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Новини
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У листопаді в "Резерв+" повноцінно запрацюють три типи відстрочок, - Черногоренко

Катерина Черногоренко про відстрочки у

Цього місяця у застосунку "Резерв+" запрацюють три типи відстрочок від мобілізації. Йдеться про електронні відстрочки для людей з інвалідністю, студентів та батьків багатодітних сімей.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами замміністра, у листопаді у застосунку будуть:

  • відстрочка для людей з інвалідністю;
  • відстрочка для студентів та аспірантів денної або дуальної форми навчання;
  • відстрочка для батьків багатодітних сімей.

Як зазначає Черногоренко, відстрочки у "Резерв+" мають бути дуже простими: достатньо буде зайти у застосунок, відправити запит і отримати статус відстрочки, який підвантажиться у електронний військово-обліковий документ.

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Крім цього, вона додала, що наразі у міністерстві намагаються перенести абсолютно всі відстрочки в онлайн, а також щоб "Резерв+" став повноцінною альтернативою ТЦК.

Нагадаємо, що 4 листопада у "Резерв+" стартувало бета-тестування онлайн-відстрочок від мобілізації. Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування.

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Автор: 

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відстрочка для людей з інвалідністю

Хто ж не чув про випадки зцілення калік та сліпих?
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06.11.2024 21:13 Відповісти
таки да, Іісус тихенько курить в сторонці.
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06.11.2024 22:29 Відповісти
А про массовую раздачу инвалидностей взяточниками и коррупционерами из мсэк и влк чули?!
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07.11.2024 07:57 Відповісти
 
 