Військовозобов’язані зможуть повторно оновлювати дані у "Резерв+", - Черногоренко
У громадян України буде можливість внести зміни до адреси проживання в межах "зони" одного і того ж ТЦК чи підтягнути адресу ВПО із застосунку "Дія".
Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі Армія TV, інформує Цензор.НЕТ.
Урядовиця нагадала, що згідно з законом, який набув чинності 18 травня, українці мали можливість оновити свої контактні дані, в тому числі фактичну адресу проживання.
"Уже сьогодні, цього місяця, наша команда працює над тим, щоби дати можливість повторного оновлення таких даних", - повідомила Черногоренко.
За словами замміністра, щойно така можливість буде реалізована, кожна зміна фактичного місця проживання буде можлива в декілька кліків.
Нагадаємо, що раніше Черногоренко заявляла, що у Міністерстві оборони хочуть, щоб можливість оновлення даних через застосунок "Резерв +" продовжувалася.
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Вона що, не може прогодуватися в Києві на міністерську зарплату матусі?
Така собі "ухилянтка" свого роду. А нам ця пухкенька пані розказує про оновлення даних... )))
Зовсім молодий хлопець 🥲
А ті хто не оновлювався не мають ніяких проблем.
Тцк це репресивний орган, єдину функцію яку вони добре роблять це дескредитація влади і військових. А цей додаток апогей ідіотизму, ніякого реального спрощення він не дав, бо щоб виправити банальні помилки які ЗРОБИЛИ САМІ ТЕЦЕКУНИ треба їхати і стояти в черзі. Тобто додаток є, але щоб зробити в ньому хоч щось треба їхати в тцк, геніальний ідіотизм. Чому там немає функції оскарження статусу порушення обліку ? Чому немає підтримки?
Бо воно нафіг нікому не треба, робити щось для людей.