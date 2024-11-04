РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5110 посетителей онлайн
Новости
7 278 17

В "Резерв+" началось тестирование онлайн-отсрочок от мобилизации. Первыми могут принять участие студенты и аспиранты, - Черногоренко

У

В понедельник, 4 ноября, в приложении "Резерв+" стартовало бета-тестирование онлайн-отсрочек от мобилизации.

Об этом в соцсети Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Первыми инструкции получат студенты и аспиранты, которые заполняли форму на тестирование. Далее - люди с инвалидностью и многодетные. Все делаем постепенно", - сообщила замминистра.

По словам Черногоренко, инструкции будут присылать на электронную почту.

Читайте также: Электронные отсрочки появятся в "Резерве+" в ноябре. Первыми их получат люди с инвалидностью, - Минобороны

Кроме этого, чиновница подчеркнула, что при наличии отсрочки ее продление возможно только после завершения срока действия. Двух активных отсрочек одновременно не может быть.

После тестирования услугу запустят для всех граждан. Это произойдет через несколько дней.

Ранее Минобороны анонсировало появление электронных отсрочек в "Резерв+" в ноябре.

Читайте также: В приложении "Резерв+" произошел технический сбой

Автор: 

мобилизация (2829) приложение (170) Черногоренко Екатерина (121)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Навіщо більшій частині пенсів, які тут пасуться цей Резерв+? Їхні онуки все одно вже в Парижі та в Лондоні.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:33 Ответить
+4

показать весь комментарий
04.11.2024 19:49 Ответить
+3
показать весь комментарий
04.11.2024 19:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.11.2024 19:33 Ответить
Навіщо більшій частині пенсів, які тут пасуться цей Резерв+? Їхні онуки все одно вже в Парижі та в Лондоні.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:33 Ответить
Ну ти й наволоч!
показать весь комментарий
05.11.2024 00:28 Ответить
а прокурорви-інваліди, хіба не позачергово? ))
показать весь комментарий
04.11.2024 19:45 Ответить
Точно! Нехай вони почнуть тестування. )))

показать весь комментарий
04.11.2024 20:50 Ответить
Цікаво що вони зробили з айтішником що розіслав пуші в пітницю .
показать весь комментарий
04.11.2024 19:49 Ответить
заступником в опу призначили... ефективний же... була вже історія, якщо пригадуєте з псевдо-сертифікатими "ковіду"
показать весь комментарий
04.11.2024 20:25 Ответить

показать весь комментарий
04.11.2024 19:49 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2024 19:57 Ответить
Він мудра і начитана людина. Знає шо говорить
показать весь комментарий
05.11.2024 08:39 Ответить
це що летерея чи розіграш ? як це взяти участь
показать весь комментарий
04.11.2024 19:55 Ответить
Нас розіграли.

показать весь комментарий
04.11.2024 20:57 Ответить
ви вже реально дістали!
Знаєте як це виглядає???
В тилу армія цифрова,
а на передовій?..
показать весь комментарий
04.11.2024 19:57 Ответить
А може спочатку квартал 95 «протестує» відстрочку?
показать весь комментарий
04.11.2024 19:58 Ответить
с нетерпением ждём ваших добровольных персональных данных.
пасиба
показать весь комментарий
04.11.2024 20:25 Ответить
"Шо хош зробимо! Тільки застовби свої дані в Дії!..." - Зеленскій.
показать весь комментарий
04.11.2024 21:31 Ответить
А єслі я доглядаю за красівой молодой тещей інвалідом, то што делать? какіє документи отсилать?
показать весь комментарий
05.11.2024 08:43 Ответить
 
 