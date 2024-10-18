В Резерв+ появилась функция поиска вакансий в Силах обороны, - Минобороны

В приложении Резерв+ теперь доступен сервис рекрутинга, который позволяет найти оптимальную вакансию в армии среди тысяч различных вариантов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, благодаря сотрудничеству с Lobby X, сервис предлагает самый большой перечень открытых должностей в Силах обороны - более 4 000, который ежедневно растет.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что Резерв+ становится экосистемой сервисов для военнообязанного, которая помогает ему решать вопросы в несколько кликов: найти себе бригаду, в которую можно попасть напрямую, и должность, на которой можно эффективно применять свои знания и умения.

"Это первая версия сервиса, постепенно мы будем улучшать его. Поэтому будем рады услышать фидбек пользователей", - добавила она.

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Так, Резерв+ помогает пользователям выбрать должности, которые лучше всего соответствуют их опыту и предпочтениям. Для поиска вакансии необходимо пройти короткий тест, указав, например, наличие военного образования или сферу, в которой человек разбирается лучше всего.

Отмечается, что на основании этой информации и выбранных навыков система индивидуально подберет варианты, которые подойдут лучше всего.

Кроме того, приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ. Интуитивный интерфейс позволяет быстро принимать решения: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или "минус" для его отклонения.

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