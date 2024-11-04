В "Резерв+" началось тестирование онлайн-отсрочок от мобилизации. Первыми могут принять участие студенты и аспиранты, - Черногоренко
В понедельник, 4 ноября, в приложении "Резерв+" стартовало бета-тестирование онлайн-отсрочек от мобилизации.
Об этом в соцсети Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Первыми инструкции получат студенты и аспиранты, которые заполняли форму на тестирование. Далее - люди с инвалидностью и многодетные. Все делаем постепенно", - сообщила замминистра.
По словам Черногоренко, инструкции будут присылать на электронную почту.
Кроме этого, чиновница подчеркнула, что при наличии отсрочки ее продление возможно только после завершения срока действия. Двух активных отсрочек одновременно не может быть.
После тестирования услугу запустят для всех граждан. Это произойдет через несколько дней.
Ранее Минобороны анонсировало появление электронных отсрочек в "Резерв+" в ноябре.
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