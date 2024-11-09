Умеров об оформлении отсрочки в "Резерв+": Это важный шаг, работаем над дальнейшим уменьшением бумажной работы
Услуга по оформлению отсрочки от мобилизации онлайн уже доступна в последнем обновлении приложения Резерв+.
Об этом напоминает в фейсбуке министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас оформить онлайн-отсрочку могут:
- люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности
- студенты, аспиранты и докторанты, которые получают образование в последовательном порядке
Как оформить отсрочку?
Для оформления отсрочки онлайн необходимо авторизоваться в Резерв+ и отправить запрос. Система автоматически проверит наличие права на отсрочку. В случае положительного ответа этот статус отобразится в электронном военном документе.
"Это важный шаг в направлении перевода воинского учета в удобный цифровой формат. Команда Минобороны работает над тем, чтобы максимально уменьшить количество бумажной работы для военнообязанных и наших защитников.
Благодарен за поддержку в реализации этого проекта Министерству образования и науки, Министерству социальной политики, Министерству юстиции, Пенсионному фонду. А также европейским партнерам", - добавил Умеров.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в "Резерв+" уже можно подать заявление на отсрочку: в приложении наблюдаются технические сбои из-за наплыва пользователей
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деякі підписники цензора, всі волоси повисмикували з носу, дуже переживають.