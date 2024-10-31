Электронные отсрочки появятся в "Резерве+" в ноябре. Первыми их получат люди с инвалидностью, - Минобороны
В следующем месяце в приложении "Резерв+" будут доступны электронные отсрочки от мобилизации. В первую очередь их получат люди с инвалидностью.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, сервис электронных отсрочек уже реализован, сейчас его активно тестируют.
Возможность получить отсрочку будет доступна в ноябре в следующем обновлении "Резерв+".
Черногоренко отметила, что первыми получат электронные отсрочки люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Впоследствии сервис будет доступен для многодетных родителей.
В Минобороны отметили, что эта функция стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству различных министерств, в частности Министерство образования и науки.
В первую очередь отсрочки для людей с инвалидностью непосредственно. И работаем над тем, чтобы постепенно добавлять все остальные типы отсрочек. Двигаемся к тому, чтобы все категории, которые имеют право на отсрочку, могли оформить ее онлайн", - подчеркнула она.
Заместитель министра добавила, что "Резерв+" развивается как полноценная альтернатива ТЦК. Впоследствии все сервисы, которые предоставляет ТЦК, будут доступны в этом приложении.
Для чого тут каліки жебраки з Нідердандів 500-річної давнини?
касапські "Самовари" острову Валаам другої світової - це ближче до теми...
***********
Тобто, нам хочуть сазати, що у будь-який момент цю "відстрочку" можуть скасувати, а інвалідів мобілізувати?
Зєля каже одне слово, - "Так".
йо-хо-хо
Готуймося до масштабних облав ТЦК СП.
Хто повівся на Резерв+, вніс всі свої дані, і не є особливим скажімо - "прокурором", "суддею", "адвокатом", "нотаріусом", да чого там перераховувати - ментом, всім приготуватись.
Всі документи ж у їхніх руках, і тепер з цими документами можна зробити будь-що, скажімо оформити на когось кредит, купити автівку, нерухомість, підробити документи і т.д.
Нічого ж не захищено. І ще для довідки, військові рф вільно заходять в Резерв + і читають інформацію про будь-кого в тій помийці.
Так, що думайте, добре думайте перед тим, як себе кудись внести.
підприємства колапсують, товари не привозяться, чоловіки на роботу бояться ходити, ринок практично не працює.
а то, что мужчины боятся на работу ходить, так ведь война на улице, если ты здоров и нет других причин для отсрочки, то надо идти служить через страх.