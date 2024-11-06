У листопаді в "Резерв+" повноцінно запрацюють три типи відстрочок, - Черногоренко

Цього місяця у застосунку "Резерв+" запрацюють три типи відстрочок від мобілізації. Йдеться про електронні відстрочки для людей з інвалідністю, студентів та батьків багатодітних сімей.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами замміністра, у листопаді у застосунку будуть:

відстрочка для людей з інвалідністю;

відстрочка для студентів та аспірантів денної або дуальної форми навчання;

відстрочка для батьків багатодітних сімей.

Як зазначає Черногоренко, відстрочки у "Резерв+" мають бути дуже простими: достатньо буде зайти у застосунок, відправити запит і отримати статус відстрочки, який підвантажиться у електронний військово-обліковий документ.

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Крім цього, вона додала, що наразі у міністерстві намагаються перенести абсолютно всі відстрочки в онлайн, а також щоб "Резерв+" став повноцінною альтернативою ТЦК.

Нагадаємо, що 4 листопада у "Резерв+" стартувало бета-тестування онлайн-відстрочок від мобілізації. Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування.

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