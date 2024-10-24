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В приложении "Армия+" запустили онлайн-обучение военному делу. ВИДЕО

В приложении Армия+ запустили онлайн-обучение по военному делу.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"В приложении Армия+ теперь есть сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит нашим бойцам получать важные знания даже в полевых условиях.

Сейчас авторизованным в приложении военным доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем", - говорится в сообщении.

Каждый курс разделен на модули с уроками. А после каждого модуля - тест для проверки знаний, в конце курса - экзамен, который поможет не только получить информацию, но и усвоить ее на практике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Армия+ появятся учебные курсы, Е-удостоверение и программа лояльности для воинов, - Минобороны

Автор: 

армия (8504) приложение (170) Умеров Рустем (574)


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Топ комментарии
+4
Що Зельоні тільки не придумовують, тільки щоб прив'язати українців у "Дії". Навіть деякі види послуг неможливо дістати, не давши свої дані в "Дії". Прямо насильницьким способ ом примушують поставити цю кацапську розробку, сервери якої всупереч закону, знаходяться десь за кордоном.
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24.10.2024 14:06 Ответить
+3
А можна служити онлайн? Секс в дії вже є.
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24.10.2024 13:53 Ответить
+3
Онлайн танчики?
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24.10.2024 14:11 Ответить
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А можна служити онлайн? Секс в дії вже є.
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24.10.2024 13:53 Ответить
Ні, не можна. Ти на стільки розумний що не читаєш більше заголовку.
Хоч розкрию секрет?
Навіть в військовий вишах дають книжки, чим тобі інфа в додатку не теорія?
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24.10.2024 13:59 Ответить
Згоден. Секс по телефону є-то чому б і не воювати по телефону?
Ось я тобі даю підсрачника. І переходжу в глуху оборону, в кутку кімнати.
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24.10.2024 14:02 Ответить
Ну так дзвони й займайся.
Ти можеш собі тільки в рота дати. І стояти в кутку, де твоє місце.
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24.10.2024 14:09 Ответить
ДэнДэн, ты шо, умеров?
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24.10.2024 19:04 Ответить
Ну от якому ідіоту прийшла у голову така дурня - он-лайн навчання військової справи?
Може самому міністру...
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24.10.2024 13:54 Ответить
Хтось обдовбався, переграв в Доту..
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24.10.2024 14:18 Ответить
Кацапи оборжуться, коли будуть гратися з цією ******. 😁
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24.10.2024 13:56 Ответить
Ні. Це ж секретні навчання. Як кацапи зможуть взнати наші методи ведення війни?
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24.10.2024 14:00 Ответить
Вони вже ломали і Резерв+, і Дію.
А зважаючи, що Резерв+ не оперує статичною ініою, а постійно лізе в Оберіг за оновленням, то і Оберіг, скріше за все, вже зламаний.

А так то так - ну ніяк їм не дізнатися, коли їм роблять відчинені двері настірж і хибащо запрошення не надсилають.
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24.10.2024 15:46 Ответить
Рішення хороше особливо для офіцерів, можна обмежити наприклад регіоном, коли близько до передової то застосунок не працює, або зробити доступ по ключу який видається кимось із старших командирів тимчасово.
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24.10.2024 14:07 Ответить
Що Зельоні тільки не придумовують, тільки щоб прив'язати українців у "Дії". Навіть деякі види послуг неможливо дістати, не давши свої дані в "Дії". Прямо насильницьким способ ом примушують поставити цю кацапську розробку, сервери якої всупереч закону, знаходяться десь за кордоном.
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24.10.2024 14:06 Ответить
Онлайн танчики?
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24.10.2024 14:11 Ответить
Дота..

Чи Ви про танчики - що вони чисто расєйська гра..
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24.10.2024 14:20 Ответить
Как вам будет угодно. Тогда мортал комбат. Ну не Дум же, в конце концов.
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24.10.2024 14:28 Ответить
Чому не Дум??? В наприкінці90× мережею на роботі ганяли))) тирнету не було тоді))
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24.10.2024 14:49 Ответить
це, вже сухі сльози, та беззвучний сміх.
отаку, *****, зе!дебіли генерують кожного дня, починаючи з 2019.
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24.10.2024 14:30 Ответить
Навчився онлайн, тебе чекає ТЦК із своїми мільйонами і автомобілями. А іще - окоп із водою по жопу і відсутність зброї...
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24.10.2024 18:36 Ответить
 
 