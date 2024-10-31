Електронні відстрочки з’являться у "Резерв+" у листопаді. Першими їх отримають люди з інвалідністю, - Міноборони

Наступного місяця в додатку "Резерв+" будуть доступні електронні відстрочки від мобілізації. Першочергово їх отримають люди з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, сервіс електронних відстрочок вже реалізований, зараз його активно тестують.

Можливість отримати відстрочку буде доступна у листопаді в наступному оновленні "Резерв+".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За два місяці в "Армія+" авторизувалися 340 тис. військових та подали понад 10 тис. рапортів, - Черногоренко

Черногоренко зазначила, що першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Згодом сервіс буде доступний для багатодітних батьків.

У Міноборони зауважили, що ця функція стала можливою завдяки плідній співпраці різних міністерств, зокрема Міністерство освіти й науки.

В першу чергу відстрочки для людей з інвалідністю безпосередньо. І працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок. Рухаємося до того, щоб всі категорії, які мають право на відстрочку, могли оформити її онлайн", - наголосила вона.

Заступниця міністра додала, що "Резерв+" розвивається як повноцінна альтернатива ТЦК. Згодом всі сервіси, які надає ТЦК, будуть доступні в цьому додатку.

Читайте також: У Резерв+ з’явилася функція пошуку вакансій у Силах оборони, - Міноборони