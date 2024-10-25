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За два месяца в "Армия+" авторизовались 340 тыс. военных и подали более 10 тыс. рапортов, - Черногоренко

За два місяці в «Армія+» авторизувалися 340 тис. військових та подали понад 10 тис. рапортів, - Черногоренко

За два месяца после запуска в приложении "Армия+" авторизовались 340 тысяч военнослужащих.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, более одной тысячи воинских частей начали обрабатывать электронные рапорты. В общем, по состоянию на сейчас через приложение подано более 10 тысяч рапортов.

Черногоренко заявила, что большая часть лидерства в развитии цифровизации украинской армии лежит на командирах частей.

В Минобороны также напомнили, что отныне военнослужащие могут получать верифицированные знания по военному делу непосредственно со своих мобильных устройств.

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В приложении "Армия+" стали доступны учебные материалы, которые охватывают такие темы, как "Общая подготовка", "Быт в полевых условиях" и "Беспилотные системы. Основы БпЛА". Сейчас продолжается работа над следующими темами курсов - "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".

Кроме того, в обновлении "Армии+" стали доступны такие виды рапортов, как получение справки формы 5, выезд за пределы гарнизона, освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья, выплата за подписание первого контракта и отпуск после освобождения из плена.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны ведет работу над приложением "Ветеран+". Он отметил, что приложение касается "предоставления услуг государством ветеранам".

Читайте также: Минобороны после анализа рисков удалило чат-бот "Резерв+" в Telegram: Он никак не повлиял на безопасность приложения

Автор: 

Минобороны (9429) приложение (170) Черногоренко Екатерина (119)


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Дитячій щебіт на лужку. Або дурдом "Ромашка" - обирайте самі...
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25.10.2024 23:36 Ответить
ти вже обрав аусвайс то мовчи....
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26.10.2024 00:01 Ответить
"відпустка після звільнення із полону." - отже кожен звільнений з полону їде із смартфоном (звідки?) від кордону та на ходу ставить дію, згадує забуті за 3 роки полону паролі, потім цю фігню ставить і пише рапорт на відпустку. Епічно, правда?
Дерибанінг грошей з пафосом продовжується.
340 тисяч зареєструвалось і спромоглись на 5000 рапортів на місяць! Потужно провально.
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26.10.2024 00:46 Ответить
Це альтернатива звичайним рапортам з надійнішим розглядом і їх облікуванням. Те, що в реальності все одно треба попередньо узгоджувати рапорти з командирами, якщо не хоч негативних наслідків, звісно ж ніхто не згадує. Проблему совка намагаються вирішувати костилями, але з паралельною реальністю у вигляді совкового генараліту, совкової військовою думки і корупцією, яка дуже сильно хоче бути тотальною.
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26.10.2024 03:47 Ответить
Ні, ми ніколи не брешемо.
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26.10.2024 04:35 Ответить
Якщо ця калічна криворука програма кожного разу реєструється наново і запитує знову "придумати код для авторизаці" (пройшло вже скільки - два місяці?, а такий явний баг досі не пофіксили), то можна тільки здогадуватися як там з захистом від зламу і витоку персональних даних. Не скажу що я дуже переживаю, я впевнений що всі дані на всіх в/с вже давно є у ФСБ, але тим не менш...
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26.10.2024 07:46 Ответить
Каждая жаба хвалит своё болото.
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26.10.2024 09:39 Ответить
Катерина Черногоренко: Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Народилася 2 жовтня 1986 року в Рені. Закінчила Одеську юридичну академію та Києво-Могилянську академію. У 2006-2018 роках працювала в сфері юриспруденції та займалася адвокатською практикою.

Тішусь, що не тільки корабельні сосни потрібні зеленим дЄрьмакам, а й в'юредичені баржі як ця тендітна пані...
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26.10.2024 10:17 Ответить
 
 