РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12381 посетитель онлайн
Новости
10 460 43

Правительство частично восстановило бронирование военнообязанных

Уряд частково відновив бронювання

Работники, которые получили статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, такое протокольное решение по предложению первого заместителя Министра обороны согласовано на заседании Правительства 25 октября.

Отмечается, что это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе тех, которые работают на оборону.

"В то же время аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, которые были приняты в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября. Причина аудита - аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил проводить повторные проверки на критичность предприятий

Сообщается также, что по результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и имеют ли они потенциально коррупционный характер.

"На основе этих данных Правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны, и в пользу нашей экономики", - отмечается в сообщении.

Также читайте: Бизнес-ассоциации призвали президента возобновить бронирование на уровне министерств: в аудите нуждаются решения местных администраций, а не вся система

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине продолжается аудит критически важных предприятий, во время которого уже обнаружили по меньшей мере 40 000 военнообязанных, которые забронированы с нарушениями.

Автор: 

бронирование (157) мобилизация (2816)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Ура!!!! Я снова забронірований!!!
Працюю кур'єром з доставки піци, суші, квітів та гандонів. Спасібо компанії "Голопузько і партнери", що піклується за співробітників..
То ващє не моя війна, хай воюють діти прокурорів та усілякі ніщебродні лохи! Вот!
І ваще - какая разніца пад кєм жить?
Міру-мір!
Да здавствуют квадробєри!
показать весь комментарий
26.10.2024 12:46 Ответить
+10
Пересувний цирк в апаснасті?
показать весь комментарий
26.10.2024 12:22 Ответить
+10
Брати,свати,куми,свояки,тесті,зяті та інші!
показать весь комментарий
26.10.2024 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пересувний цирк в апаснасті?
показать весь комментарий
26.10.2024 12:22 Ответить
Так ти за " аномальне підвищення заброньованих", чи проти?
показать весь комментарий
26.10.2024 12:56 Ответить
- А ти, Васіль Іванич, за второй, алі за третій Інтернаціонал?
- А лєнін за какой?
- За трєтій.
- Ну, і я, значіт, за трєтій. https://www.youtube.com/watch?v=LCOzljLrmlU

показать весь комментарий
26.10.2024 14:53 Ответить
Іншими словами,всі чиновники,поліція,прокурори,судді та депутати будуть заброньовані і далі!
показать весь комментарий
26.10.2024 12:32 Ответить
Заброньвано біля півтора міліона осіб.
Покурорів в Україні- 10 000 штук.
Нацполіція- 145 тис. 20 тис жінок, 35 тис слідчих і керівників інші - патрульна поліція.
Депутатів у ВР- 450 штук.
А хто інші міліон 200 тис заброньованих?
показать весь комментарий
26.10.2024 13:02 Ответить
Брати,свати,куми,свояки,тесті,зяті та інші!
показать весь комментарий
26.10.2024 13:25 Ответить
А що у ведмедчука так так багато сватів і кумів залишилося в Україні?
Ти його попроси, нехай всім вам, фермерським, впише точну їх кількість у методички
показать весь комментарий
26.10.2024 13:32 Ответить
Свати та куми не тільки в мертвечуків є, а й у чиновників,мсеків,влків та помів,замів всіляких,яких розвелось в Україні, як собак недорізаних, а воювати виловлюють хворих,старих та білних!
показать весь комментарий
26.10.2024 13:37 Ответить
І всіх цих чиновеиків ведмедчук впише вам у методички ?
показать весь комментарий
26.10.2024 14:00 Ответить
А блюзнарі, що на сценах- типу "95 балакан", "Дизель-шоу" та інші
теж заброньовані ?
показать весь комментарий
26.10.2024 14:37 Ответить
Ні, не заброньовані.
показать весь комментарий
26.10.2024 21:02 Ответить
475k електриків, які підтримують потужність
показать весь комментарий
26.10.2024 13:46 Ответить
Ви здивуєтесь. Вантажники, касири, кур'єри, охоронці... Незамінні люди, які мають рідкісні унікальні вміння.
показать весь комментарий
26.10.2024 20:21 Ответить
Так то у верховній зраді 450, а ще в обласний, міських, селищних радах
показать весь комментарий
26.10.2024 20:51 Ответить
У депутатів місцевих раз відсутнє бронювання, вчіть мат частину
показать весь комментарий
26.10.2024 21:01 Ответить
"... частково..." - знаєте хто входить в ту частку?
показать весь комментарий
26.10.2024 12:35 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2024 12:44 Ответить
І тут нічого свого не вигадали - Йульки сп@здили!
показать весь комментарий
26.10.2024 12:47 Ответить
Піпл схаває? Схаває! І ще й руці цілувати буде...
показать весь комментарий
26.10.2024 13:41 Ответить
Ура!!!! Я снова забронірований!!!
Працюю кур'єром з доставки піци, суші, квітів та гандонів. Спасібо компанії "Голопузько і партнери", що піклується за співробітників..
То ващє не моя війна, хай воюють діти прокурорів та усілякі ніщебродні лохи! Вот!
І ваще - какая разніца пад кєм жить?
Міру-мір!
Да здавствуют квадробєри!
показать весь комментарий
26.10.2024 12:46 Ответить
Єслі квадробєру мєньше 60-ти то он тоже в зонє ріска.
показать весь комментарий
26.10.2024 15:36 Ответить
"...це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону." Джерело:

