Правительство частично восстановило бронирование военнообязанных
Работники, которые получили статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, такое протокольное решение по предложению первого заместителя Министра обороны согласовано на заседании Правительства 25 октября.
Отмечается, что это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе тех, которые работают на оборону.
"В то же время аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, которые были приняты в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября. Причина аудита - аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что по результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и имеют ли они потенциально коррупционный характер.
"На основе этих данных Правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны, и в пользу нашей экономики", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине продолжается аудит критически важных предприятий, во время которого уже обнаружили по меньшей мере 40 000 военнообязанных, которые забронированы с нарушениями.
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- А лєнін за какой?
- За трєтій.
- Ну, і я, значіт, за трєтій. https://www.youtube.com/watch?v=LCOzljLrmlU
Покурорів в Україні- 10 000 штук.
Нацполіція- 145 тис. 20 тис жінок, 35 тис слідчих і керівників інші - патрульна поліція.
Депутатів у ВР- 450 штук.
А хто інші міліон 200 тис заброньованих?
Ти його попроси, нехай всім вам, фермерським, впише точну їх кількість у методички
теж заброньовані ?
Працюю кур'єром з доставки піци, суші, квітів та гандонів. Спасібо компанії "Голопузько і партнери", що піклується за співробітників..
То ващє не моя війна, хай воюють діти прокурорів та усілякі ніщебродні лохи! Вот!
І ваще - какая разніца пад кєм жить?
Міру-мір!
Да здавствуют квадробєри!
Ідіоти! Не "в тому числі", а в ПЕРШУ ЧЕРГУ!
А сусід лох. Три вищих освіти, інженер-електронщик, розробник робототехнічних систем, хоббі - авіамоделювання, але цей лох працював на якусь часну контору яка навіть під бронь не попала - тому пішов гнити в окопи. А все чому? Тому що в дегенератськой країні не освіта важлива, і тим більше не вміння, а місце де ти жопу пригрів.
Може ви про Україну? Мені 60 років, я влітку їздив в США, взимку збираюсь до Фінляндії. Я б поїхав до родичів у Херсон но там зараз погано. Ви розумієте. Я пересуваюсь вільно як по країні так і за кордон.
Може ви молодше 60 років? То чому ви не у війську захищаючи нашу Державу?
https://www.youtube.com/watch?v=WOoG6AUzomE
У мене питання: Склад побутової техніки це критична або оборонна інфраструктура?
Була новина що Забронювали кур'єрів Глово. Но потім буцімто відмінили.
У мене є родич 45 років, який відрастив вуса та бороду майже до пліч, одягнув якісь страшні окуляри аби виглядати як старий дід хоча окуляри в житті не носив ніколи. До літа цього року ховався як міг, іноді виходив на вулицю. А зараз він "заброньований". Причому не сказав де і як.
Саме цікаве шо цих "заброньованих" не проводять через ТЦК. Родич навіть не знає де то ТЦК знаходиться але "бронь" отримав.
Я телефонував на цей склад де Бронь і питав, як вони "бронюють". Треба лише надати військовий квиток і вони все роблять самі. Тобто присутність "шукача" не обов'язкова.
Мені здається що це все "бронювання" за останні місяці це такий самий атракціон як зі студентами. Всі пам'ятають. У когось гарне креативне мислення щодо пошуку ухилянтів.