В приложении "Армия+" запустили онлайн-обучение военному делу. ВИДЕО
В приложении Армия+ запустили онлайн-обучение по военному делу.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"В приложении Армия+ теперь есть сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит нашим бойцам получать важные знания даже в полевых условиях.
Сейчас авторизованным в приложении военным доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем", - говорится в сообщении.
Каждый курс разделен на модули с уроками. А после каждого модуля - тест для проверки знаний, в конце курса - экзамен, который поможет не только получить информацию, но и усвоить ее на практике.
Топ комментарии
+4 CrossFirenko
показать весь комментарий24.10.2024 14:06 Ответить Ссылка
+3 Вася Быколог
показать весь комментарий24.10.2024 13:53 Ответить Ссылка
+3 Дорофеев Сергей
показать весь комментарий24.10.2024 14:11 Ответить Ссылка
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Хоч розкрию секрет?
Навіть в військовий вишах дають книжки, чим тобі інфа в додатку не теорія?
Ось я тобі даю підсрачника. І переходжу в глуху оборону, в кутку кімнати.
Ти можеш собі тільки в рота дати. І стояти в кутку, де твоє місце.
Може самому міністру...
А зважаючи, що Резерв+ не оперує статичною ініою, а постійно лізе в Оберіг за оновленням, то і Оберіг, скріше за все, вже зламаний.
А так то так - ну ніяк їм не дізнатися, коли їм роблять відчинені двері настірж і хибащо запрошення не надсилають.
Чи Ви про танчики - що вони чисто расєйська гра..
отаку, *****, зе!дебіли генерують кожного дня, починаючи з 2019.