Ідіоти! Не "в тому числі", а в ПЕРШУ ЧЕРГУ!
показать весь комментарий
26.10.2024 12:51 Ответить
Зо три дні тому ,о 6-й ранку, всі прохідні ДМК були заблоковані ТЦК і поліцією Вигрібають останніх роботяг.Немє ніякого бронювання Таке враження,щовже нікому нічого не потрібно
показать весь комментарий
26.10.2024 13:37 Ответить
Мосий Шило, я вчора прогулювався вулицями рідного міста і майже на кожному кроці щось ремонтується, будується, зноситься. І знаєте хто працює з інструментом починаючи з лопати? Молоді хлопці. Ні не 18 річні, Боже збав. Значно старші. Копають траншеї, ломають стіни
показать весь комментарий
26.10.2024 15:10 Ответить
Я працюю прибиральником на оборонному заводі. Я незамінний! Ура-ура-ура!
А сусід лох. Три вищих освіти, інженер-електронщик, розробник робототехнічних систем, хоббі - авіамоделювання, але цей лох працював на якусь часну контору яка навіть під бронь не попала - тому пішов гнити в окопи. А все чому? Тому що в дегенератськой країні не освіта важлива, і тим більше не вміння, а місце де ти жопу пригрів.
показать весь комментарий
26.10.2024 20:12 Ответить
Щось таке.
показать весь комментарий
27.10.2024 09:05 Ответить
В якій країні світу можна викрасти людину, не випустити за кордон, обмежити пересування по країні? Думаєте я про північну Корею?
показать весь комментарий
26.10.2024 13:46 Ответить
а ты когда по приколу голосовал думал, что будет как в Швейцарии!? и какое отношение имеет страна до живущего в нём глупого
показать весь комментарий
26.10.2024 13:58 Ответить
я знаю про яку країни ви написали. Це країна - СРСР. Знаю, бо мешкав там все життя. "За кордон" - ці слова були лайкою, викрадали людей аж бігом. Ну з пересуванням було легше. Безкоштовно вас могли перевести в будь яку крапку Сибіру або Якутії, після того як вас викрадуть.
Може ви про Україну? Мені 60 років, я влітку їздив в США, взимку збираюсь до Фінляндії. Я б поїхав до родичів у Херсон но там зараз погано. Ви розумієте. Я пересуваюсь вільно як по країні так і за кордон.
Може ви молодше 60 років? То чому ви не у війську захищаючи нашу Державу?
показать весь комментарий
26.10.2024 15:06 Ответить
Ви, мабуть, прокурор? Вибачте за безглузде питання, але до США лише переліт - це вже дві штуки баксів, для Вас це тьху, я зрозумів. Бачу, що Ви не в темі - яка в Україні зп в холопів.
показать весь комментарий
26.10.2024 20:57 Ответить
то ви не обізнані. або купували квитки найдорожчі. легко можна придбати за 1200 долярів туди-назад, економ клас. Іноді трапляється навіть бізнес-клас за ці ж гроші. Ставиться програма в комп., яка для вас шукає на певне число найдшевші квитки Наприклад Нью-Йорк-Прага (Варшава, Відень, Будапешт.....). Звісно якщо вам не терміново. Програма сама знайшла та сама забронювала. Ви викупили. Даремно ви про холопів! Я ж не в Австралію пересуваюсь де найдешевші квитки в обидва кінці в кращому випадку сім тисяч п'ятсот долярів.
показать весь комментарий
05.11.2024 17:08 Ответить
Я так й сказав: 1200 долярів лля Вас тьху, тікі на проїзд. Не заморочуйтеся.
показать весь комментарий
05.11.2024 20:32 Ответить
"Мішка, Мішка, гдє твоя улибка, полная задора і огня?"
https://www.youtube.com/watch?v=WOoG6AUzomE

