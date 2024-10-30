У зупинці бронювання критичних працівників немає логіки, - експерт

Зупинка бронювання, до якої вдався уряд, становить реальну загрозу для роботи стратегічно важливих підприємств і може спричинити численні збої в їхній роботі. Тому механізм збереження важливих працівників слід відновити у найкоротші терміни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова.

"Раніше ми говорили, що промисловості не вистачає людей, і просили можливість збільшити кількість заброньованих працівників. Але коли його зупинили, це стало фактично смертю для підприємств! У ТЦК чітко знають, коли в людей закінчується бронювання, і в той же день вони заходять і починають їх забирати. А у нас немає можливості продовжити бронювання. Чи це проблема? Дуже велика проблема для нас!" - пояснила Колесникова.

Вона зауважила: зараз дійсно з’явилося дуже багато компаній, які не є критичними, але змогли отримати цей статус, і тут дійсно треба наводити лад.

"Але зупиняти великі промислові підприємства, які підтвердили свою критичність і продовжують працювати, які надають дуже велику допомогу не тільки бюджету, але й нашій армії - я не знаю навіть, як це назвати. У мене немає нормальних слів, якщо чесно. У цьому немає логіки", - каже Колесникова.

Нагадаємо, раніше українські бізнес-асоціації закликали президента якомога швидше відновити бронювання на рівні міністерств – адже, згідно з наявними даними, до спекуляцій у визначенні підприємств критично важливими вдавалися насамперед місцеві адміністрації. Пізніше уряд своїм протокольним рішенням дозволив перебронювати працівників, які мали такий статус до 31 травня. Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання.

