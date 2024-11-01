УКР
У застосунку "Резерв+" стався технічний збій

оформлення відстрочки у Резерв+

У застосунку "Резерв+" стався технічний збій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Невеликий технічний збій у застосунку Резерв+. Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID", - написала Черногоренко.

У Міноборони пообіцяли, що протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.

Також читайте: Електронні відстрочки з’являться у "Резерв+" у листопаді. Першими їх отримають люди з інвалідністю, - Міноборони

Нагадуємо, 31 жовтня у "Резерв+" стартувало бета-тестування послуги оформлення відстрочки для окремих категорій громадян.

Міноборони (7683) мобілізація (3231) додаток (489) Черногоренко Катерина (136)
Під час збою невстановлена кількість невстановлених осіб встигла виключитись з обліку?
показати весь коментар
01.11.2024 22:31 Відповісти
Скоріше, під час збою особиста інформація військових потрапила до рук рашистської розвідки. Власне, чого ще чекати від гімнододатка на базі шкільного щоденника, модифікованого хтозна якою приватною конторою, що отримала допуск до баз даних громадян, з невідомими протоколами дотимання безпеки (а чи є вони взагалі?).
показати весь коментар
01.11.2024 23:01 Відповісти
Все, що робить квн-банда Зеленського-Фьодорова - то все через задницю: і Дія, і Резерв... і т.д., і т.д...
показати весь коментар
01.11.2024 22:34 Відповісти
Як виможете принижувати заслуги зелених деджиталізаторів! Не через задницю - через "Задницю+"!
показати весь коментар
01.11.2024 22:42 Відповісти
Вибачаюсь... забув про їхній Головний Сервер - Сервер ''Задниця+''
показати весь коментар
01.11.2024 23:27 Відповісти
Видимо власть решила вопрос с штрафами так и не обновивших данные. Теперь скажут все то что было прощаем, даешь па-новаму регистрируемся
показати весь коментар
01.11.2024 22:40 Відповісти
Педоров що там?
показати весь коментар
01.11.2024 23:00 Відповісти
Скільки сотень "ухилянтів" встигне бусіфікувати ТЦК за кілька годин простою цього Резерва?
показати весь коментар
01.11.2024 23:01 Відповісти
Це перед масовими облавами завтра
показати весь коментар
01.11.2024 23:23 Відповісти
Щодо облав-Правило двох стін-треба не тільки вхідні двері тцкашникам не відчиняти, а й ховатися від них у туалеті, там точно не візьмуть. Сарказм, якщо що.
показати весь коментар
01.11.2024 23:34 Відповісти
Це не технічний збій. Це ФСБ робить чергову копію.
показати весь коментар
01.11.2024 23:43 Відповісти
пожалуйста подождите, фсб обновляет приложение
показати весь коментар
02.11.2024 10:22 Відповісти
Везде бывают сбои, https://www.youtube.com/watch?v=vszGgHIvvDs даже в США на выборах
показати весь коментар
02.11.2024 12:16 Відповісти
 
 