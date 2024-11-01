РУС
В приложении "Резерв+" произошел технический сбой

оформлення відстрочки у Резерв+

В приложении "Резерв+" произошел технический сбой.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Небольшой технический сбой в приложении "Резерв+". Начали бета-тест онлайн отсрочек и ошибочно отправили тестовое уведомление другим пользователям. Из-за этого сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизоваться через BankID", - написала Черногоренко.

В Минобороны пообещали, что в течение ближайших часов доступ к авторизации будет восстановлен.

Читайте также: Электронные отсрочки появятся в "Резерве+" в ноябре. Первыми их получат люди с инвалидностью, - Минобороны

Напоминаем, 31 октября в "Резерв+" стартовало бета-тестирование услуги оформления отсрочки для отдельных категорий граждан.

Автор: 

Минобороны (9585) мобилизация (2908) приложение (171) Черногоренко Екатерина (127)
Під час збою невстановлена кількість невстановлених осіб встигла виключитись з обліку?
01.11.2024 22:31 Ответить
Скоріше, під час збою особиста інформація військових потрапила до рук рашистської розвідки. Власне, чого ще чекати від гімнододатка на базі шкільного щоденника, модифікованого хтозна якою приватною конторою, що отримала допуск до баз даних громадян, з невідомими протоколами дотимання безпеки (а чи є вони взагалі?).
01.11.2024 23:01 Ответить
Все, що робить квн-банда Зеленського-Фьодорова - то все через задницю: і Дія, і Резерв... і т.д., і т.д...
01.11.2024 22:34 Ответить
Як виможете принижувати заслуги зелених деджиталізаторів! Не через задницю - через "Задницю+"!
01.11.2024 22:42 Ответить
Вибачаюсь... забув про їхній Головний Сервер - Сервер ''Задниця+''
01.11.2024 23:27 Ответить
Видимо власть решила вопрос с штрафами так и не обновивших данные. Теперь скажут все то что было прощаем, даешь па-новаму регистрируемся
01.11.2024 22:40 Ответить
Педоров що там?
01.11.2024 23:00 Ответить
Цікаво:
Скільки сотень "ухилянтів" встигне бусіфікувати ТЦК за кілька годин простою цього Резерва?
01.11.2024 23:01 Ответить
Це перед масовими облавами завтра
01.11.2024 23:23 Ответить
Щодо облав-Правило двох стін-треба не тільки вхідні двері тцкашникам не відчиняти, а й ховатися від них у туалеті, там точно не візьмуть. Сарказм, якщо що.
01.11.2024 23:34 Ответить
Це не технічний збій. Це ФСБ робить чергову копію.
01.11.2024 23:43 Ответить
пожалуйста подождите, фсб обновляет приложение
02.11.2024 10:22 Ответить
Везде бывают сбои, https://www.youtube.com/watch?v=vszGgHIvvDs даже в США на выборах
02.11.2024 12:16 Ответить
 
 