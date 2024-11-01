В приложении "Резерв+" произошел технический сбой
В приложении "Резерв+" произошел технический сбой.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Небольшой технический сбой в приложении "Резерв+". Начали бета-тест онлайн отсрочек и ошибочно отправили тестовое уведомление другим пользователям. Из-за этого сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизоваться через BankID", - написала Черногоренко.
В Минобороны пообещали, что в течение ближайших часов доступ к авторизации будет восстановлен.
Напоминаем, 31 октября в "Резерв+" стартовало бета-тестирование услуги оформления отсрочки для отдельных категорий граждан.
Топ комментарии
+6 Малець Тарас
показать весь комментарий01.11.2024 22:34 Ответить Ссылка
+5 Скептичний Песиміст
показать весь комментарий01.11.2024 22:42 Ответить Ссылка
+3 Corvo Attano #589966
показать весь комментарий01.11.2024 23:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки сотень "ухилянтів" встигне бусіфікувати ТЦК за кілька годин простою цього Резерва?