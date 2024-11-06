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Новини Війна
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Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію до 7 лютого 2025 року

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025 року

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на сайті парламенту зазначається, що закон №12151 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №12152 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" повернуто із підписом президента.

Раніше відповідні законопроєкти підтримала Рада. Це було 13 голосування за воєнний стан.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24558) мобілізація (3141) воєнний стан (577)


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Топ коментарі
+11
Головне, що не втік...
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06.11.2024 09:45 Відповісти
+11
Як нелигітимний през. може "продовжувати" воєнний стан, якщо його , (мабуть всі вже знають) можно тільки ввести або припинити?? І взагалі почитайте в яких випадках цей "воєнний стан" встановлюють. Це якась клоунада.
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06.11.2024 09:49 Відповісти
+10
Скоро тебе и твоим зеленым ворам гаплык. Наконец то республиканцы дадут звиздюлей и спросят за ворованные деньги. Обеспокоенные не помогут.
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06.11.2024 09:46 Відповісти
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Головне, що не втік...
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06.11.2024 09:45 Відповісти
Зима приходить. Тису переплисти? То таке. Погранці можуть попереджувальними, прямо в голову.
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06.11.2024 09:51 Відповісти
Скоро тебе и твоим зеленым ворам гаплык. Наконец то республиканцы дадут звиздюлей и спросят за ворованные деньги. Обеспокоенные не помогут.
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06.11.2024 09:46 Відповісти
Та ніхєра йому не буде. Хатинки та гроші за кордоном, поїде собі,
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06.11.2024 09:49 Відповісти
Зеленському по фіг, в Італії маєток. А от виборці гірко плакатимуть.
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06.11.2024 09:51 Відповісти
***. Некуй робити? Продовж до закінчення війни. Усьо.
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06.11.2024 09:47 Відповісти
Війна не оголошена...
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06.11.2024 09:50 Відповісти
Скоро цих клоунів зелених єрмакових спитає Трамп про кожну ковійчину виділену США!
Пипка зеленим мразям!
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06.11.2024 09:47 Відповісти
Та зеля його дружбан разом з дєрьмаком, вони ж байдена топили.
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06.11.2024 10:03 Відповісти
один хлопець показував мені судове рішення - так там написано не війна а конфлікт.от і думайте лохи.
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06.11.2024 09:48 Відповісти
Який саме "конфлікт"? Може побутовий? Окремо цей термін навряд чи міг бути використаний у документі.
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06.11.2024 09:52 Відповісти
тему статті дивись.
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06.11.2024 09:55 Відповісти
То дивись, я тобі не забороняю.
Може там було написано "військовий конфлікт"? Це трохи інша річ.
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06.11.2024 10:06 Відповісти
а що одна бабка на лавочці сказала, розкажи не роби інтригу
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06.11.2024 11:39 Відповісти
Як нелигітимний през. може "продовжувати" воєнний стан, якщо його , (мабуть всі вже знають) можно тільки ввести або припинити?? І взагалі почитайте в яких випадках цей "воєнний стан" встановлюють. Це якась клоунада.
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06.11.2024 09:49 Відповісти
Нелегітимний, самопризначений президент піде під суд за те, що незаконно править і приймає рішення!
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06.11.2024 09:51 Відповісти
Які країни світу вважають Блазня "нелегітимним" та "самопризначеним"?
Під суд лише за те що "незаконно править"?
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06.11.2024 10:13 Відповісти
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06.11.2024 09:54 Відповісти
А потім вже травневі шашлики?
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06.11.2024 09:55 Відповісти
Я боюся, що ******* дасть трампу багато вкрадених в нас грошей і той закриє очі на фальсіфікацію виборів.
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06.11.2024 10:01 Відповісти
Кворуму вже півроку немає...
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06.11.2024 10:08 Відповісти
правильно, Зеленський, а не преЗедент України.
Виборів не було, влада захоплена мародерами, війни не має, а військовий стан.
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06.11.2024 10:19 Відповісти
 
 