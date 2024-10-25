За два місяці в «Армія+» авторизувалися 340 тис. військових та подали понад 10 тис. рапортів, - Черногоренко

За два місяці після запуску в застосунку "Армія+" авторизувалися 340 тисяч військовослужбовців.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, понад одна тисяча військових частин почали опрацьовувати електронні рапорти. Загалом, станом на зараз через застосунок подано більш ніж 10 тисяч рапортів.

Черногоренко заявила, що велика частина лідерства в розвитку цифровізації української армії лежить на командирах частин.

У Міноборони також нагадали, що відтепер військовослужбовці можуть здобувати верифіковані знання з військової справи безпосередньо зі своїх мобільних пристроїв.

Читайте також: Застосунок "Армія+" отримає нові функції. Що передбачено?

У застосунку "Армія+" стали доступними навчальні матеріали, які охоплюють такі теми, як "Загальна підготовка", "Побут у польових умовах" та "Безпілотні системи. Основи БпЛА". Наразі триває робота над наступними темами курсів - "Зв'язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".

Крім того, в оновленні "Армії+" стали доступні такі види рапортів, як отримання довідки форми 5, виїзд за межі гарнізону, звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я, виплата за підписання першого контракту і відпустка після звільнення із полону.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони веде роботу над застосунком "Ветеран+". Він зазначив, що застосунок стосується "надання послуг державою ветеранам".

Читайте також: Міноборони після аналізу ризиків видалило чат-бот "Резерв+" у Телеграмі: Він ніяк не вплинув на безпеку застосунку