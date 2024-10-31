Електронні відстрочки з’являться у "Резерв+" у листопаді. Першими їх отримають люди з інвалідністю, - Міноборони
Наступного місяця в додатку "Резерв+" будуть доступні електронні відстрочки від мобілізації. Першочергово їх отримають люди з інвалідністю.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, сервіс електронних відстрочок вже реалізований, зараз його активно тестують.
Можливість отримати відстрочку буде доступна у листопаді в наступному оновленні "Резерв+".
Черногоренко зазначила, що першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Згодом сервіс буде доступний для багатодітних батьків.
У Міноборони зауважили, що ця функція стала можливою завдяки плідній співпраці різних міністерств, зокрема Міністерство освіти й науки.
В першу чергу відстрочки для людей з інвалідністю безпосередньо. І працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок. Рухаємося до того, щоб всі категорії, які мають право на відстрочку, могли оформити її онлайн", - наголосила вона.
Заступниця міністра додала, що "Резерв+" розвивається як повноцінна альтернатива ТЦК. Згодом всі сервіси, які надає ТЦК, будуть доступні в цьому додатку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для чого тут каліки жебраки з Нідердандів 500-річної давнини?
касапські "Самовари" острову Валаам другої світової - це ближче до теми...
***********
Тобто, нам хочуть сазати, що у будь-який момент цю "відстрочку" можуть скасувати, а інвалідів мобілізувати?
Зєля каже одне слово, - "Так".
йо-хо-хо
Готуймося до масштабних облав ТЦК СП.
Хто повівся на Резерв+, вніс всі свої дані, і не є особливим скажімо - "прокурором", "суддею", "адвокатом", "нотаріусом", да чого там перераховувати - ментом, всім приготуватись.
Всі документи ж у їхніх руках, і тепер з цими документами можна зробити будь-що, скажімо оформити на когось кредит, купити автівку, нерухомість, підробити документи і т.д.
Нічого ж не захищено. І ще для довідки, військові рф вільно заходять в Резерв + і читають інформацію про будь-кого в тій помийці.
Так, що думайте, добре думайте перед тим, як себе кудись внести.
підприємства колапсують, товари не привозяться, чоловіки на роботу бояться ходити, ринок практично не працює.
а то, что мужчины боятся на работу ходить, так ведь война на улице, если ты здоров и нет других причин для отсрочки, то надо идти служить через страх.