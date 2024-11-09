РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7337 посетителей онлайн
Новости
1 800 7

Умеров об оформлении отсрочки в "Резерв+": Это важный шаг, работаем над дальнейшим уменьшением бумажной работы

Відстрочка в Резерв+

Услуга по оформлению отсрочки от мобилизации онлайн уже доступна в последнем обновлении приложения Резерв+.

Об этом напоминает в фейсбуке министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас оформить онлайн-отсрочку могут:

- люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности

- студенты, аспиранты и докторанты, которые получают образование в последовательном порядке

Как оформить отсрочку?

Для оформления отсрочки онлайн необходимо авторизоваться в Резерв+ и отправить запрос. Система автоматически проверит наличие права на отсрочку. В случае положительного ответа этот статус отобразится в электронном военном документе.

Читайте: По состоянию на конец октября 906 000 забронированных, - Свириденко

"Это важный шаг в направлении перевода воинского учета в удобный цифровой формат. Команда Минобороны работает над тем, чтобы максимально уменьшить количество бумажной работы для военнообязанных и наших защитников.

Благодарен за поддержку в реализации этого проекта Министерству образования и науки, Министерству социальной политики, Министерству юстиции, Пенсионному фонду. А также европейским партнерам", - добавил Умеров.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в "Резерв+" уже можно подать заявление на отсрочку: в приложении наблюдаются технические сбои из-за наплыва пользователей

бронирование (150) мобилизация (2732) приложение (170) Умеров Рустем (503)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
умеров, дай наказ сирському, відчепитися від стерненка!
показать весь комментарий
09.11.2024 11:51 Ответить
Ви за Стерненка не переживайте, його ніхто мобілізовувати не планує. Він вже кілька років працює рупором Банкової, його тримають "за яйця" відкритою кримінальною справою.
показать весь комментарий
09.11.2024 12:53 Ответить
то, як не переживати? вся країна, їсти спати не може, бо сирський ненавидить стерненка.
деякі підписники цензора, всі волоси повисмикували з носу, дуже переживають.
показать весь комментарий
09.11.2024 13:48 Ответить
автоматична цифрова утилізація за власним бажанням
показать весь комментарий
09.11.2024 12:03 Ответить
Чекаєш поки тебе кацапи утилізують?
показать весь комментарий
09.11.2024 14:31 Ответить
чекаю коли вині які роками носять форму,роками нічого не ствоюрють а лише споживають мої податки,до 45 вже пенси,з знижками на комуналку та дёржавним житлом з інвалідностями по ожерінню мозку підуть разом з тими хто позує себе патріотом у вишиванках з знанням мови починаючи від дітей вашого з мариною та геращенко ідола до останнього собаківського мусоропідора
показать весь комментарий
09.11.2024 15:14 Ответить
Умеров виявився такий же крадій як і попередньо призначені зепдри
показать весь комментарий
09.11.2024 15:15 Ответить
 
 