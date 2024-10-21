Умеров на встрече с Остином призвал инвестировать в оборонное производство Украины: производственный потенциал может достичь 20 млрд долларов

Потенциал украинского военного производства может достичь до 20 миллиардов долларов, но для этого нужны международные инвестиции.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил на совместном брифинге со своим американским коллегой Ллойдом Остином, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, Киев в 2024 году инвестировал в свое военное производство более 4 миллиардов долларов.

"Наши беспилотники стали реальной угрозой для врага. Они могут поражать цели за тысячи километров и уже уничтожили более 200 военных объектов в России",- сказал глава Минобороны.

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Как отметил министр, оборонный производственный потенциал Украины может приближаться к 20 миллиардам долларов, но нужны инвестиции от международных партнеров. Умеров призвал США инвестировать в оборонное производство Украины.

"Мы призываем наших американских партнеров инвестировать в наше оборонное производство, как финансированием, так и передачей современных технологий", - добавил глава оборонного ведомства.

Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.

В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Остин также объявил новый пакет помощи Украине на сумму $400 млн.

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