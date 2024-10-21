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Умеров на встрече с Остином призвал инвестировать в оборонное производство Украины: производственный потенциал может достичь 20 млрд долларов

Умєров на зустрічі з Остіном закликав інвестувати в оборонне виробництво України

Потенциал украинского военного производства может достичь до 20 миллиардов долларов, но для этого нужны международные инвестиции.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил на совместном брифинге со своим американским коллегой Ллойдом Остином, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, Киев в 2024 году инвестировал в свое военное производство более 4 миллиардов долларов.

"Наши беспилотники стали реальной угрозой для врага. Они могут поражать цели за тысячи километров и уже уничтожили более 200 военных объектов в России",- сказал глава Минобороны.

Также читайте: ЕС хочет инвестировать в украинскую оборонную промышленность вместо постоянной поставки вооружения, - WP

Как отметил министр, оборонный производственный потенциал Украины может приближаться к 20 миллиардам долларов, но нужны инвестиции от международных партнеров. Умеров призвал США инвестировать в оборонное производство Украины.

"Мы призываем наших американских партнеров инвестировать в наше оборонное производство, как финансированием, так и передачей современных технологий", - добавил глава оборонного ведомства.

Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.

В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Остин также объявил новый пакет помощи Украине на сумму $400 млн.

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Автор: 

военно-промышленный комплекс (249) инвестиции (1165) США (27145) Умеров Рустем (574)


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Топ комментарии
+6
США гроші б надавали з ревізорами - бо на них стільки липкоруких
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21.10.2024 22:06 Ответить
+5
інвестуйте в укроборонпром!
прокурорам, треба оплачувати пенсії та інвалідність.
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21.10.2024 22:14 Ответить
+3
А виробляти де ? Під землею ? Бо ******** цуки .
Ось сценарій хитроделаной влади - спочатку мильярди на проектування , потім зберуться будувати щось космічне, а до зброї справа не дійде- бо гроши закінчаться.
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21.10.2024 22:13 Ответить
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21.10.2024 22:03 Ответить
убивайте узких оккупантов своими БПЛА...
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21.10.2024 22:05 Ответить
США гроші б надавали з ревізорами - бо на них стільки липкоруких
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21.10.2024 22:06 Ответить
Это чистыми или со спизженными?
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21.10.2024 22:08 Ответить
Хотя о чем я, откуда у нас "чистыми"?
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21.10.2024 22:12 Ответить
А виробляти де ? Під землею ? Бо ******** цуки .
Ось сценарій хитроделаной влади - спочатку мильярди на проектування , потім зберуться будувати щось космічне, а до зброї справа не дійде- бо гроши закінчаться.
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21.10.2024 22:13 Ответить
інвестуйте в укроборонпром!
прокурорам, треба оплачувати пенсії та інвалідність.
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21.10.2024 22:14 Ответить
Досвід Лікарні майбутнього і Ахмадету говорить що дозволяти політикам робити проекти ніззя. Це некомпетентність і безвідповідальність і відсутність результату. І за це досі не садять
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21.10.2024 22:16 Ответить
А хто мав побудувати Лікарню майбутнього?
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22.10.2024 07:13 Ответить
і ще 3 мільярди, щоб швиденько, років так за 3, підвести струм до заводів, які потім почнуть планувати.
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21.10.2024 22:21 Ответить
А закликати умєрова та його господарів з жОПи, меньше красти немає кому.
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21.10.2024 22:27 Ответить
"виробничий потенціал може сягнути 20 млрд доларів", з яких на 19,9 млрд буде закуплено яєць по 17 грн, а решта піде на асфальт, якими ці яйця будуть перевозити на фронт...
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21.10.2024 22:34 Ответить
 
 