У "Резерв+" вже можна подати заяву на відстрочку: у застосунку спостерігаються технічні збої через наплив користувачів

У п'ятницю, 8 листопада, у застосунку "Резерв+" стала доступна функція відстрочки від мобілізації для студентів та людей з інвалідністю.

Про це пише "Судово-юридична газета", інформує Цензор.НЕТ.

Віднині у "Резерв+" можна подати заяву на відстрочку від мобілізації.

Поки що це можуть зробити студенти денної або дуальної форми, які не мали перерв у навчанні та люди з інвалідністю.

Зазначається, що наразі система працює нестабільно, і виникають технічні проблеми під час подачі заявки. Ймовірно, масовий попит на нову функцію призвів до навантаження на сервіс, через що користувачі стикаються із труднощами в процесі оформлення відстрочки.

Раніше у Міноборони повідомляли, що у листопаді у застосунку "Резерв+" запрацюють три типи відстрочок від мобілізації. Йдеться про електронні відстрочки для людей з інвалідністю, студентів та батьків багатодітних сімей.

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