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Военнообязанные смогут повторно обновлять данные в "Резерв+", - Черногоренко

Військовозобов’язані зможуть повторно оновлювати дані у

У граждан Украины будет возможность внести изменения в адрес проживания в пределах "зоны" одного и того же ТЦК или подтянуть адрес ВПЛ из приложения "Дія".

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире Армия TV, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что согласно закону, который вступил в силу 18 мая, украинцы имели возможность обновить свои контактные данные, в том числе фактический адрес проживания.

"Уже сегодня, в этом месяце, наша команда работает над тем, чтобы дать возможность повторного обновления таких данных", - сообщила Черногоренко.

По словам замминистра, как только такая возможность будет реализована, каждое изменение фактического места жительства будет возможно в несколько кликов.

Напомним, что ранее Черногоренко заявляла, что в Министерстве обороны хотят, чтобы возможность обновления данных через приложение "Резерв +" продолжалась.

Читайте также: В ноябре в "Резерв+" полноценно заработают три типа отсрочок, - Черногоренко

Автор: 

Минобороны (9455) приложение (170) обновление (15) Черногоренко Екатерина (122)


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Топ комментарии
+20
Певно, жалкуєте, що кріпака не можна вбити двічі-тричі та відповідно стільки ж разів нажитися на цьому?
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07.11.2024 00:13 Ответить
+13
А чому в цієї "урядовиці" доросла донька живе в Нідерландах зі статусом "біженки"?
Вона що, не може прогодуватися в Києві на міністерську зарплату матусі?
Така собі "ухилянтка" свого роду. А нам ця пухкенька пані розказує про оновлення даних... )))

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07.11.2024 00:22 Ответить
+12
та вся країна така... ця пришелепкувата взагалі забула, що вона має керуватися виключно законами та нормативними актами бо вона - ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ
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07.11.2024 00:06 Ответить
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Що, одного разу не вистачило? Цирк якийсь на дроті, а не державна інстанція.
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06.11.2024 23:57 Ответить
та вся країна така... ця пришелепкувата взагалі забула, що вона має керуватися виключно законами та нормативними актами бо вона - ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ
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07.11.2024 00:06 Ответить
Поки про це не знають прастиє Люди, а стають в чергу на розстріл, її діяльність цілком ефективна.
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07.11.2024 09:50 Ответить
ця дурепа в курсах, що потрібні зміни в Закон?
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07.11.2024 00:04 Ответить
Нащо!? На цій території мрій і так зійде.
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07.11.2024 09:23 Ответить
В нормальних державах держслужбовці діють відповідно до закону. В нашій потужній держав закони пишуться під конкретних службовців.
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07.11.2024 13:13 Ответить
Певно, жалкуєте, що кріпака не можна вбити двічі-тричі та відповідно стільки ж разів нажитися на цьому?
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07.11.2024 00:13 Ответить
А чому в цієї "урядовиці" доросла донька живе в Нідерландах зі статусом "біженки"?
Вона що, не може прогодуватися в Києві на міністерську зарплату матусі?
Така собі "ухилянтка" свого роду. А нам ця пухкенька пані розказує про оновлення даних... )))

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07.11.2024 00:22 Ответить
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07.11.2024 08:51 Ответить
Навіщо ? Адже мир за 24 години. Нам трампісти так казали. Невже с3.14зділи
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07.11.2024 00:26 Ответить
Штрафы которыми всех так пугали отменяются? Еще одно доказательство что нельзя спешить верить государтсву.
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07.11.2024 00:45 Ответить
А скільки таких штрафів вже було сплачено? Це вони просто намагаються отримати нову "кормову базу" для себе, бо старої вже не вистачає.
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07.11.2024 08:21 Ответить
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07.11.2024 01:27 Ответить
Звернула увагу, що за останні дні вже другий пилот БПЛА гине. Пилоти прямо на нулі працюють чи в піхоті- хто знає на практиці?
Зовсім молодий хлопець 🥲
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07.11.2024 01:30 Ответить
Ті пілоти, що літають фпвішками-так, працюють фактично на нулі. У фпв дальність керування дуже невелика, особливо коли є перепони у вигляди будівель, посадок.
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07.11.2024 09:03 Ответить
22.10.24 року оновив дані в ТЦК, в "Резерв+" пише технічна проблема, а на роботу прислали повістку з тлумаченням "оновити дані", просто хочу запитати, я 12 документів подав в те ТЦК, які їм данні ще потрібно уточнити, вони тільки ще не знають якого кольру в мене труси сьогодні.
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07.11.2024 09:37 Ответить
похоронка,и то не факт,жди штраф
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07.11.2024 09:57 Ответить
Науя мені це робити? Оновлення даних в ваших базах даних - це ваша проблема, а не моя.
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07.11.2024 09:47 Ответить
сосна корабельная....
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07.11.2024 09:57 Ответить
нешановні отримувачі хабарів та зарплат з наших податків - ви могли б всі ваші слова, ідеї та тлумачення оформлювати письмово та закрівлювати як НПА. А то потім крайніх не знайти, як завжди всі будуть морозитися та вдавати дурнів сидячи за кордоном
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07.11.2024 10:21 Ответить
Ті хто оновився в перший раз, потрапили в бюрократичне пекло, оце таке " спрощення" вони собі вигадали.
А ті хто не оновлювався не мають ніяких проблем.
Тцк це репресивний орган, єдину функцію яку вони добре роблять це дескредитація влади і військових. А цей додаток апогей ідіотизму, ніякого реального спрощення він не дав, бо щоб виправити банальні помилки які ЗРОБИЛИ САМІ ТЕЦЕКУНИ треба їхати і стояти в черзі. Тобто додаток є, але щоб зробити в ньому хоч щось треба їхати в тцк, геніальний ідіотизм. Чому там немає функції оскарження статусу порушення обліку ? Чому немає підтримки?
Бо воно нафіг нікому не треба, робити щось для людей.
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07.11.2024 11:50 Ответить
 
 