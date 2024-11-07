Военнообязанные смогут повторно обновлять данные в "Резерв+", - Черногоренко

У граждан Украины будет возможность внести изменения в адрес проживания в пределах "зоны" одного и того же ТЦК или подтянуть адрес ВПЛ из приложения "Дія".

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире Армия TV, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что согласно закону, который вступил в силу 18 мая, украинцы имели возможность обновить свои контактные данные, в том числе фактический адрес проживания.

"Уже сегодня, в этом месяце, наша команда работает над тем, чтобы дать возможность повторного обновления таких данных", - сообщила Черногоренко.

По словам замминистра, как только такая возможность будет реализована, каждое изменение фактического места жительства будет возможно в несколько кликов.

Напомним, что ранее Черногоренко заявляла, что в Министерстве обороны хотят, чтобы возможность обновления данных через приложение "Резерв +" продолжалась.

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