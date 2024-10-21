Умєров на зустрічі з Остіном закликав інвестувати в оборонне виробництво України: виробничий потенціал може сягнути 20 млрд доларів

Потенціал українського військового виробництва може сягнути до 20 мільярдів доларів, але для цього потрібні міжнародні інвестиції.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив на спільному брифінгу зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Умєрова, Київ у 2024 році інвестував у власне військове виробництво понад 4 мільярди доларів.

"Наші безпілотники стали реальною загрозою для ворога. Вони можуть вражати цілі за тисячі кілометрів і вже знищили понад 200 військових об'єктів у Росії",- сказав глава Міноборони.

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Як зазначив міністр, оборонний виробничий потенціал України може наближатися до 20 мільярдів доларів, але потрібні інвестиції від міжнародних партнерів. Умєров закликав США інвестувати в оборонне виробництво України.

"Ми закликаємо наших американських партнерів інвестувати в наше оборонне виробництво, як фінансуванням, так і передачею сучасних технологій", - додав очільник оборонного відомства.

Візит Остіна до Києва 21 жовтня 2024 року

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва.

У Києві Остін зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Остін також оголосив новий пакет допомоги Україні на суму $400 млн.

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