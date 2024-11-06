Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію до 7 лютого 2025 року

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на сайті парламенту зазначається, що закон №12151 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №12152 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" повернуто із підписом президента.

Раніше відповідні законопроєкти підтримала Рада. Це було 13 голосування за воєнний стан.

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