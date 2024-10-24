У застосунку "Армія+" запустили онлайн-навчання з військової справи. ВIДЕО
У застосунку Армія+ запустили онлайн-навчання з військової справи.
Про це у Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"У застосунку Армія+ тепер є сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Це дозволить нашим бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах.
Зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем", - йдеться в повідомленні.
Кожен курс поділено на модулі з уроками. А після кожного модуля - тест для перевірки знань, в кінці курсу - іспит, що допоможе не лише отримати інформацію, а й засвоїти її на практиці.
Топ коментарі
+4 CrossFirenko
показати весь коментар24.10.2024 14:06 Відповісти Посилання
+3 Вася Быколог
показати весь коментар24.10.2024 13:53 Відповісти Посилання
+3 Дорофеев Сергей
показати весь коментар24.10.2024 14:11 Відповісти Посилання
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Хоч розкрию секрет?
Навіть в військовий вишах дають книжки, чим тобі інфа в додатку не теорія?
Ось я тобі даю підсрачника. І переходжу в глуху оборону, в кутку кімнати.
Ти можеш собі тільки в рота дати. І стояти в кутку, де твоє місце.
Може самому міністру...
А зважаючи, що Резерв+ не оперує статичною ініою, а постійно лізе в Оберіг за оновленням, то і Оберіг, скріше за все, вже зламаний.
А так то так - ну ніяк їм не дізнатися, коли їм роблять відчинені двері настірж і хибащо запрошення не надсилають.
Чи Ви про танчики - що вони чисто расєйська гра..
отаку, *****, зе!дебіли генерують кожного дня, починаючи з 2019.