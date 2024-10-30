УКР
Новини
У зупинці бронювання критичних працівників немає логіки, - експерт

Зупинка бронювання є загрозою

Зупинка бронювання, до якої вдався уряд, становить реальну загрозу для роботи стратегічно важливих підприємств і може спричинити численні збої в їхній роботі. Тому механізм збереження важливих працівників слід відновити у найкоротші терміни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова.

"Раніше ми говорили, що промисловості не вистачає людей, і просили можливість збільшити кількість заброньованих працівників. Але коли його зупинили, це стало фактично смертю для підприємств! У ТЦК чітко знають, коли в людей закінчується бронювання, і в той же день вони заходять і починають їх забирати. А у нас немає можливості продовжити бронювання. Чи це проблема? Дуже велика проблема для нас!" - пояснила Колесникова.

Також читайте: Паузи у бронюванні загрожують підприємствам втратою критичних співробітників, - NV

Вона зауважила: зараз дійсно з’явилося дуже багато компаній, які не є критичними, але змогли отримати цей статус, і тут дійсно треба наводити лад.

"Але зупиняти великі промислові підприємства, які підтвердили свою критичність і продовжують працювати, які надають дуже велику допомогу не тільки бюджету, але й нашій армії - я не знаю навіть, як це назвати. У мене немає нормальних слів, якщо чесно. У цьому немає логіки", - каже Колесникова.

Нагадаємо, раніше українські бізнес-асоціації закликали президента якомога швидше відновити бронювання на рівні міністерств – адже, згідно з наявними даними, до спекуляцій у визначенні підприємств критично важливими вдавалися насамперед місцеві адміністрації. Пізніше уряд своїм протокольним рішенням дозволив перебронювати працівників, які мали такий статус до 31 травня. Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада має якнайшвидше відновити бронювання критичних працівників, щоб не спровокувати кризу у промисловості, - експерт

економіка (980) бронювання (363) мобілізація (3231)
+4
Олена в діях зе логіку шукає?За 6 р не зрозуміла що її немає в діях оп?Нехай до лікаря звнрнеться.
показати весь коментар
30.10.2024 14:08 Відповісти
+3
Логіка, це щось дуже складне, для тих хто на команді "хапай", не уклонистів, а гроші.
показати весь коментар
30.10.2024 14:10 Відповісти
+3
При такій владі і ворогів не треба....
показати весь коментар
30.10.2024 14:12 Відповісти
Для єрмака все логічно!
показати весь коментар
30.10.2024 14:13 Відповісти
Уряду насрать на логіку.

показати весь коментар
30.10.2024 14:14 Відповісти
Хочу подивитися, як він потім це закопає?
показати весь коментар
30.10.2024 14:37 Відповісти
Просто є виховані тварини.

показати весь коментар
30.10.2024 14:40 Відповісти
Про собачок я в курсі. А от як бути з котячим інстинктом прикопати "сліди"?
показати весь коментар
30.10.2024 14:57 Відповісти
пані Колесникова не совсем в теме - существует куча предприятий, который только косят под под "критичні"
показати весь коментар
30.10.2024 14:18 Відповісти
У зупинці бронювання критичних працівників немає логіки

Та блін, ну як же немає! Логіка є і вона очевидна - зелені паскуди намагаються встановити схему, як набивати кишені на цій темі. Як завжди. Поки не знайшли, як красти - "логіки" і не шукайте.
показати весь коментар
30.10.2024 14:34 Відповісти
Є логіка. Знищити промисловість. Сюди ж і дії Гетьманцева, Ради з її законами, і дії ОПи зі своїми судами.
показати весь коментар
30.10.2024 15:01 Відповісти
Ловить работягу на работе это тоже самое, что стрелять в животное, которое пришло на водопой (с) Конфуцый

показати весь коментар
30.10.2024 15:29 Відповісти
 
 