За два месяца в "Армия+" авторизовались 340 тыс. военных и подали более 10 тыс. рапортов, - Черногоренко

За два месяца после запуска в приложении "Армия+" авторизовались 340 тысяч военнослужащих.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, более одной тысячи воинских частей начали обрабатывать электронные рапорты. В общем, по состоянию на сейчас через приложение подано более 10 тысяч рапортов.

Черногоренко заявила, что большая часть лидерства в развитии цифровизации украинской армии лежит на командирах частей.

В Минобороны также напомнили, что отныне военнослужащие могут получать верифицированные знания по военному делу непосредственно со своих мобильных устройств.

Смотрите также: В приложении "Армия+" запустили онлайн-обучение военному делу. ВИДЕО

В приложении "Армия+" стали доступны учебные материалы, которые охватывают такие темы, как "Общая подготовка", "Быт в полевых условиях" и "Беспилотные системы. Основы БпЛА". Сейчас продолжается работа над следующими темами курсов - "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".

Кроме того, в обновлении "Армии+" стали доступны такие виды рапортов, как получение справки формы 5, выезд за пределы гарнизона, освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья, выплата за подписание первого контракта и отпуск после освобождения из плена.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны ведет работу над приложением "Ветеран+". Он отметил, что приложение касается "предоставления услуг государством ветеранам".

Читайте также: Минобороны после анализа рисков удалило чат-бот "Резерв+" в Telegram: Он никак не повлиял на безопасность приложения