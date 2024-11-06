В ноябре в "Резерв+" полноценно заработают три типа отсрочок, - Черногоренко
В этом месяце в приложении "Резерв+" заработают три типа отсрочек от мобилизации. Речь идет об электронных отсрочках для людей с инвалидностью, студентов и родителей многодетных семей.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по словам замминистра, в ноябре в приложении будут:
- отсрочка для людей с инвалидностью;
- отсрочка для студентов и аспирантов дневной или дуальной формы обучения;
- отсрочка для родителей многодетных семей.
Как отмечает Черногоренко, отсрочки в "Резерв+" должны быть очень простыми: достаточно будет зайти в приложение, отправить запрос и получить статус отсрочки, который подгрузится в электронный военно-учетный документ.
Кроме этого, она добавила, что сейчас в министерстве пытаются перенести абсолютно все отсрочки в онлайн, а также чтобы "Резерв+" стал полноценной альтернативой ТЦК.
Напомним, что 4 ноября в "Резерв+" стартовало бета-тестирование онлайн-отсрочек от мобилизации. Первыми инструкции получат студенты и аспиранты, которые заполняли форму на тестирование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто ж не чув про випадки зцілення калік та сліпих?