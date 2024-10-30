В остановке бронирования критических работников нет логики, - эксперт

Остановка бронирования, к которой прибегло правительство, представляет реальную угрозу для работы стратегически важных предприятий и может вызвать многочисленные сбои в их работе. Поэтому механизм сохранения важных работников следует восстановить в кратчайшие сроки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

"Раньше мы говорили, что промышленности не хватает людей, и просили возможность увеличить количество забронированных работников. Но когда его остановили, это стало фактически смертью для предприятий! В ТЦК четко знают, когда у людей заканчивается бронирование, и в тот же день они заходят и начинают их забирать. А у нас нет возможности продлить бронирование. Это проблема? Очень большая проблема для нас!", - пояснила Колесникова.

Она отметила: сейчас действительно появилось очень много компаний, которые не являются критическими, но смогли получить этот статус, и здесь действительно надо наводить порядок.

"Но останавливать крупные промышленные предприятия, которые подтвердили свою критичность и продолжают работать, которые оказывают очень большую помощь не только бюджету, но и нашей армии - я не знаю даже, как это назвать. У меня нет нормальных слов, если честно. В этом нет логики", - говорит Колесникова.

Напомним, ранее украинские бизнес-ассоциации призвали президента как можно скорее восстановить бронирование на уровне министерств - ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали прежде всего местные администрации. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, которые имели такой статус до 31 мая. Сейчас предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны наконец запустить процесс перебронирования.

