зарплати в регіоні, а встановити конкретну мінімальну суму, яка дасть змогу бронювати людей.

"Плюс якісь інші параметри, які не передбачають можливості люфту. Бо саме в цих можливостях люфту і проявився фрод, який влітку призвів до аномальної кількості бронювань. Коли ми провели перший аудит, то побачили, що забронювалися люди, які платять податки із заробітної плати, меншої за мінімальну, які не оновили своїх даних. Такі моменти необхідно виключити", – додав він.

Прем'єр наголосив, що це питання дуже чутливе, оскільки необхідно знайти баланс між економікою, яка працює, і потребами Сил оборони.

"Потрібно, щоб ключові фахівці могли працювати, і потрібні ротації тих, хто вже більше 2,5 років, а хтось і більше, захищає нашу державу на передовій", – додав він.

Шмигаль також зазначив, що хотілося б запровадити економічне бронювання, але, за його словами, військові й ті, хто на передовій, сприймають його не дуже добре.

Читайте також: Аудит бронювання: 20% підприємств позбавлять статусу критичних, щонайменше 40 000 чоловіків втратять бронь, – ЗМІ

Як повідомлялося, 26 жовтня Кабмін протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних. Це рішення стосується лише тих працівників, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, вони зможуть подовжити термін бронювання на аналогічний термін.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Крім того, можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації на порталі "Дія" призупинили і для тих підприємств, які вже отримали статус критично важливих.

За даними ЗМІ, таке рішення ухвалили після того, як президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб. Однак, за даними Міноборони, йдеться лише про 1,1 млн заброньованих.

Це рішення викликало хвилю критики серед бізнес-спільноти, адже воно не дозволяє підприємствам планувати свою роботу, ставить під заргрозу їх функціонування, а відповідно – надходження податків та економічну безпеку України.