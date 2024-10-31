УКР
Станом на кінець жовтня маємо 906 000 заброньованих, - Свириденко

Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко

Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко спростувала інформацію про те, що внаслідок аномально швидкого приросту кількості бронювань відстрочку від мобілізації отримали 1,5 млн чоловіків.

В інтерв'ю Forbes вона сказала, що справжнє число на третину менше, передає Цензор.НЕТ.

"Це не відповідає дійсності. На піку у нас було 950 000 "унікальних заброньованих". Коли зʼявилось бронювання через Дію, в певний момент статистика зросла до 1,049 млн осіб, але це через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи й у паперовому, і в електронному вигляді", – сказала вона.

"Станом на кінець жовтня маємо 906 000 заброньованих", – уточнила Свириденко.

Зараз влада з ініціативи Міністерства оборони здійснює аудит наданих бронювань, у цей період нові відстрочки не видають. З 25 жовтня процедура бронювання діє тільки для працівників, які були заброньовані до 31 травня.

За наслідками аудиту, сказала Свириденко, можуть змінитися критерії критичності, зокрема щодо заробітної плати.

"Ми часто зустрічаємось із бізнесом, і вони говорять, що у них середня зарплата заброньованих приблизно 19 000 і вище. Тому бізнес, з яким ми спілкуємось, говорить, що вони не проти, аби цей показник офіційно був вищим і відповідав реальному стану справ", – сказала вона.

Свириденко також розказала, що статус критичних в Україні зараз мають 19 730 підприємств, з них близько 9500 були визначені регіонами, решта – міністерствами.

+23
99 % це поліція, сбу, держслужбовці, мнс і клоуни...
31.10.2024 16:36 Відповісти
31.10.2024 16:36 Відповісти
+18
А полицаи которые во время войны очень заняты серьезным делом занимаясь сексом с проститутками ради их разоблачения тоже в етом числе или ето отдельная каста неприкосновенных?
31.10.2024 16:38 Відповісти
31.10.2024 16:38 Відповісти
+13
"критерії критичності" -оце влучно...

коли, ще й до критичності є критерії -- вузловий звязківець укрзалізниці і близько не має 20000.. то критичний він, чи недокритичний?...
31.10.2024 16:35 Відповісти
31.10.2024 16:35 Відповісти
Норм бабла зібрали
31.10.2024 16:27 Відповісти
31.10.2024 16:27 Відповісти
"критерії критичності" -оце влучно...

