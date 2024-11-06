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Новости Война
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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025 року

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации до 7 февраля 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на сайте парламента отмечается, что закон №12151 "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №12152 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" возвращен с подписью президента.

Ранее соответствующие законопроекты поддержала Рада. Это было 13 голосование за военное положение.

Также читайте: Выборы в Украине будут после завершения военного положения, - Стефанчук

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) мобилизация (2829) военное положение (512)


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Топ комментарии
+11
Головне, що не втік...
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06.11.2024 09:45 Ответить
+11
Як нелигітимний през. може "продовжувати" воєнний стан, якщо його , (мабуть всі вже знають) можно тільки ввести або припинити?? І взагалі почитайте в яких випадках цей "воєнний стан" встановлюють. Це якась клоунада.
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06.11.2024 09:49 Ответить
+10
Скоро тебе и твоим зеленым ворам гаплык. Наконец то республиканцы дадут звиздюлей и спросят за ворованные деньги. Обеспокоенные не помогут.
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06.11.2024 09:46 Ответить
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Головне, що не втік...
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06.11.2024 09:45 Ответить
Зима приходить. Тису переплисти? То таке. Погранці можуть попереджувальними, прямо в голову.
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06.11.2024 09:51 Ответить
Скоро тебе и твоим зеленым ворам гаплык. Наконец то республиканцы дадут звиздюлей и спросят за ворованные деньги. Обеспокоенные не помогут.
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06.11.2024 09:46 Ответить
Та ніхєра йому не буде. Хатинки та гроші за кордоном, поїде собі,
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06.11.2024 09:49 Ответить
Зеленському по фіг, в Італії маєток. А от виборці гірко плакатимуть.
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06.11.2024 09:51 Ответить
***. Некуй робити? Продовж до закінчення війни. Усьо.
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06.11.2024 09:47 Ответить
Війна не оголошена...
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06.11.2024 09:50 Ответить
Скоро цих клоунів зелених єрмакових спитає Трамп про кожну ковійчину виділену США!
Пипка зеленим мразям!
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06.11.2024 09:47 Ответить
Та зеля його дружбан разом з дєрьмаком, вони ж байдена топили.
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06.11.2024 10:03 Ответить
один хлопець показував мені судове рішення - так там написано не війна а конфлікт.от і думайте лохи.
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06.11.2024 09:48 Ответить
Який саме "конфлікт"? Може побутовий? Окремо цей термін навряд чи міг бути використаний у документі.
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06.11.2024 09:52 Ответить
тему статті дивись.
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06.11.2024 09:55 Ответить
То дивись, я тобі не забороняю.
Може там було написано "військовий конфлікт"? Це трохи інша річ.
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06.11.2024 10:06 Ответить
а що одна бабка на лавочці сказала, розкажи не роби інтригу
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06.11.2024 11:39 Ответить
Як нелигітимний през. може "продовжувати" воєнний стан, якщо його , (мабуть всі вже знають) можно тільки ввести або припинити?? І взагалі почитайте в яких випадках цей "воєнний стан" встановлюють. Це якась клоунада.
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06.11.2024 09:49 Ответить
Нелегітимний, самопризначений президент піде під суд за те, що незаконно править і приймає рішення!
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06.11.2024 09:51 Ответить
Які країни світу вважають Блазня "нелегітимним" та "самопризначеним"?
Під суд лише за те що "незаконно править"?
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06.11.2024 10:13 Ответить
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06.11.2024 09:54 Ответить
А потім вже травневі шашлики?
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06.11.2024 09:55 Ответить
Я боюся, що ******* дасть трампу багато вкрадених в нас грошей і той закриє очі на фальсіфікацію виборів.
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06.11.2024 10:01 Ответить
Кворуму вже півроку немає...
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06.11.2024 10:08 Ответить
правильно, Зеленський, а не преЗедент України.
Виборів не було, влада захоплена мародерами, війни не має, а військовий стан.
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06.11.2024 10:19 Ответить
 
 