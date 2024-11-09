Умєров про оформлення відстрочки в "Резерв+": Це важливий крок, працюємо над подальшим зменшенням паперової роботи
Послуга з оформлення відстрочки від мобілізації онлайн вже доступна в останньому оновленні застосунку Резерв+.
Про це нагадує у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз оформити онлайн-відстрочку можуть:
• люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності
• студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку
Як оформити відстрочку?
Для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку. У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.
"Це важливий крок у напрямку переведення військового обліку у зручний цифровий формат. Команда Міноборони працює над тим, аби максимально зменшити кількість паперової роботи для військовозобов’язаних та наших захисників.
Вдячний за підтримку у реалізації цього проєкту Міністерству освіти і науки, Міністерству соціальної політики, Міністерству юстиції, Пенсійному фонду. А також європейським партнерам", - додав Умєров.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у "Резерв+" вже можна подати заяву на відстрочку: у застосунку спостерігаються технічні збої через наплив користувачів
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