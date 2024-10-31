РУС
По состоянию на конец октября 906 000 забронированных, - Свириденко

Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко опровергла информацию о том, что в результате аномально быстрого прироста количества бронирований отсрочку от мобилизации получили 1,5 млн мужчин.

В интервью Forbes она сказала, что настоящее число на треть меньше, передает Цензор.НЕТ.

"Это не соответствует действительности. На пике у нас было 950 000 "уникальных забронированных". Когда появилось бронирование через Дію, в определенный момент статистика выросла до 1,049 млн человек, но это из-за задвоения, поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде", - сказала она.

"По состоянию на конец октября имеем 906 000 забронированных", - уточнила Свириденко.

Сейчас власти по инициативе Министерства обороны осуществляют аудит предоставленных бронирований, в этот период новые отсрочки не выдают. С 25 октября процедура бронирования действует только для работников, которые были забронированы до 31 мая.

По результатам аудита, сказала Свириденко, могут измениться критерии критичности, в частности по заработной плате.

"Мы часто встречаемся с бизнесом, и они говорят, что у них средняя зарплата забронированных примерно 19 000 и выше. Поэтому бизнес, с которым мы общаемся, говорит, что они не против, чтобы этот показатель официально был выше и соответствовал реальному положению дел", - сказала она.

Свириденко также рассказала, что статус критических в Украине сейчас имеют 19 730 предприятий, из них около 9500 были определены регионами, остальные - министерствами.

бронирование (165) Свириденко Юлия (234)
+23
99 % це поліція, сбу, держслужбовці, мнс і клоуни...
31.10.2024 16:36 Ответить
+18
А полицаи которые во время войны очень заняты серьезным делом занимаясь сексом с проститутками ради их разоблачения тоже в етом числе или ето отдельная каста неприкосновенных?
31.10.2024 16:38 Ответить
+13
"критерії критичності" -оце влучно...

коли, ще й до критичності є критерії -- вузловий звязківець укрзалізниці і близько не має 20000.. то критичний він, чи недокритичний?...
31.10.2024 16:35 Ответить
Норм бабла зібрали
31.10.2024 16:27 Ответить
"критерії критичності" -оце влучно...

