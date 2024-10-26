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Новини
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Уряд частково відновив бронювання військовозобов’язаних

Уряд частково відновив бронювання

Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, таке протокольне рішення за пропозицією першого заступника Міністра оборони погоджено на засіданні Уряду 25 жовтня.

Зазначається, що це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону.

"Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив проводити повторні перевірки на критичність підприємств

Повідомляється також, що за результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та чи мають вони потенційно корупційний характер.

"На основі цих даних Уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки", - наголошується в повідомленні.

Також читайте: Бізнес-асоціації закликали президента відновити бронювання на рівні міністерств: аудиту потребують рішення місцевих адміністрацій, а не вся система

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні триває аудит критично важливих підприємств, під час якого вже виявили щонайменше 40 000 військовозобов’язаних, які заброньовані з порушеннями.

Автор: 

бронювання (346) мобілізація (3122)


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Топ коментарі
+15
Ура!!!! Я снова забронірований!!!
Працюю кур'єром з доставки піци, суші, квітів та гандонів. Спасібо компанії "Голопузько і партнери", що піклується за співробітників..
То ващє не моя війна, хай воюють діти прокурорів та усілякі ніщебродні лохи! Вот!
І ваще - какая разніца пад кєм жить?
Міру-мір!
Да здавствуют квадробєри!
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26.10.2024 12:46 Відповісти
+10
Пересувний цирк в апаснасті?
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26.10.2024 12:22 Відповісти
+10
Брати,свати,куми,свояки,тесті,зяті та інші!
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26.10.2024 13:25 Відповісти
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Пересувний цирк в апаснасті?
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26.10.2024 12:22 Відповісти
Так ти за " аномальне підвищення заброньованих", чи проти?
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26.10.2024 12:56 Відповісти
- А ти, Васіль Іванич, за второй, алі за третій Інтернаціонал?
- А лєнін за какой?
- За трєтій.
- Ну, і я, значіт, за трєтій. https://www.youtube.com/watch?v=LCOzljLrmlU

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26.10.2024 14:53 Відповісти
Іншими словами,всі чиновники,поліція,прокурори,судді та депутати будуть заброньовані і далі!
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26.10.2024 12:32 Відповісти
Заброньвано біля півтора міліона осіб.
Покурорів в Україні- 10 000 штук.
Нацполіція- 145 тис. 20 тис жінок, 35 тис слідчих і керівників інші - патрульна поліція.
Депутатів у ВР- 450 штук.
А хто інші міліон 200 тис заброньованих?
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26.10.2024 13:02 Відповісти
Брати,свати,куми,свояки,тесті,зяті та інші!
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26.10.2024 13:25 Відповісти
А що у ведмедчука так так багато сватів і кумів залишилося в Україні?
Ти його попроси, нехай всім вам, фермерським, впише точну їх кількість у методички
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26.10.2024 13:32 Відповісти
Свати та куми не тільки в мертвечуків є, а й у чиновників,мсеків,влків та помів,замів всіляких,яких розвелось в Україні, як собак недорізаних, а воювати виловлюють хворих,старих та білних!
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26.10.2024 13:37 Відповісти
І всіх цих чиновеиків ведмедчук впише вам у методички ?
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26.10.2024 14:00 Відповісти
А блюзнарі, що на сценах- типу "95 балакан", "Дизель-шоу" та інші
теж заброньовані ?
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26.10.2024 14:37 Відповісти
Ні, не заброньовані.
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26.10.2024 21:02 Відповісти
475k електриків, які підтримують потужність
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26.10.2024 13:46 Відповісти
Ви здивуєтесь. Вантажники, касири, кур'єри, охоронці... Незамінні люди, які мають рідкісні унікальні вміння.
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26.10.2024 20:21 Відповісти
Так то у верховній зраді 450, а ще в обласний, міських, селищних радах
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26.10.2024 20:51 Відповісти
У депутатів місцевих раз відсутнє бронювання, вчіть мат частину
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26.10.2024 21:01 Відповісти
"... частково..." - знаєте хто входить в ту частку?
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26.10.2024 12:35 Відповісти
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26.10.2024 12:44 Відповісти
І тут нічого свого не вигадали - Йульки сп@здили!
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26.10.2024 12:47 Відповісти
Піпл схаває? Схаває! І ще й руці цілувати буде...
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26.10.2024 13:41 Відповісти
Ура!!!! Я снова забронірований!!!
Працюю кур'єром з доставки піци, суші, квітів та гандонів. Спасібо компанії "Голопузько і партнери", що піклується за співробітників..
То ващє не моя війна, хай воюють діти прокурорів та усілякі ніщебродні лохи! Вот!
І ваще - какая разніца пад кєм жить?
Міру-мір!
Да здавствуют квадробєри!
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26.10.2024 12:46 Відповісти
Єслі квадробєру мєньше 60-ти то он тоже в зонє ріска.
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26.10.2024 15:36 Відповісти
"...це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону." Джерело:

