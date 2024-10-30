РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5993 посетителя онлайн
Новости
4 628 13

В остановке бронирования критических работников нет логики, - эксперт

Зупинка бронювання є загрозою

Остановка бронирования, к которой прибегло правительство, представляет реальную угрозу для работы стратегически важных предприятий и может вызвать многочисленные сбои в их работе. Поэтому механизм сохранения важных работников следует восстановить в кратчайшие сроки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

"Раньше мы говорили, что промышленности не хватает людей, и просили возможность увеличить количество забронированных работников. Но когда его остановили, это стало фактически смертью для предприятий! В ТЦК четко знают, когда у людей заканчивается бронирование, и в тот же день они заходят и начинают их забирать. А у нас нет возможности продлить бронирование. Это проблема? Очень большая проблема для нас!", - пояснила Колесникова.

Также читайте: Паузы в бронировании грозят предприятиям потерей критических сотрудников, - NV

Она отметила: сейчас действительно появилось очень много компаний, которые не являются критическими, но смогли получить этот статус, и здесь действительно надо наводить порядок.

"Но останавливать крупные промышленные предприятия, которые подтвердили свою критичность и продолжают работать, которые оказывают очень большую помощь не только бюджету, но и нашей армии - я не знаю даже, как это назвать. У меня нет нормальных слов, если честно. В этом нет логики", - говорит Колесникова.

Напомним, ранее украинские бизнес-ассоциации призвали президента как можно скорее восстановить бронирование на уровне министерств - ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали прежде всего местные администрации. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, которые имели такой статус до 31 мая. Сейчас предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны наконец запустить процесс перебронирования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власть должна как можно быстрее восстановить бронирование критических работников, чтобы не спровоцировать кризис в промышленности, - эксперт

Автор: 

экономика (3901) бронирование (165) мобилизация (2907)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Олена в діях зе логіку шукає?За 6 р не зрозуміла що її немає в діях оп?Нехай до лікаря звнрнеться.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:08 Ответить
+3
Логіка, це щось дуже складне, для тих хто на команді "хапай", не уклонистів, а гроші.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:10 Ответить
+3
При такій владі і ворогів не треба....
показать весь комментарий
30.10.2024 14:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олена в діях зе логіку шукає?За 6 р не зрозуміла що її немає в діях оп?Нехай до лікаря звнрнеться.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:08 Ответить
Логіка, це щось дуже складне, для тих хто на команді "хапай", не уклонистів, а гроші.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:10 Ответить
При такій владі і ворогів не треба....
показать весь комментарий
30.10.2024 14:12 Ответить
Для єрмака все логічно!
показать весь комментарий
30.10.2024 14:13 Ответить
Уряду насрать на логіку.

показать весь комментарий
30.10.2024 14:14 Ответить
Хочу подивитися, як він потім це закопає?
показать весь комментарий
30.10.2024 14:37 Ответить
Просто є виховані тварини.

показать весь комментарий
30.10.2024 14:40 Ответить
Про собачок я в курсі. А от як бути з котячим інстинктом прикопати "сліди"?
показать весь комментарий
30.10.2024 14:57 Ответить
пані Колесникова не совсем в теме - существует куча предприятий, который только косят под под "критичні"
показать весь комментарий
30.10.2024 14:18 Ответить
У зупинці бронювання критичних працівників немає логіки

Та блін, ну як же немає! Логіка є і вона очевидна - зелені паскуди намагаються встановити схему, як набивати кишені на цій темі. Як завжди. Поки не знайшли, як красти - "логіки" і не шукайте.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:34 Ответить
Є логіка. Знищити промисловість. Сюди ж і дії Гетьманцева, Ради з її законами, і дії ОПи зі своїми судами.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:01 Ответить
Ловить работягу на работе это тоже самое, что стрелять в животное, которое пришло на водопой (с) Конфуцый

показать весь комментарий
30.10.2024 15:29 Ответить
 
 