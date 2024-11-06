Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію до 7 лютого 2025 року
Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, на сайті парламенту зазначається, що закон №12151 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №12152 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" повернуто із підписом президента.
Раніше відповідні законопроєкти підтримала Рада. Це було 13 голосування за воєнний стан.
Топ коментарі
+11 Герхард
показати весь коментар06.11.2024 09:45 Відповісти Посилання
+11 stanis nasvaiko
показати весь коментар06.11.2024 09:49 Відповісти Посилання
+10 Maximus Maximus #132301
показати весь коментар06.11.2024 09:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пипка зеленим мразям!
Може там було написано "військовий конфлікт"? Це трохи інша річ.
Під суд лише за те що "незаконно править"?
Виборів не було, влада захоплена мародерами, війни не має, а військовий стан.