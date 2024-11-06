Військовозобов’язані зможуть повторно оновлювати дані у "Резерв+", - Черногоренко

У громадян України буде можливість внести зміни до адреси проживання в межах "зони" одного і того ж ТЦК чи підтягнути адресу ВПО із застосунку "Дія".

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі Армія TV, інформує Цензор.НЕТ.

Урядовиця нагадала, що згідно з законом, який набув чинності 18 травня, українці мали можливість оновити свої контактні дані, в тому числі фактичну адресу проживання.

"Уже сьогодні, цього місяця, наша команда працює над тим, щоби дати можливість повторного оновлення таких даних", - повідомила Черногоренко.

За словами замміністра, щойно така можливість буде реалізована, кожна зміна фактичного місця проживання буде можлива в декілька кліків.

Нагадаємо, що раніше Черногоренко заявляла, що у Міністерстві оборони хочуть, щоб можливість оновлення даних через застосунок "Резерв +" продовжувалася.

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