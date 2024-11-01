У застосунку "Резерв+" стався технічний збій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Невеликий технічний збій у застосунку Резерв+. Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID", - написала Черногоренко.

У Міноборони пообіцяли, що протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.

Нагадуємо, 31 жовтня у "Резерв+" стартувало бета-тестування послуги оформлення відстрочки для окремих категорій громадян.