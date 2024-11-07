Военнообязанные смогут повторно обновлять данные в "Резерв+", - Черногоренко
У граждан Украины будет возможность внести изменения в адрес проживания в пределах "зоны" одного и того же ТЦК или подтянуть адрес ВПЛ из приложения "Дія".
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире Армия TV, информирует Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что согласно закону, который вступил в силу 18 мая, украинцы имели возможность обновить свои контактные данные, в том числе фактический адрес проживания.
"Уже сегодня, в этом месяце, наша команда работает над тем, чтобы дать возможность повторного обновления таких данных", - сообщила Черногоренко.
По словам замминистра, как только такая возможность будет реализована, каждое изменение фактического места жительства будет возможно в несколько кликов.
Напомним, что ранее Черногоренко заявляла, что в Министерстве обороны хотят, чтобы возможность обновления данных через приложение "Резерв +" продолжалась.
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Вона що, не може прогодуватися в Києві на міністерську зарплату матусі?
Така собі "ухилянтка" свого роду. А нам ця пухкенька пані розказує про оновлення даних... )))
Зовсім молодий хлопець 🥲
А ті хто не оновлювався не мають ніяких проблем.
Тцк це репресивний орган, єдину функцію яку вони добре роблять це дескредитація влади і військових. А цей додаток апогей ідіотизму, ніякого реального спрощення він не дав, бо щоб виправити банальні помилки які ЗРОБИЛИ САМІ ТЕЦЕКУНИ треба їхати і стояти в черзі. Тобто додаток є, але щоб зробити в ньому хоч щось треба їхати в тцк, геніальний ідіотизм. Чому там немає функції оскарження статусу порушення обліку ? Чому немає підтримки?
Бо воно нафіг нікому не треба, робити щось для людей.