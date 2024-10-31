Электронные отсрочки появятся в "Резерве+" в ноябре. Первыми их получат люди с инвалидностью, - Минобороны

В следующем месяце в приложении "Резерв+" будут доступны электронные отсрочки от мобилизации. В первую очередь их получат люди с инвалидностью.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, сервис электронных отсрочек уже реализован, сейчас его активно тестируют.

Возможность получить отсрочку будет доступна в ноябре в следующем обновлении "Резерв+".

Черногоренко отметила, что первыми получат электронные отсрочки люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Впоследствии сервис будет доступен для многодетных родителей.

В Минобороны отметили, что эта функция стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству различных министерств, в частности Министерство образования и науки.

В первую очередь отсрочки для людей с инвалидностью непосредственно. И работаем над тем, чтобы постепенно добавлять все остальные типы отсрочек. Двигаемся к тому, чтобы все категории, которые имеют право на отсрочку, могли оформить ее онлайн", - подчеркнула она.

Заместитель министра добавила, что "Резерв+" развивается как полноценная альтернатива ТЦК. Впоследствии все сервисы, которые предоставляет ТЦК, будут доступны в этом приложении.

