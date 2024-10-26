Уряд частково відновив бронювання військовозобов’язаних
Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, таке протокольне рішення за пропозицією першого заступника Міністра оборони погоджено на засіданні Уряду 25 жовтня.
Зазначається, що це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону.
"Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, що за результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та чи мають вони потенційно корупційний характер.
"На основі цих даних Уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні триває аудит критично важливих підприємств, під час якого вже виявили щонайменше 40 000 військовозобов’язаних, які заброньовані з порушеннями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- А лєнін за какой?
- За трєтій.
- Ну, і я, значіт, за трєтій. https://www.youtube.com/watch?v=LCOzljLrmlU
Покурорів в Україні- 10 000 штук.
Нацполіція- 145 тис. 20 тис жінок, 35 тис слідчих і керівників інші - патрульна поліція.
Депутатів у ВР- 450 штук.
А хто інші міліон 200 тис заброньованих?
Ти його попроси, нехай всім вам, фермерським, впише точну їх кількість у методички
теж заброньовані ?
Працюю кур'єром з доставки піци, суші, квітів та гандонів. Спасібо компанії "Голопузько і партнери", що піклується за співробітників..
То ващє не моя війна, хай воюють діти прокурорів та усілякі ніщебродні лохи! Вот!
І ваще - какая разніца пад кєм жить?
Міру-мір!
Да здавствуют квадробєри!
Ідіоти! Не "в тому числі", а в ПЕРШУ ЧЕРГУ!
А сусід лох. Три вищих освіти, інженер-електронщик, розробник робототехнічних систем, хоббі - авіамоделювання, але цей лох працював на якусь часну контору яка навіть під бронь не попала - тому пішов гнити в окопи. А все чому? Тому що в дегенератськой країні не освіта важлива, і тим більше не вміння, а місце де ти жопу пригрів.
Може ви про Україну? Мені 60 років, я влітку їздив в США, взимку збираюсь до Фінляндії. Я б поїхав до родичів у Херсон но там зараз погано. Ви розумієте. Я пересуваюсь вільно як по країні так і за кордон.
Може ви молодше 60 років? То чому ви не у війську захищаючи нашу Державу?
https://www.youtube.com/watch?v=WOoG6AUzomE
У мене питання: Склад побутової техніки це критична або оборонна інфраструктура?
Була новина що Забронювали кур'єрів Глово. Но потім буцімто відмінили.
У мене є родич 45 років, який відрастив вуса та бороду майже до пліч, одягнув якісь страшні окуляри аби виглядати як старий дід хоча окуляри в житті не носив ніколи. До літа цього року ховався як міг, іноді виходив на вулицю. А зараз він "заброньований". Причому не сказав де і як.
Саме цікаве шо цих "заброньованих" не проводять через ТЦК. Родич навіть не знає де то ТЦК знаходиться але "бронь" отримав.
Я телефонував на цей склад де Бронь і питав, як вони "бронюють". Треба лише надати військовий квиток і вони все роблять самі. Тобто присутність "шукача" не обов'язкова.
Мені здається що це все "бронювання" за останні місяці це такий самий атракціон як зі студентами. Всі пам'ятають. У когось гарне креативне мислення щодо пошуку ухилянтів.