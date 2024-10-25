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Новини
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За два місяці в "Армія+" авторизувалися 340 тис. військових та подали понад 10 тис. рапортів, - Черногоренко

За два місяці в «Армія+» авторизувалися 340 тис. військових та подали понад 10 тис. рапортів, - Черногоренко

За два місяці після запуску в застосунку "Армія+" авторизувалися 340 тисяч військовослужбовців. 

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, понад одна тисяча військових частин почали опрацьовувати електронні рапорти. Загалом, станом на зараз через застосунок подано більш ніж 10 тисяч рапортів.

Черногоренко заявила, що велика частина лідерства в розвитку цифровізації української армії лежить на командирах частин.

У Міноборони також нагадали, що відтепер військовослужбовці можуть здобувати верифіковані знання з військової справи безпосередньо зі своїх мобільних пристроїв.

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У застосунку "Армія+" стали доступними навчальні матеріали, які охоплюють такі теми, як "Загальна підготовка", "Побут у польових умовах" та "Безпілотні системи. Основи БпЛА". Наразі триває робота над наступними темами курсів - "Зв'язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".

Крім того, в оновленні "Армії+" стали доступні такі види рапортів, як отримання довідки форми 5, виїзд за межі гарнізону, звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я, виплата за підписання першого контракту і відпустка після звільнення із полону.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони веде роботу над застосунком "Ветеран+". Він зазначив, що застосунок стосується "надання послуг державою ветеранам".

Читайте також: Міноборони після аналізу ризиків видалило чат-бот "Резерв+" у Телеграмі: Він ніяк не вплинув на безпеку застосунку

Автор: 

Міноборони (7487) додаток (481) Черногоренко Катерина (127)


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Дитячій щебіт на лужку. Або дурдом "Ромашка" - обирайте самі...
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25.10.2024 23:36 Відповісти
ти вже обрав аусвайс то мовчи....
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26.10.2024 00:01 Відповісти
"відпустка після звільнення із полону." - отже кожен звільнений з полону їде із смартфоном (звідки?) від кордону та на ходу ставить дію, згадує забуті за 3 роки полону паролі, потім цю фігню ставить і пише рапорт на відпустку. Епічно, правда?
Дерибанінг грошей з пафосом продовжується.
340 тисяч зареєструвалось і спромоглись на 5000 рапортів на місяць! Потужно провально.
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26.10.2024 00:46 Відповісти
Це альтернатива звичайним рапортам з надійнішим розглядом і їх облікуванням. Те, що в реальності все одно треба попередньо узгоджувати рапорти з командирами, якщо не хоч негативних наслідків, звісно ж ніхто не згадує. Проблему совка намагаються вирішувати костилями, але з паралельною реальністю у вигляді совкового генараліту, совкової військовою думки і корупцією, яка дуже сильно хоче бути тотальною.
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26.10.2024 03:47 Відповісти
Ні, ми ніколи не брешемо.
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26.10.2024 04:35 Відповісти
Якщо ця калічна криворука програма кожного разу реєструється наново і запитує знову "придумати код для авторизаці" (пройшло вже скільки - два місяці?, а такий явний баг досі не пофіксили), то можна тільки здогадуватися як там з захистом від зламу і витоку персональних даних. Не скажу що я дуже переживаю, я впевнений що всі дані на всіх в/с вже давно є у ФСБ, але тим не менш...
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26.10.2024 07:46 Відповісти
Каждая жаба хвалит своё болото.
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26.10.2024 09:39 Відповісти
Катерина Черногоренко: Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Народилася 2 жовтня 1986 року в Рені. Закінчила Одеську юридичну академію та Києво-Могилянську академію. У 2006-2018 роках працювала в сфері юриспруденції та займалася адвокатською практикою.

Тішусь, що не тільки корабельні сосни потрібні зеленим дЄрьмакам, а й в'юредичені баржі як ця тендітна пані...
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26.10.2024 10:17 Відповісти
 
 