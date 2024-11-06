Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации до 7 февраля 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на сайте парламента отмечается, что закон №12151 "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №12152 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" возвращен с подписью президента.

Ранее соответствующие законопроекты поддержала Рада. Это было 13 голосование за военное положение.

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