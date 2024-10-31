УКР
Новини
9 325 22

Електронні відстрочки з’являться у "Резерв+" у листопаді. Першими їх отримають люди з інвалідністю, - Міноборони

Наступного місяця в додатку "Резерв+" будуть доступні електронні відстрочки від мобілізації. Першочергово їх отримають люди з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, сервіс електронних відстрочок вже реалізований, зараз його активно тестують.

Можливість отримати відстрочку буде доступна у листопаді в наступному оновленні "Резерв+".

Черногоренко зазначила, що першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Згодом сервіс буде доступний для багатодітних батьків.

У Міноборони зауважили, що ця функція стала можливою завдяки плідній співпраці різних міністерств, зокрема Міністерство освіти й науки.

В першу чергу відстрочки для людей з інвалідністю безпосередньо. І працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок. Рухаємося до того, щоб всі категорії, які мають право на відстрочку, могли оформити її онлайн", - наголосила вона.

Заступниця міністра додала, що "Резерв+" розвивається як повноцінна альтернатива ТЦК. Згодом всі сервіси, які надає ТЦК, будуть доступні в цьому додатку.

Автор: 

Міноборони (7681) мобілізація (3231) додаток (489) Черногоренко Катерина (136)
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
31.10.2024 16:26 Відповісти
+9
Шоо, невже прокурори?
показати весь коментар
31.10.2024 16:12 Відповісти
+8
прокурори ні ..вони ж не просто прокурори-інваліди.. а прокурори-інваліди-УБД ))
показати весь коментар
31.10.2024 16:18 Відповісти
Шоо, невже прокурори?
показати весь коментар
31.10.2024 16:12 Відповісти
прокурори ні ..вони ж не просто прокурори-інваліди.. а прокурори-інваліди-УБД ))
показати весь коментар
31.10.2024 16:18 Відповісти
я думал артуры лазоренко....
показати весь коментар
31.10.2024 16:13 Відповісти
А син баканов в сбу з інвалідністю?
показати весь коментар
31.10.2024 16:21 Відповісти
прокурори замовили зміни у Резерв+?
показати весь коментар
31.10.2024 16:25 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 16:26 Відповісти
«Жебраки» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нід. De *********) - картина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%96 фламандського художника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9 Пітера Брейгеля Старшого , написана у https://uk.wikipedia.org/wiki/1568 1568 році олією по дереву. Знаходиться у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 паризькому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D1%80 Луврі .
Для чого тут каліки жебраки з Нідердандів 500-річної давнини?
касапські "Самовари" острову Валаам другої світової - це ближче до теми...
показати весь коментар
31.10.2024 17:49 Відповісти
електронні відстрочки від мобілізації. Першочергово їх отримають люди з інвалідністю. Джерело:
***********
Тобто, нам хочуть сазати, що у будь-який момент цю "відстрочку" можуть скасувати, а інвалідів мобілізувати?
Зєля каже одне слово, - "Так".

показати весь коментар
31.10.2024 18:00 Відповісти
мусора і прокурори,за ними судді і решта паразитів
показати весь коментар
31.10.2024 16:29 Відповісти
всі сервіси, які надає ТЦК )
йо-хо-хо
показати весь коментар
31.10.2024 17:29 Відповісти
Ну, все.
Готуймося до масштабних облав ТЦК СП.
Хто повівся на Резерв+, вніс всі свої дані, і не є особливим скажімо - "прокурором", "суддею", "адвокатом", "нотаріусом", да чого там перераховувати - ментом, всім приготуватись.
Всі документи ж у їхніх руках, і тепер з цими документами можна зробити будь-що, скажімо оформити на когось кредит, купити автівку, нерухомість, підробити документи і т.д.
Нічого ж не захищено. І ще для довідки, військові рф вільно заходять в Резерв + і читають інформацію про будь-кого в тій помийці.
Так, що думайте, добре думайте перед тим, як себе кудись внести.
показати весь коментар
31.10.2024 17:37 Відповісти
А тобі чого так страшно в США? Я зареєструвався на Резерв+ тільки для того щоб у чергах в тцк не стовбичить.Це зручно.Які нахєр кредити?Там треба пройти реєстрацію через банк ID.
показати весь коментар
31.10.2024 17:58 Відповісти
бред несете какой-то истеричный
показати весь коментар
31.10.2024 18:26 Відповісти
бот?
показати весь коментар
31.10.2024 18:27 Відповісти
отличная новость для людей с болезнью, не надо будет ехать писать заявление, документы везти, тратить свое и чужое время, за это спасибо
показати весь коментар
31.10.2024 18:30 Відповісти
Нет, надо будет просто перепройти ВЛК, а как убрать вашу болезнь в том числе и с резерва, мы уже позаботимся =)
показати весь коментар
31.10.2024 19:19 Відповісти
я уже прошел, не придумывайте, и добавление в резерв+ отсрочки - это отличная новость, не надо будет ехать в военкомат
показати весь коментар
31.10.2024 23:33 Відповісти
а следующим шагом в Резерв+ будет отсрочка погибшим?
показати весь коментар
31.10.2024 19:28 Відповісти
Так інвалідам дають відстрочку чи звільнення?
показати весь коментар
31.10.2024 20:15 Відповісти
все зависит от вашего заболевания, изучите список болезней - там есть болезни на списание, а есть "ограниченно годные", они могут получать отсрочку или могут пойти служить по своему желанию.
показати весь коментар
31.10.2024 23:35 Відповісти
зараз чому не працює "Резерв+"?
підприємства колапсують, товари не привозяться, чоловіки на роботу бояться ходити, ринок практично не працює.
показати весь коментар
01.11.2024 08:35 Відповісти
весь функционал заявленный все в резерв+ работает
а то, что мужчины боятся на работу ходить, так ведь война на улице, если ты здоров и нет других причин для отсрочки, то надо идти служить через страх.
показати весь коментар
01.11.2024 11:23 Відповісти
 
 