показать весь комментарий
26.10.2024 15:04 Ответить
в ОЛХ були вакансії на склад побутової техніки. Вакансії будь які починаючи з керівника. Ізюмінка пропизицій: Бронювання!
У мене питання: Склад побутової техніки це критична або оборонна інфраструктура?
Була новина що Забронювали кур'єрів Глово. Но потім буцімто відмінили.
У мене є родич 45 років, який відрастив вуса та бороду майже до пліч, одягнув якісь страшні окуляри аби виглядати як старий дід хоча окуляри в житті не носив ніколи. До літа цього року ховався як міг, іноді виходив на вулицю. А зараз він "заброньований". Причому не сказав де і як.
Саме цікаве шо цих "заброньованих" не проводять через ТЦК. Родич навіть не знає де то ТЦК знаходиться але "бронь" отримав.
Я телефонував на цей склад де Бронь і питав, як вони "бронюють". Треба лише надати військовий квиток і вони все роблять самі. Тобто присутність "шукача" не обов'язкова.
Мені здається що це все "бронювання" за останні місяці це такий самий атракціон як зі студентами. Всі пам'ятають. У когось гарне креативне мислення щодо пошуку ухилянтів.
показать весь комментарий
26.10.2024 14:59 Ответить
Бронювання зараз проходить в електронному вигляді - достатньо оновити дані і все. Дані оновлювати теж можно електронно.
показать весь комментарий
27.10.2024 14:37 Ответить
в цьому і ховається диявол. ви мабуть не знаєте як було зі студентами. Мені байдуже я вже не призовного віку. Але коли людина оновлює дані та робить бронювання то ця людина на "долоні". Бронювання легко знімається будь ким в будь який час і людина одразу отримує щодо цього повідомлення. Саме погане коли роботодавець робить бронювання людині, а потім буде змушувати працювати людину більше часу, менше платити та інше, залякуючи що зніме бронь.
показать весь комментарий
05.11.2024 17:12 Ответить
Стабильное бронирование в батальон Монако продолжается? Если что я готов в бронике от Версаче, штурмовать казино с ресторанами.
показать весь комментарий
26.10.2024 18:12 Ответить
А що це означає? А це означає що всі заброньовані після 31 травня 2024 року, що для бронювання проходили медкомісію для галочки, зобов'язані піти служити українському уроду, але вже не для галочки, а по справжньому, тобто до втрати здоров'я чи життя.
показать весь комментарий
26.10.2024 18:36 Ответить
Низка анонімних акаунтів у соцмережах шукають охочих за гроші вийти на мітинги з дискредитації керівництва України.
показать весь комментарий
27.10.2024 07:35 Ответить
Керівництво України давно вже дискредитоване. Для цього на мітинги ходити не треба
показать весь комментарий
27.10.2024 09:09 Ответить
 
 