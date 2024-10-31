РУС
Новости
9 325 22

Электронные отсрочки появятся в "Резерве+" в ноябре. Первыми их получат люди с инвалидностью, - Минобороны

У Резерв+ з'являться електронні відстрочки у листопаді

В следующем месяце в приложении "Резерв+" будут доступны электронные отсрочки от мобилизации. В первую очередь их получат люди с инвалидностью.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, сервис электронных отсрочек уже реализован, сейчас его активно тестируют.

Возможность получить отсрочку будет доступна в ноябре в следующем обновлении "Резерв+".

Черногоренко отметила, что первыми получат электронные отсрочки люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Впоследствии сервис будет доступен для многодетных родителей.

В Минобороны отметили, что эта функция стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству различных министерств, в частности Министерство образования и науки.

В первую очередь отсрочки для людей с инвалидностью непосредственно. И работаем над тем, чтобы постепенно добавлять все остальные типы отсрочек. Двигаемся к тому, чтобы все категории, которые имеют право на отсрочку, могли оформить ее онлайн", - подчеркнула она.

Заместитель министра добавила, что "Резерв+" развивается как полноценная альтернатива ТЦК. Впоследствии все сервисы, которые предоставляет ТЦК, будут доступны в этом приложении.

Минобороны (9583) мобилизация (2907) приложение (171) Черногоренко Екатерина (127)
+10
показать весь комментарий
31.10.2024 16:26 Ответить
+9
Шоо, невже прокурори?
показать весь комментарий
31.10.2024 16:12 Ответить
+8
прокурори ні ..вони ж не просто прокурори-інваліди.. а прокурори-інваліди-УБД ))
показать весь комментарий
31.10.2024 16:18 Ответить
Шоо, невже прокурори?
показать весь комментарий
31.10.2024 16:12 Ответить
прокурори ні ..вони ж не просто прокурори-інваліди.. а прокурори-інваліди-УБД ))
показать весь комментарий
31.10.2024 16:18 Ответить
я думал артуры лазоренко....
показать весь комментарий
31.10.2024 16:13 Ответить
А син баканов в сбу з інвалідністю?
показать весь комментарий
31.10.2024 16:21 Ответить
прокурори замовили зміни у Резерв+?
показать весь комментарий
31.10.2024 16:25 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 16:26 Ответить
«Жебраки» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нід. De *********) - картина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%96 фламандського художника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9 Пітера Брейгеля Старшого , написана у https://uk.wikipedia.org/wiki/1568 1568 році олією по дереву. Знаходиться у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 паризькому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D1%80 Луврі .
Для чого тут каліки жебраки з Нідердандів 500-річної давнини?
касапські "Самовари" острову Валаам другої світової - це ближче до теми...
показать весь комментарий
31.10.2024 17:49 Ответить
електронні відстрочки від мобілізації. Першочергово їх отримають люди з інвалідністю. Джерело:
***********
Тобто, нам хочуть сазати, що у будь-який момент цю "відстрочку" можуть скасувати, а інвалідів мобілізувати?
Зєля каже одне слово, - "Так".

показать весь комментарий
31.10.2024 18:00 Ответить
мусора і прокурори,за ними судді і решта паразитів
показать весь комментарий
31.10.2024 16:29 Ответить
всі сервіси, які надає ТЦК )
йо-хо-хо
показать весь комментарий
31.10.2024 17:29 Ответить
Ну, все.
Готуймося до масштабних облав ТЦК СП.
Хто повівся на Резерв+, вніс всі свої дані, і не є особливим скажімо - "прокурором", "суддею", "адвокатом", "нотаріусом", да чого там перераховувати - ментом, всім приготуватись.
Всі документи ж у їхніх руках, і тепер з цими документами можна зробити будь-що, скажімо оформити на когось кредит, купити автівку, нерухомість, підробити документи і т.д.
Нічого ж не захищено. І ще для довідки, військові рф вільно заходять в Резерв + і читають інформацію про будь-кого в тій помийці.
Так, що думайте, добре думайте перед тим, як себе кудись внести.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:37 Ответить
А тобі чого так страшно в США? Я зареєструвався на Резерв+ тільки для того щоб у чергах в тцк не стовбичить.Це зручно.Які нахєр кредити?Там треба пройти реєстрацію через банк ID.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:58 Ответить
бред несете какой-то истеричный
показать весь комментарий
31.10.2024 18:26 Ответить
бот?
показать весь комментарий
31.10.2024 18:27 Ответить
отличная новость для людей с болезнью, не надо будет ехать писать заявление, документы везти, тратить свое и чужое время, за это спасибо
показать весь комментарий
31.10.2024 18:30 Ответить
Нет, надо будет просто перепройти ВЛК, а как убрать вашу болезнь в том числе и с резерва, мы уже позаботимся =)
показать весь комментарий
31.10.2024 19:19 Ответить
я уже прошел, не придумывайте, и добавление в резерв+ отсрочки - это отличная новость, не надо будет ехать в военкомат
показать весь комментарий
31.10.2024 23:33 Ответить
а следующим шагом в Резерв+ будет отсрочка погибшим?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:28 Ответить
Так інвалідам дають відстрочку чи звільнення?
показать весь комментарий
31.10.2024 20:15 Ответить
все зависит от вашего заболевания, изучите список болезней - там есть болезни на списание, а есть "ограниченно годные", они могут получать отсрочку или могут пойти служить по своему желанию.
показать весь комментарий
31.10.2024 23:35 Ответить
зараз чому не працює "Резерв+"?
підприємства колапсують, товари не привозяться, чоловіки на роботу бояться ходити, ринок практично не працює.
показать весь комментарий
01.11.2024 08:35 Ответить
весь функционал заявленный все в резерв+ работает
а то, что мужчины боятся на работу ходить, так ведь война на улице, если ты здоров и нет других причин для отсрочки, то надо идти служить через страх.
показать весь комментарий
01.11.2024 11:23 Ответить
 
 