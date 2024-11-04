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Новини
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У "Резерв+" розпочалося тестування онлайн-відстрочок від мобілізації. Першими взяти участь можуть студенти й аспіранти, - Черногоренко

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У понеділок, 4 листопада, у застосунку "Резерв+" стартувало бета-тестування онлайн-відстрочок від мобілізації.

Про це у соцмережі Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі - люди з інвалідністю та багатодітні. Все робимо поступово", - повідомила замміністра.

За словами Черногоренко, інструкції надсилатимуть на електронну пошту.

Читайте також: Електронні відстрочки з’являться у "Резерв+" у листопаді. Першими їх отримають люди з інвалідністю, - Міноборони

Окрім цього, урядовиця наголосила, що  у разі наявності відстрочки її продовження можливе лише після завершення терміну дії. Двох активних відстрочок одночасно не може бути.

Після тестування послугу запустять для всіх громадян. Це відбудеться за декілька днів.

Раніше Міноборони анонсувало появу електронних відстрочок у "Резерв+" у листопаді.

Читайте також: У застосунку "Резерв+" стався технічний збій

Автор: 

мобілізація (3141) додаток (481) Черногоренко Катерина (130) Резерв+ (80)


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Топ коментарі
+4
Навіщо більшій частині пенсів, які тут пасуться цей Резерв+? Їхні онуки все одно вже в Парижі та в Лондоні.
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04.11.2024 19:33 Відповісти
+4

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04.11.2024 19:49 Відповісти
+3
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04.11.2024 19:57 Відповісти
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04.11.2024 19:33 Відповісти
Навіщо більшій частині пенсів, які тут пасуться цей Резерв+? Їхні онуки все одно вже в Парижі та в Лондоні.
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04.11.2024 19:33 Відповісти
Ну ти й наволоч!
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05.11.2024 00:28 Відповісти
а прокурорви-інваліди, хіба не позачергово? ))
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04.11.2024 19:45 Відповісти
Точно! Нехай вони почнуть тестування. )))

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04.11.2024 20:50 Відповісти
Цікаво що вони зробили з айтішником що розіслав пуші в пітницю .
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04.11.2024 19:49 Відповісти
заступником в опу призначили... ефективний же... була вже історія, якщо пригадуєте з псевдо-сертифікатими "ковіду"
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04.11.2024 20:25 Відповісти

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04.11.2024 19:49 Відповісти
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04.11.2024 19:57 Відповісти
Він мудра і начитана людина. Знає шо говорить
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05.11.2024 08:39 Відповісти
це що летерея чи розіграш ? як це взяти участь
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04.11.2024 19:55 Відповісти
Нас розіграли.

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04.11.2024 20:57 Відповісти
ви вже реально дістали!
Знаєте як це виглядає???
В тилу армія цифрова,
а на передовій?..
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04.11.2024 19:57 Відповісти
А може спочатку квартал 95 «протестує» відстрочку?
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04.11.2024 19:58 Відповісти
с нетерпением ждём ваших добровольных персональных данных.
пасиба
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04.11.2024 20:25 Відповісти
"Шо хош зробимо! Тільки застовби свої дані в Дії!..." - Зеленскій.
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04.11.2024 21:31 Відповісти
А єслі я доглядаю за красівой молодой тещей інвалідом, то што делать? какіє документи отсилать?
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05.11.2024 08:43 Відповісти
 
 