Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации до 7 февраля 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, на сайте парламента отмечается, что закон №12151 "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №12152 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" возвращен с подписью президента.
Ранее соответствующие законопроекты поддержала Рада. Это было 13 голосование за военное положение.
Топ комментарии
+11 Герхард
показать весь комментарий06.11.2024 09:45 Ответить Ссылка
+11 stanis nasvaiko
показать весь комментарий06.11.2024 09:49 Ответить Ссылка
+10 Maximus Maximus #132301
показать весь комментарий06.11.2024 09:46 Ответить Ссылка
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Пипка зеленим мразям!
Може там було написано "військовий конфлікт"? Це трохи інша річ.
Під суд лише за те що "незаконно править"?
Виборів не було, влада захоплена мародерами, війни не має, а військовий стан.