коли, ще й до критичності є критерії -- вузловий звязківець укрзалізниці і близько не має 20000.. то критичний він, чи недокритичний?...
31.10.2024 16:35 Відповісти
31.10.2024 16:35 Відповісти
чувак, що на "енергитичну інфраструктуру" праює -- веде облік пломб -- заброньований...
щоправда, з нього й на фронті не більше толку...
31.10.2024 16:54 Відповісти
31.10.2024 16:54 Відповісти
коротше -- це не критерії критичності, а вибіркова вибірковість
31.10.2024 16:57 Відповісти
31.10.2024 16:57 Відповісти
99 % це поліція, сбу, держслужбовці, мнс і клоуни...
31.10.2024 16:36 Відповісти
31.10.2024 16:36 Відповісти
еліта має воювати, а не бронюватись...
інакше вона і нах така треба...в смислі не еліта вона від слова опше...
31.10.2024 16:40 Відповісти
31.10.2024 16:40 Відповісти
Еліта - це хто? Патрульний поліцейський з районного відділу поліції? Спеціаліст з бухгалетрії якоїсь селищної ради? Простий податковий інспектор на зарплаті в 14 тисяч? Це все заброньовані люди, до речі...
31.10.2024 17:35 Відповісти
31.10.2024 17:35 Відповісти
ну бухгалтер в селищній раді, ще такий собі спеціаліст, будьмо відверті..
31.10.2024 17:37 Відповісти
31.10.2024 17:37 Відповісти
та нехай, але ж я про інше...Я про те, що у нас чомусь прийнято усіх підряд чиновників, дрібних службовців підводити під поняття "еліта", хоча в абсолютній своїй більшості це люди на одній невеликій зарплаті, хоча іноді і мають бронь.
31.10.2024 20:08 Відповісти
31.10.2024 20:08 Відповісти
А вантажник, охоронець чи касир у АТБ - це великі спеціалісти? А вони всі мають бронь.
01.11.2024 00:11 Відповісти
01.11.2024 00:11 Відповісти
я не знаю, кого ви маєте на увазі під "елітою".. можливо ви про "приблатньонних"..
У військовому сенсі "еліта" це вищий офіцерський склад...
Їх за 30 років як бліх, на одного рядового 3 старших сержанта, 4 майора, 5підполковників, 6 генералів...
де вони мають "воювати"?.. нам тоді треба 20млн армію...
31.10.2024 17:36 Відповісти
31.10.2024 17:36 Відповісти
"Из чего она отлита, что она уже элита? Да с дерьма она отлита ваша гребана элита" это я слышал ещё лет 15 назад про нашу , так сказать, элиту
31.10.2024 18:35 Відповісти
31.10.2024 18:35 Відповісти
А полицаи которые во время войны очень заняты серьезным делом занимаясь сексом с проститутками ради их разоблачения тоже в етом числе или ето отдельная каста неприкосновенных?
31.10.2024 16:38 Відповісти
31.10.2024 16:38 Відповісти
Така собі безкутноє, тільки трохи відкорабельнососена, теж піддєрьмачниця.
31.10.2024 16:39 Відповісти
31.10.2024 16:39 Відповісти
ні, ця "тумач" "нейчерал" ..
31.10.2024 16:44 Відповісти
31.10.2024 16:44 Відповісти
тобто 1.5 млн від ЗеЧма це брехня..ну хто б сумнівався ..
31.10.2024 16:42 Відповісти
31.10.2024 16:42 Відповісти
Незаменимые специалисты, не иначе. Белая кость, крем де ля крем, не иначе. Интересно что МО РФ решит по поводу их брони.
31.10.2024 16:42 Відповісти
31.10.2024 16:42 Відповісти
Мусарню на фронт
31.10.2024 16:45 Відповісти
31.10.2024 16:45 Відповісти
Им нельзя они пацифисты поголовно и их мама не отпустит..
31.10.2024 17:06 Відповісти
31.10.2024 17:06 Відповісти
це критично мало. Якщо навіть працюючих жінок стільки ж, як чоловіків (а їх менше на важних виробництвах) то маємо всього 2 млн робітників. для нормального функціонування армії треба 10. Це ж платники податків.
31.10.2024 16:48 Відповісти
31.10.2024 16:48 Відповісти
я не зрозумів, свириденко нормальна, робоча сосна, чи так собі?
з цих 906, половина, десь 500, мєнти судді чиновники.
****************.
31.10.2024 16:50 Відповісти
31.10.2024 16:50 Відповісти
сосна така собі, на любителя.
31.10.2024 17:07 Відповісти
31.10.2024 17:07 Відповісти
Всього мільйон? Тобто мільйонів 20 ви можете собі дозволити вбити?
31.10.2024 17:21 Відповісти
31.10.2024 17:21 Відповісти
цікаво чому урядовці не зустрічаються з малим та середнім бізнесом, де середня зарплата явно не 19 тис. грн. і цікаво з яким бізнесом вони зустрічались - з власниками холдінгів, ресторанів, спортклубів чи подібних критично важливих для економіки (але скоріше для урядовців) підприємств
31.10.2024 17:24 Відповісти
31.10.2024 17:24 Відповісти
І хтось тут пише, про необхідність повної ротації в ЗСУ. Ось чому, і в тому числі ми втрачаємо наші землі.
31.10.2024 17:39 Відповісти
31.10.2024 17:39 Відповісти
Не буде вам ніякої ротації. Війна для військових.
01.11.2024 01:04 Відповісти
01.11.2024 01:04 Відповісти
хто вирішує кому йти воювати, а кому ні?
31.10.2024 18:07 Відповісти
31.10.2024 18:07 Відповісти
Чиновники. Це справжні господарі держави
31.10.2024 23:34 Відповісти
31.10.2024 23:34 Відповісти
Поліція, охорона, судді, циркачі та кварталівці…
31.10.2024 18:16 Відповісти
31.10.2024 18:16 Відповісти
І це не весь список слуг Хйла.
31.10.2024 20:10 Відповісти
31.10.2024 20:10 Відповісти
Хто зна куди поділося це непорозуміння

31.10.2024 22:51 Відповісти
31.10.2024 22:51 Відповісти
Ує..ни: у людей була бронь, іі скасували «тимчасово, поки розберемся, бо Вова розпорядився», а по дорозі на роботу - мобілізували. А людина проджект менеджер з будівництва укриттів трансформаторних підстанцій. Добре шо вова тупнув зло ногою на РНБО, а вояки бігом виконувати. Цей ідіотизм в країні призведе до крах
31.10.2024 23:18 Відповісти
31.10.2024 23:18 Відповісти
Слава богу,що в нас Президент далекоглядний та розумний .Він прекрасно розумє,що без фахівців країні нступить труба.Маю брата,кий під "бронью" то він працює за трьох та донатить ще за пятьох.А все чому? А то ,що відгукнвся на заклик панича ЗЄлєнського :"Все жля фронта все для побєди..."!!!
01.11.2024 07:14 Відповісти
01.11.2024 07:14 Відповісти
 
 