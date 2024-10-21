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Умєров на зустрічі з Остіном закликав інвестувати в оборонне виробництво України: виробничий потенціал може сягнути 20 млрд доларів

Умєров на зустрічі з Остіном закликав інвестувати в оборонне виробництво України

Потенціал українського військового виробництва може сягнути до 20 мільярдів доларів, але для цього потрібні міжнародні інвестиції.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив на спільному брифінгу зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Умєрова, Київ у 2024 році інвестував у власне військове виробництво понад 4 мільярди доларів. 

"Наші безпілотники стали реальною загрозою для ворога. Вони можуть вражати цілі за тисячі кілометрів і вже знищили понад 200 військових об'єктів у Росії",- сказав глава Міноборони.

Читайте також: У 2025 році Україна збільшить власне виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет, - Умєров

Як зазначив міністр, оборонний виробничий потенціал України може наближатися до 20 мільярдів доларів, але потрібні інвестиції від міжнародних партнерів. Умєров закликав США інвестувати в оборонне виробництво України.

"Ми закликаємо наших американських партнерів інвестувати в наше оборонне виробництво, як фінансуванням, так і передачею сучасних технологій", - додав очільник оборонного відомства.

Візит Остіна до Києва 21 жовтня 2024 року

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва.

У Києві Остін зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Остін також оголосив новий пакет допомоги Україні на суму $400 млн.

Читайте також: Українські заводи зараз випускають одні з найкращих БпЛА у світі, - Остін

Автор: 

військово-промисловий комплекс (285) інвестиції (2083) США (23410) Умєров Рустем (656)


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Топ коментарі
+6
США гроші б надавали з ревізорами - бо на них стільки липкоруких
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21.10.2024 22:06 Відповісти
+5
інвестуйте в укроборонпром!
прокурорам, треба оплачувати пенсії та інвалідність.
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21.10.2024 22:14 Відповісти
+3
А виробляти де ? Під землею ? Бо ******** цуки .
Ось сценарій хитроделаной влади - спочатку мильярди на проектування , потім зберуться будувати щось космічне, а до зброї справа не дійде- бо гроши закінчаться.
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21.10.2024 22:13 Відповісти
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21.10.2024 22:03 Відповісти
убивайте узких оккупантов своими БПЛА...
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21.10.2024 22:05 Відповісти
США гроші б надавали з ревізорами - бо на них стільки липкоруких
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21.10.2024 22:06 Відповісти
Это чистыми или со спизженными?
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21.10.2024 22:08 Відповісти
Хотя о чем я, откуда у нас "чистыми"?
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21.10.2024 22:12 Відповісти
А виробляти де ? Під землею ? Бо ******** цуки .
Ось сценарій хитроделаной влади - спочатку мильярди на проектування , потім зберуться будувати щось космічне, а до зброї справа не дійде- бо гроши закінчаться.
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21.10.2024 22:13 Відповісти
інвестуйте в укроборонпром!
прокурорам, треба оплачувати пенсії та інвалідність.
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21.10.2024 22:14 Відповісти
Досвід Лікарні майбутнього і Ахмадету говорить що дозволяти політикам робити проекти ніззя. Це некомпетентність і безвідповідальність і відсутність результату. І за це досі не садять
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21.10.2024 22:16 Відповісти
А хто мав побудувати Лікарню майбутнього?
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22.10.2024 07:13 Відповісти
і ще 3 мільярди, щоб швиденько, років так за 3, підвести струм до заводів, які потім почнуть планувати.
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21.10.2024 22:21 Відповісти
А закликати умєрова та його господарів з жОПи, меньше красти немає кому.
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21.10.2024 22:27 Відповісти
"виробничий потенціал може сягнути 20 млрд доларів", з яких на 19,9 млрд буде закуплено яєць по 17 грн, а решта піде на асфальт, якими ці яйця будуть перевозити на фронт...
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21.10.2024 22:34 Відповісти
 
 