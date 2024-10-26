Уряд частково відновив бронювання військовозобов’язаних

Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, таке протокольне рішення за пропозицією першого заступника Міністра оборони погоджено на засіданні Уряду 25 жовтня.

Зазначається, що це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону.

"Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється також, що за результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та чи мають вони потенційно корупційний характер.

"На основі цих даних Уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні триває аудит критично важливих підприємств, під час якого вже виявили щонайменше 40 000 військовозобов’язаних, які заброньовані з порушеннями.