По состоянию на конец октября 906 000 забронированных, - Свириденко
Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко опровергла информацию о том, что в результате аномально быстрого прироста количества бронирований отсрочку от мобилизации получили 1,5 млн мужчин.
В интервью Forbes она сказала, что настоящее число на треть меньше, передает Цензор.НЕТ.
"Это не соответствует действительности. На пике у нас было 950 000 "уникальных забронированных". Когда появилось бронирование через Дію, в определенный момент статистика выросла до 1,049 млн человек, но это из-за задвоения, поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде", - сказала она.
"По состоянию на конец октября имеем 906 000 забронированных", - уточнила Свириденко.
Сейчас власти по инициативе Министерства обороны осуществляют аудит предоставленных бронирований, в этот период новые отсрочки не выдают. С 25 октября процедура бронирования действует только для работников, которые были забронированы до 31 мая.
По результатам аудита, сказала Свириденко, могут измениться критерии критичности, в частности по заработной плате.
"Мы часто встречаемся с бизнесом, и они говорят, что у них средняя зарплата забронированных примерно 19 000 и выше. Поэтому бизнес, с которым мы общаемся, говорит, что они не против, чтобы этот показатель официально был выше и соответствовал реальному положению дел", - сказала она.
Свириденко также рассказала, что статус критических в Украине сейчас имеют 19 730 предприятий, из них около 9500 были определены регионами, остальные - министерствами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
коли, ще й до критичності є критерії -- вузловий звязківець укрзалізниці і близько не має 20000.. то критичний він, чи недокритичний?...
щоправда, з нього й на фронті не більше толку...
інакше вона і нах така треба...в смислі не еліта вона від слова опше...
У військовому сенсі "еліта" це вищий офіцерський склад...
Їх за 30 років як бліх, на одного рядового 3 старших сержанта, 4 майора, 5підполковників, 6 генералів...
де вони мають "воювати"?.. нам тоді треба 20млн армію...
з цих 906, половина, десь 500, мєнти судді чиновники.
****************.