Правительство частично восстановило бронирование военнообязанных

Работники, которые получили статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, такое протокольное решение по предложению первого заместителя Министра обороны согласовано на заседании Правительства 25 октября.

Отмечается, что это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе тех, которые работают на оборону.

"В то же время аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, которые были приняты в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября. Причина аудита - аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений", - говорится в сообщении.

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Сообщается также, что по результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и имеют ли они потенциально коррупционный характер.

"На основе этих данных Правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны, и в пользу нашей экономики", - отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине продолжается аудит критически важных предприятий, во время которого уже обнаружили по меньшей мере 40 000 военнообязанных, которые забронированы с нарушениями.