Ідіоти! Не "в тому числі", а в ПЕРШУ ЧЕРГУ!
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26.10.2024 12:51 Відповісти
Зо три дні тому ,о 6-й ранку, всі прохідні ДМК були заблоковані ТЦК і поліцією Вигрібають останніх роботяг.Немє ніякого бронювання Таке враження,щовже нікому нічого не потрібно
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26.10.2024 13:37 Відповісти
Мосий Шило, я вчора прогулювався вулицями рідного міста і майже на кожному кроці щось ремонтується, будується, зноситься. І знаєте хто працює з інструментом починаючи з лопати? Молоді хлопці. Ні не 18 річні, Боже збав. Значно старші. Копають траншеї, ломають стіни
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26.10.2024 15:10 Відповісти
Я працюю прибиральником на оборонному заводі. Я незамінний! Ура-ура-ура!
А сусід лох. Три вищих освіти, інженер-електронщик, розробник робототехнічних систем, хоббі - авіамоделювання, але цей лох працював на якусь часну контору яка навіть під бронь не попала - тому пішов гнити в окопи. А все чому? Тому що в дегенератськой країні не освіта важлива, і тим більше не вміння, а місце де ти жопу пригрів.
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26.10.2024 20:12 Відповісти
Щось таке.
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27.10.2024 09:05 Відповісти
В якій країні світу можна викрасти людину, не випустити за кордон, обмежити пересування по країні? Думаєте я про північну Корею?
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26.10.2024 13:46 Відповісти
а ты когда по приколу голосовал думал, что будет как в Швейцарии!? и какое отношение имеет страна до живущего в нём глупого
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26.10.2024 13:58 Відповісти
я знаю про яку країни ви написали. Це країна - СРСР. Знаю, бо мешкав там все життя. "За кордон" - ці слова були лайкою, викрадали людей аж бігом. Ну з пересуванням було легше. Безкоштовно вас могли перевести в будь яку крапку Сибіру або Якутії, після того як вас викрадуть.
Може ви про Україну? Мені 60 років, я влітку їздив в США, взимку збираюсь до Фінляндії. Я б поїхав до родичів у Херсон но там зараз погано. Ви розумієте. Я пересуваюсь вільно як по країні так і за кордон.
Може ви молодше 60 років? То чому ви не у війську захищаючи нашу Державу?
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26.10.2024 15:06 Відповісти
Ви, мабуть, прокурор? Вибачте за безглузде питання, але до США лише переліт - це вже дві штуки баксів, для Вас це тьху, я зрозумів. Бачу, що Ви не в темі - яка в Україні зп в холопів.
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26.10.2024 20:57 Відповісти
то ви не обізнані. або купували квитки найдорожчі. легко можна придбати за 1200 долярів туди-назад, економ клас. Іноді трапляється навіть бізнес-клас за ці ж гроші. Ставиться програма в комп., яка для вас шукає на певне число найдшевші квитки Наприклад Нью-Йорк-Прага (Варшава, Відень, Будапешт.....). Звісно якщо вам не терміново. Програма сама знайшла та сама забронювала. Ви викупили. Даремно ви про холопів! Я ж не в Австралію пересуваюсь де найдешевші квитки в обидва кінці в кращому випадку сім тисяч п'ятсот долярів.
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05.11.2024 17:08 Відповісти
Я так й сказав: 1200 долярів лля Вас тьху, тікі на проїзд. Не заморочуйтеся.
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05.11.2024 20:32 Відповісти
"Мішка, Мішка, гдє твоя улибка, полная задора і огня?"
https://www.youtube.com/watch?v=WOoG6AUzomE

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26.10.2024 15:04 Відповісти
в ОЛХ були вакансії на склад побутової техніки. Вакансії будь які починаючи з керівника. Ізюмінка пропизицій: Бронювання!
У мене питання: Склад побутової техніки це критична або оборонна інфраструктура?
Була новина що Забронювали кур'єрів Глово. Но потім буцімто відмінили.
У мене є родич 45 років, який відрастив вуса та бороду майже до пліч, одягнув якісь страшні окуляри аби виглядати як старий дід хоча окуляри в житті не носив ніколи. До літа цього року ховався як міг, іноді виходив на вулицю. А зараз він "заброньований". Причому не сказав де і як.
Саме цікаве шо цих "заброньованих" не проводять через ТЦК. Родич навіть не знає де то ТЦК знаходиться але "бронь" отримав.
Я телефонував на цей склад де Бронь і питав, як вони "бронюють". Треба лише надати військовий квиток і вони все роблять самі. Тобто присутність "шукача" не обов'язкова.
Мені здається що це все "бронювання" за останні місяці це такий самий атракціон як зі студентами. Всі пам'ятають. У когось гарне креативне мислення щодо пошуку ухилянтів.
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26.10.2024 14:59 Відповісти
Бронювання зараз проходить в електронному вигляді - достатньо оновити дані і все. Дані оновлювати теж можно електронно.
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27.10.2024 14:37 Відповісти
в цьому і ховається диявол. ви мабуть не знаєте як було зі студентами. Мені байдуже я вже не призовного віку. Але коли людина оновлює дані та робить бронювання то ця людина на "долоні". Бронювання легко знімається будь ким в будь який час і людина одразу отримує щодо цього повідомлення. Саме погане коли роботодавець робить бронювання людині, а потім буде змушувати працювати людину більше часу, менше платити та інше, залякуючи що зніме бронь.
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05.11.2024 17:12 Відповісти
Стабильное бронирование в батальон Монако продолжается? Если что я готов в бронике от Версаче, штурмовать казино с ресторанами.
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26.10.2024 18:12 Відповісти
А що це означає? А це означає що всі заброньовані після 31 травня 2024 року, що для бронювання проходили медкомісію для галочки, зобов'язані піти служити українському уроду, але вже не для галочки, а по справжньому, тобто до втрати здоров'я чи життя.
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26.10.2024 18:36 Відповісти
Низка анонімних акаунтів у соцмережах шукають охочих за гроші вийти на мітинги з дискредитації керівництва України.
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27.10.2024 07:35 Відповісти
Керівництво України давно вже дискредитоване. Для цього на мітинги ходити не треба
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27.10.2024 09:09 Відповісти
 
 