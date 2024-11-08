В "Резерв+" уже можно подать заявление на отсрочку: в приложении наблюдаются технические сбои из-за наплыва пользователей
В пятницу, 8 ноября, в приложении "Резерв+" стала доступна функция отсрочки от мобилизации для студентов и людей с инвалидностью.
Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", информирует Цензор.НЕТ.
Отныне в "Резерв+" можно подать заявление на отсрочку от мобилизации.
Пока это могут сделать студенты дневной или дуальной формы, которые не имели перерывов в обучении, и люди с инвалидностью.
Отмечается, что сейчас система работает нестабильно, и возникают технические проблемы при подаче заявки. Вероятно, массовый спрос на новую функцию привел к нагрузке на сервис, из-за чего пользователи сталкиваются с трудностями в процессе оформления отсрочки.
Ранее в Минобороны сообщали, что в ноябре в приложении "Резерв+" заработают три типа отсрочек от мобилизации. Речь идет об электронных отсрочках для людей с инвалидностью, студентов и родителей многодетных семей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
😂👍
.