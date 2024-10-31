По состоянию на конец октября 906 000 забронированных, - Свириденко

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко опровергла информацию о том, что в результате аномально быстрого прироста количества бронирований отсрочку от мобилизации получили 1,5 млн мужчин.

В интервью Forbes она сказала, что настоящее число на треть меньше, передает Цензор.НЕТ.

"Это не соответствует действительности. На пике у нас было 950 000 "уникальных забронированных". Когда появилось бронирование через Дію, в определенный момент статистика выросла до 1,049 млн человек, но это из-за задвоения, поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде", - сказала она.

"По состоянию на конец октября имеем 906 000 забронированных", - уточнила Свириденко.

Сейчас власти по инициативе Министерства обороны осуществляют аудит предоставленных бронирований, в этот период новые отсрочки не выдают. С 25 октября процедура бронирования действует только для работников, которые были забронированы до 31 мая.

По результатам аудита, сказала Свириденко, могут измениться критерии критичности, в частности по заработной плате.

"Мы часто встречаемся с бизнесом, и они говорят, что у них средняя зарплата забронированных примерно 19 000 и выше. Поэтому бизнес, с которым мы общаемся, говорит, что они не против, чтобы этот показатель официально был выше и соответствовал реальному положению дел", - сказала она.

Свириденко также рассказала, что статус критических в Украине сейчас имеют 19 730 предприятий, из них около 9500 были определены регионами, остальные - министерствами.