коли, ще й до критичності є критерії -- вузловий звязківець укрзалізниці і близько не має 20000.. то критичний він, чи недокритичний?...
31.10.2024 16:35 Ответить
чувак, що на "енергитичну інфраструктуру" праює -- веде облік пломб -- заброньований...
щоправда, з нього й на фронті не більше толку...
31.10.2024 16:54 Ответить
коротше -- це не критерії критичності, а вибіркова вибірковість
31.10.2024 16:57 Ответить
99 % це поліція, сбу, держслужбовці, мнс і клоуни...
31.10.2024 16:36 Ответить
еліта має воювати, а не бронюватись...
інакше вона і нах така треба...в смислі не еліта вона від слова опше...
31.10.2024 16:40 Ответить
Еліта - це хто? Патрульний поліцейський з районного відділу поліції? Спеціаліст з бухгалетрії якоїсь селищної ради? Простий податковий інспектор на зарплаті в 14 тисяч? Це все заброньовані люди, до речі...
31.10.2024 17:35 Ответить
ну бухгалтер в селищній раді, ще такий собі спеціаліст, будьмо відверті..
31.10.2024 17:37 Ответить
та нехай, але ж я про інше...Я про те, що у нас чомусь прийнято усіх підряд чиновників, дрібних службовців підводити під поняття "еліта", хоча в абсолютній своїй більшості це люди на одній невеликій зарплаті, хоча іноді і мають бронь.
31.10.2024 20:08 Ответить
А вантажник, охоронець чи касир у АТБ - це великі спеціалісти? А вони всі мають бронь.
01.11.2024 00:11 Ответить
я не знаю, кого ви маєте на увазі під "елітою".. можливо ви про "приблатньонних"..
У військовому сенсі "еліта" це вищий офіцерський склад...
Їх за 30 років як бліх, на одного рядового 3 старших сержанта, 4 майора, 5підполковників, 6 генералів...
де вони мають "воювати"?.. нам тоді треба 20млн армію...
31.10.2024 17:36 Ответить
"Из чего она отлита, что она уже элита? Да с дерьма она отлита ваша гребана элита" это я слышал ещё лет 15 назад про нашу , так сказать, элиту
31.10.2024 18:35 Ответить
А полицаи которые во время войны очень заняты серьезным делом занимаясь сексом с проститутками ради их разоблачения тоже в етом числе или ето отдельная каста неприкосновенных?
31.10.2024 16:38 Ответить
Така собі безкутноє, тільки трохи відкорабельнососена, теж піддєрьмачниця.
31.10.2024 16:39 Ответить
ні, ця "тумач" "нейчерал" ..
31.10.2024 16:44 Ответить
тобто 1.5 млн від ЗеЧма це брехня..ну хто б сумнівався ..
31.10.2024 16:42 Ответить
Незаменимые специалисты, не иначе. Белая кость, крем де ля крем, не иначе. Интересно что МО РФ решит по поводу их брони.
31.10.2024 16:42 Ответить
Мусарню на фронт
31.10.2024 16:45 Ответить
Им нельзя они пацифисты поголовно и их мама не отпустит..
31.10.2024 17:06 Ответить
це критично мало. Якщо навіть працюючих жінок стільки ж, як чоловіків (а їх менше на важних виробництвах) то маємо всього 2 млн робітників. для нормального функціонування армії треба 10. Це ж платники податків.
31.10.2024 16:48 Ответить
я не зрозумів, свириденко нормальна, робоча сосна, чи так собі?
з цих 906, половина, десь 500, мєнти судді чиновники.
****************.
31.10.2024 16:50 Ответить
сосна така собі, на любителя.
31.10.2024 17:07 Ответить
Всього мільйон? Тобто мільйонів 20 ви можете собі дозволити вбити?
31.10.2024 17:21 Ответить
цікаво чому урядовці не зустрічаються з малим та середнім бізнесом, де середня зарплата явно не 19 тис. грн. і цікаво з яким бізнесом вони зустрічались - з власниками холдінгів, ресторанів, спортклубів чи подібних критично важливих для економіки (але скоріше для урядовців) підприємств
31.10.2024 17:24 Ответить
І хтось тут пише, про необхідність повної ротації в ЗСУ. Ось чому, і в тому числі ми втрачаємо наші землі.
31.10.2024 17:39 Ответить
Не буде вам ніякої ротації. Війна для військових.
01.11.2024 01:04 Ответить
хто вирішує кому йти воювати, а кому ні?
31.10.2024 18:07 Ответить
Чиновники. Це справжні господарі держави
31.10.2024 23:34 Ответить
Поліція, охорона, судді, циркачі та кварталівці…
31.10.2024 18:16 Ответить
І це не весь список слуг Хйла.
31.10.2024 20:10 Ответить
Хто зна куди поділося це непорозуміння

31.10.2024 22:51 Ответить
Ує..ни: у людей була бронь, іі скасували «тимчасово, поки розберемся, бо Вова розпорядився», а по дорозі на роботу - мобілізували. А людина проджект менеджер з будівництва укриттів трансформаторних підстанцій. Добре шо вова тупнув зло ногою на РНБО, а вояки бігом виконувати. Цей ідіотизм в країні призведе до крах
31.10.2024 23:18 Ответить
Слава богу,що в нас Президент далекоглядний та розумний .Він прекрасно розумє,що без фахівців країні нступить труба.Маю брата,кий під "бронью" то він працює за трьох та донатить ще за пятьох.А все чому? А то ,що відгукнвся на заклик панича ЗЄлєнського :"Все жля фронта все для побєди..."!!!
01.11.2024 07:14 Ответить
 
 