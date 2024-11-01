У застосунку "Резерв+" стався технічний збій
У застосунку "Резерв+" стався технічний збій.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Невеликий технічний збій у застосунку Резерв+. Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID", - написала Черногоренко.
У Міноборони пообіцяли, що протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.
Нагадуємо, 31 жовтня у "Резерв+" стартувало бета-тестування послуги оформлення відстрочки для окремих категорій громадян.
Топ коментарі
+6 Малець Тарас
показати весь коментар01.11.2024 22:34 Відповісти Посилання
+5 Скептичний Песиміст
показати весь коментар01.11.2024 22:42 Відповісти Посилання
+3 Corvo Attano #589966
показати весь коментар01.11.2024 23:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скільки сотень "ухилянтів" встигне бусіфікувати ТЦК за кілька годин простою цього Резерва?