За два месяца в "Армия+" авторизовались 340 тыс. военных и подали более 10 тыс. рапортов, - Черногоренко
За два месяца после запуска в приложении "Армия+" авторизовались 340 тысяч военнослужащих.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, более одной тысячи воинских частей начали обрабатывать электронные рапорты. В общем, по состоянию на сейчас через приложение подано более 10 тысяч рапортов.
Черногоренко заявила, что большая часть лидерства в развитии цифровизации украинской армии лежит на командирах частей.
В Минобороны также напомнили, что отныне военнослужащие могут получать верифицированные знания по военному делу непосредственно со своих мобильных устройств.
В приложении "Армия+" стали доступны учебные материалы, которые охватывают такие темы, как "Общая подготовка", "Быт в полевых условиях" и "Беспилотные системы. Основы БпЛА". Сейчас продолжается работа над следующими темами курсов - "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".
Кроме того, в обновлении "Армии+" стали доступны такие виды рапортов, как получение справки формы 5, выезд за пределы гарнизона, освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья, выплата за подписание первого контракта и отпуск после освобождения из плена.
Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны ведет работу над приложением "Ветеран+". Он отметил, что приложение касается "предоставления услуг государством ветеранам".
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Дерибанінг грошей з пафосом продовжується.
340 тисяч зареєструвалось і спромоглись на 5000 рапортів на місяць! Потужно провально.
Народилася 2 жовтня 1986 року в Рені. Закінчила Одеську юридичну академію та Києво-Могилянську академію. У 2006-2018 роках працювала в сфері юриспруденції та займалася адвокатською практикою.
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