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В "Резерв+" уже можно подать заявление на отсрочку: в приложении наблюдаются технические сбои из-за наплыва пользователей

У

В пятницу, 8 ноября, в приложении "Резерв+" стала доступна функция отсрочки от мобилизации для студентов и людей с инвалидностью.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", информирует Цензор.НЕТ.

Отныне в "Резерв+" можно подать заявление на отсрочку от мобилизации.

Пока это могут сделать студенты дневной или дуальной формы, которые не имели перерывов в обучении, и люди с инвалидностью.

Отмечается, что сейчас система работает нестабильно, и возникают технические проблемы при подаче заявки. Вероятно, массовый спрос на новую функцию привел к нагрузке на сервис, из-за чего пользователи сталкиваются с трудностями в процессе оформления отсрочки.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ноябре в приложении "Резерв+" заработают три типа отсрочек от мобилизации. Речь идет об электронных отсрочках для людей с инвалидностью, студентов и родителей многодетных семей.

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Автор: 

мобилизация (2732) приложение (170)


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При технічному збої скільки бабосіків потрібно скинути щоб збій закінчився? І куди?
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08.11.2024 22:52 Ответить
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08.11.2024 23:07 Ответить
нещасні прокурори - від патологічної брехні стали інвалідами

😂👍

.
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08.11.2024 23:12 Ответить
Чому викладачі, які пропрацювали 30 років, а не набігли останнім часом, мають кожні три місяці повзти на колінах до жирних тцкшників на поклон, стояти в чергах, пропускаючи роботу, а потім знову їхати в тцк за довідкою. Ще ел запис лише за місяць, а весь цей час вчителя можуть кинути в штурмовіки, бо попасти в тцк неможливо?
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09.11.2024 11:03 Ответить
 
 