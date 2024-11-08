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Новини
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У "Резерв+" вже можна подати заяву на відстрочку: у застосунку спостерігаються технічні збої через наплив користувачів

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У п'ятницю, 8 листопада, у застосунку "Резерв+" стала доступна функція відстрочки від мобілізації для студентів та людей з інвалідністю.

Про це пише "Судово-юридична газета", інформує Цензор.НЕТ.

Віднині у "Резерв+" можна подати заяву на відстрочку від мобілізації. 

Поки що це можуть зробити студенти денної або дуальної форми, які не мали перерв у навчанні та люди з інвалідністю.

Зазначається, що наразі система працює нестабільно, і виникають технічні проблеми під час подачі заявки. Ймовірно, масовий попит на нову функцію призвів до навантаження на сервіс, через що користувачі стикаються із труднощами в процесі оформлення відстрочки.

Раніше у Міноборони повідомляли, що у листопаді  у застосунку "Резерв+" запрацюють три типи відстрочок від мобілізації. Йдеться про електронні відстрочки для людей з інвалідністю, студентів та батьків багатодітних сімей.

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Автор: 

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При технічному збої скільки бабосіків потрібно скинути щоб збій закінчився? І куди?
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08.11.2024 22:52 Відповісти
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08.11.2024 23:07 Відповісти
нещасні прокурори - від патологічної брехні стали інвалідами

😂👍

.
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08.11.2024 23:12 Відповісти
Чому викладачі, які пропрацювали 30 років, а не набігли останнім часом, мають кожні три місяці повзти на колінах до жирних тцкшників на поклон, стояти в чергах, пропускаючи роботу, а потім знову їхати в тцк за довідкою. Ще ел запис лише за місяць, а весь цей час вчителя можуть кинути в штурмовіки, бо попасти в тцк неможливо?
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09.11.2024 11:03 Відповісти
 
 