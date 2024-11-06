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В ноябре в "Резерв+" полноценно заработают три типа отсрочок, - Черногоренко

Катерина Черногоренко про відстрочки у

В этом месяце в приложении "Резерв+" заработают три типа отсрочек от мобилизации. Речь идет об электронных отсрочках для людей с инвалидностью, студентов и родителей многодетных семей.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по словам замминистра, в ноябре в приложении будут:

  • отсрочка для людей с инвалидностью;
  • отсрочка для студентов и аспирантов дневной или дуальной формы обучения;
  • отсрочка для родителей многодетных семей.

Как отмечает Черногоренко, отсрочки в "Резерв+" должны быть очень простыми: достаточно будет зайти в приложение, отправить запрос и получить статус отсрочки, который подгрузится в электронный военно-учетный документ.

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Кроме этого, она добавила, что сейчас в министерстве пытаются перенести абсолютно все отсрочки в онлайн, а также чтобы "Резерв+" стал полноценной альтернативой ТЦК.

Напомним, что 4 ноября в "Резерв+" стартовало бета-тестирование онлайн-отсрочек от мобилизации. Первыми инструкции получат студенты и аспиранты, которые заполняли форму на тестирование.

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Автор: 

мобилизация (2830) приложение (170) Черногоренко Екатерина (122)


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відстрочка для людей з інвалідністю

Хто ж не чув про випадки зцілення калік та сліпих?
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06.11.2024 21:13 Ответить
таки да, Іісус тихенько курить в сторонці.
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06.11.2024 22:29 Ответить
А про массовую раздачу инвалидностей взяточниками и коррупционерами из мсэк и влк чули?!
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07.11.2024 07:57 Ответить
 
 