В приложении "Резерв+" произошел технический сбой.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Небольшой технический сбой в приложении "Резерв+". Начали бета-тест онлайн отсрочек и ошибочно отправили тестовое уведомление другим пользователям. Из-за этого сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизоваться через BankID", - написала Черногоренко.

В Минобороны пообещали, что в течение ближайших часов доступ к авторизации будет восстановлен.

Напоминаем, 31 октября в "Резерв+" стартовало бета-тестирование услуги оформления отсрочки для отдельных категорий граждан.