У листопаді в "Резерв+" повноцінно запрацюють три типи відстрочок, - Черногоренко
Цього місяця у застосунку "Резерв+" запрацюють три типи відстрочок від мобілізації. Йдеться про електронні відстрочки для людей з інвалідністю, студентів та батьків багатодітних сімей.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за словами замміністра, у листопаді у застосунку будуть:
- відстрочка для людей з інвалідністю;
- відстрочка для студентів та аспірантів денної або дуальної форми навчання;
- відстрочка для батьків багатодітних сімей.
Як зазначає Черногоренко, відстрочки у "Резерв+" мають бути дуже простими: достатньо буде зайти у застосунок, відправити запит і отримати статус відстрочки, який підвантажиться у електронний військово-обліковий документ.
Крім цього, вона додала, що наразі у міністерстві намагаються перенести абсолютно всі відстрочки в онлайн, а також щоб "Резерв+" став повноцінною альтернативою ТЦК.
Нагадаємо, що 4 листопада у "Резерв+" стартувало бета-тестування онлайн-відстрочок від мобілізації. Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування.
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