У Резерв+ з’явилася функція пошуку вакансій у Силах оборони, - Міноборони

У застосунку Резерв+ тепер доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, завдяки співпраці з Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони - понад 4 000, який щодня зростає.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зауважила, що Резерв+ стає екосистемою сервісів для військовозобов’язаного, яка допомагає йому вирішувати питання у кілька кліків: знайти собі бригаду, у яку можна потрапити напряму, й посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння.

"Це перша версія сервісу, поступово ми поліпшуватимемо його. Тому будемо раді почути фідбек користувачів", - додала вона.

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Так, Резерв+ допомагає користувачам обрати посади, що найкраще відповідають їхньому досвіду та вподобанням. Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

Зазначається, що на підставі цієї інформації та обраних навичок система індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще.

Крім того, застосунок містить детальний опис вакансій, включно з інформацією про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки у ЗМІ. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення.

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