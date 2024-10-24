У застосунку "Армія+" запустили онлайн-навчання з військової справи. ВIДЕО

У застосунку Армія+ запустили онлайн-навчання з військової справи.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"У застосунку Армія+ тепер є сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Це дозволить нашим бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах.



Зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем", - йдеться в повідомленні.

Кожен курс поділено на модулі з уроками. А після кожного модуля - тест для перевірки знань, в кінці курсу - іспит, що допоможе не лише отримати інформацію, а й засвоїти її на практиці.

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