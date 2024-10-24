В приложении "Армия+" запустили онлайн-обучение военному делу. ВИДЕО

В приложении Армия+ запустили онлайн-обучение по военному делу.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"В приложении Армия+ теперь есть сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит нашим бойцам получать важные знания даже в полевых условиях.



Сейчас авторизованным в приложении военным доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем", - говорится в сообщении.

Каждый курс разделен на модули с уроками. А после каждого модуля - тест для проверки знаний, в конце курса - экзамен, который поможет не только получить информацию, но и усвоить ее на практике.

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