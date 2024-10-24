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У застосунку "Армія+" запустили онлайн-навчання з військової справи. ВIДЕО

У застосунку Армія+ запустили онлайн-навчання з військової справи.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"У застосунку Армія+ тепер є сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Це дозволить нашим бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах.

Зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем", - йдеться в повідомленні.

Кожен курс поділено на модулі з уроками. А після кожного модуля - тест для перевірки знань, в кінці курсу - іспит, що допоможе не лише отримати інформацію, а й засвоїти її на практиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров на зустрічі з Остіном закликав інвестувати в оборонне виробництво України: виробничий потенціал може сягнути 20 млрд доларів

Автор: 

армія (3780) Умєров Рустем (659) Армія+ (63)


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Топ коментарі
+4
Що Зельоні тільки не придумовують, тільки щоб прив'язати українців у "Дії". Навіть деякі види послуг неможливо дістати, не давши свої дані в "Дії". Прямо насильницьким способ ом примушують поставити цю кацапську розробку, сервери якої всупереч закону, знаходяться десь за кордоном.
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24.10.2024 14:06 Відповісти
+3
А можна служити онлайн? Секс в дії вже є.
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24.10.2024 13:53 Відповісти
+3
Онлайн танчики?
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24.10.2024 14:11 Відповісти
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А можна служити онлайн? Секс в дії вже є.
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24.10.2024 13:53 Відповісти
Ні, не можна. Ти на стільки розумний що не читаєш більше заголовку.
Хоч розкрию секрет?
Навіть в військовий вишах дають книжки, чим тобі інфа в додатку не теорія?
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24.10.2024 13:59 Відповісти
Згоден. Секс по телефону є-то чому б і не воювати по телефону?
Ось я тобі даю підсрачника. І переходжу в глуху оборону, в кутку кімнати.
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24.10.2024 14:02 Відповісти
Ну так дзвони й займайся.
Ти можеш собі тільки в рота дати. І стояти в кутку, де твоє місце.
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24.10.2024 14:09 Відповісти
ДэнДэн, ты шо, умеров?
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24.10.2024 19:04 Відповісти
Ну от якому ідіоту прийшла у голову така дурня - он-лайн навчання військової справи?
Може самому міністру...
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24.10.2024 13:54 Відповісти
Хтось обдовбався, переграв в Доту..
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24.10.2024 14:18 Відповісти
Кацапи оборжуться, коли будуть гратися з цією ******. 😁
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24.10.2024 13:56 Відповісти
Ні. Це ж секретні навчання. Як кацапи зможуть взнати наші методи ведення війни?
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24.10.2024 14:00 Відповісти
Вони вже ломали і Резерв+, і Дію.
А зважаючи, що Резерв+ не оперує статичною ініою, а постійно лізе в Оберіг за оновленням, то і Оберіг, скріше за все, вже зламаний.

А так то так - ну ніяк їм не дізнатися, коли їм роблять відчинені двері настірж і хибащо запрошення не надсилають.
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24.10.2024 15:46 Відповісти
Рішення хороше особливо для офіцерів, можна обмежити наприклад регіоном, коли близько до передової то застосунок не працює, або зробити доступ по ключу який видається кимось із старших командирів тимчасово.
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24.10.2024 14:07 Відповісти
Що Зельоні тільки не придумовують, тільки щоб прив'язати українців у "Дії". Навіть деякі види послуг неможливо дістати, не давши свої дані в "Дії". Прямо насильницьким способ ом примушують поставити цю кацапську розробку, сервери якої всупереч закону, знаходяться десь за кордоном.
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24.10.2024 14:06 Відповісти
Онлайн танчики?
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24.10.2024 14:11 Відповісти
Дота..

Чи Ви про танчики - що вони чисто расєйська гра..
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24.10.2024 14:20 Відповісти
Как вам будет угодно. Тогда мортал комбат. Ну не Дум же, в конце концов.
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24.10.2024 14:28 Відповісти
Чому не Дум??? В наприкінці90× мережею на роботі ганяли))) тирнету не було тоді))
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24.10.2024 14:49 Відповісти
це, вже сухі сльози, та беззвучний сміх.
отаку, *****, зе!дебіли генерують кожного дня, починаючи з 2019.
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24.10.2024 14:30 Відповісти
Навчився онлайн, тебе чекає ТЦК із своїми мільйонами і автомобілями. А іще - окоп із водою по жопу і відсутність зброї...
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24.10.2024 18:36 Відповісти
 
 