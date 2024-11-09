УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10484 відвідувача онлайн
Новини
1 808 7

Умєров про оформлення відстрочки в "Резерв+": Це важливий крок, працюємо над подальшим зменшенням паперової роботи

Відстрочка в Резерв+

Послуга з оформлення відстрочки від мобілізації онлайн вже доступна в останньому оновленні застосунку Резерв+.

Про це нагадує у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз оформити онлайн-відстрочку можуть:

•⁠ ⁠люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності

•⁠ ⁠студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку

Як оформити відстрочку?

Для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку. У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

Також читайте: Правила бронювання працівників від мобілізації змінять, – Шмигаль

"Це важливий крок у напрямку переведення військового обліку у зручний цифровий формат. Команда Міноборони працює над тим, аби максимально зменшити кількість паперової роботи для військовозобов’язаних та наших захисників.

Вдячний за підтримку у реалізації цього проєкту Міністерству освіти і науки, Міністерству соціальної політики, Міністерству юстиції, Пенсійному фонду. А також європейським партнерам", - додав Умєров.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у "Резерв+" вже можна подати заяву на відстрочку: у застосунку спостерігаються технічні збої через наплив користувачів

Автор: 

бронювання (336) мобілізація (3044) додаток (474) Умєров Рустем (599)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
умеров, дай наказ сирському, відчепитися від стерненка!
показати весь коментар
09.11.2024 11:51 Відповісти
Ви за Стерненка не переживайте, його ніхто мобілізовувати не планує. Він вже кілька років працює рупором Банкової, його тримають "за яйця" відкритою кримінальною справою.
показати весь коментар
09.11.2024 12:53 Відповісти
то, як не переживати? вся країна, їсти спати не може, бо сирський ненавидить стерненка.
деякі підписники цензора, всі волоси повисмикували з носу, дуже переживають.
показати весь коментар
09.11.2024 13:48 Відповісти
автоматична цифрова утилізація за власним бажанням
показати весь коментар
09.11.2024 12:03 Відповісти
Чекаєш поки тебе кацапи утилізують?
показати весь коментар
09.11.2024 14:31 Відповісти
чекаю коли вині які роками носять форму,роками нічого не ствоюрють а лише споживають мої податки,до 45 вже пенси,з знижками на комуналку та дёржавним житлом з інвалідностями по ожерінню мозку підуть разом з тими хто позує себе патріотом у вишиванках з знанням мови починаючи від дітей вашого з мариною та геращенко ідола до останнього собаківського мусоропідора
показати весь коментар
09.11.2024 15:14 Відповісти
Умеров виявився такий же крадій як і попередньо призначені зепдри
показати весь коментар
09.11.2024 15:15 Відповісти
 
 