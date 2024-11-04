У "Резерв+" розпочалося тестування онлайн-відстрочок від мобілізації. Першими взяти участь можуть студенти й аспіранти, - Черногоренко

У понеділок, 4 листопада, у застосунку "Резерв+" стартувало бета-тестування онлайн-відстрочок від мобілізації.

Про це у соцмережі Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі - люди з інвалідністю та багатодітні. Все робимо поступово", - повідомила замміністра.

За словами Черногоренко, інструкції надсилатимуть на електронну пошту.

Читайте також: Електронні відстрочки з’являться у "Резерв+" у листопаді. Першими їх отримають люди з інвалідністю, - Міноборони

Окрім цього, урядовиця наголосила, що у разі наявності відстрочки її продовження можливе лише після завершення терміну дії. Двох активних відстрочок одночасно не може бути.

Після тестування послугу запустять для всіх громадян. Це відбудеться за декілька днів.

Раніше Міноборони анонсувало появу електронних відстрочок у "Резерв+" у листопаді.

Читайте також: У застосунку "Резерв+" стався технічний збій