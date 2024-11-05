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Тривалість базової військової підготовки в навчальних центрах збільшено до 45 днів, - Сухопутні війска

Військова підготовка

В усіх 27 навчальних центрах України тривалість базової військової підготовки збільшено до 45 днів.

Про це заявив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу Ігор Палагнюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Він зазначив, що до розширеної програми БЗВП, окрім основ застосування дронів та РЕБів, про що вже оголошували публічно, на прохання військових частин додали роботу з колективним озброєнням – кулеметами, гранатометами тощо.

Також кількість вправ зі стрільб збільшили з 23 до 45. Кількість патронів для стрільби з модернізованого автомата Калашникова – з близько 500 до 866.

Раніше повідомлялось, що програму базової військової підготовки в навчальних центрах для мобілізованих планують збільшити до 1,5 місяця.

Читайте: У 2025 році запровадять обов’язкову військову підготовку для студентів 3-го курсу, вона не пов’язана з мобілізацією, - МОН

Автор: 

підготовка (191) мобілізація (3141) ЗСУ (7717)


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Топ коментарі
+10
А як Україна просто голосно ржала з чмобіків з рф - без підготовки, на фронт - та ми їх порвем. А марахвон аж захлинався коментуючи це. Чого ж ви, суки, зараз мовчите - шо таке 45 днів підготовки для не військової людини - це смерть у першому бою. Або полон після першого бою, та все одно смерть. зеленский просто, весело(бо там по тв стіки шоу своїх пустив шо просто жах). вбиває українців. І звісно бусіфікація. На рашки такого нема. До чого дійшли оті кляті українці з зеленої більшості. Та їм, за великим рахунком, пох на все шо гинуть військові, шо зелена шобла все розкрадає та готується тікати з країни.
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05.11.2024 23:14 Відповісти
+9
Ну на бумаге оно все выглядит хорошо, а вот как на деле... У нас же только полицейские не подготовлены для войны. Остальные же все "готовы".

P.s. Вообще интересно получается, из написанного следует, что до этого не было каких то занятий по работе с "коллективным вооружением"?
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05.11.2024 22:44 Відповісти
+7
ну не знаю, військовим відніше,
чи можна забусіфікованого, а навіть і не забусіфікованого,
за 45 днів навчити бути справжнім і впевнено себе почюваючим на полі бою солдатом...
не покидає враження якоїсь чергової зеленої постанови.
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05.11.2024 22:45 Відповісти
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Нічого собі. Мені стрільця у військовий вписали після семи патронів на полі.
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05.11.2024 22:37 Відповісти
На навчання стрільбі та управління електронікою - 45 діб. А на відпрацювання дій у складі підрозділу (від відділення і вище)? А з використанням техніки? Чи це вже безпосередньо в підрозділах відбувається? 🤔
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05.11.2024 22:38 Відповісти
А какие именно действия вас больше интересуют? Перемещение колоной? Или может развертівание в боевой порядок? Основніе действия у нас происходят малыми группами человек по 5, их натренировывают сравнительно не плохо. ПС. Если бы ты знал сколько пыли и грязи после тренировки с танком ты бы не хотел иметь много тренировок с ним.
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06.11.2024 08:44 Відповісти
Ходять слухи, що Пармезан іде в піцу, а його поміняє Мойсюк
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05.11.2024 22:38 Відповісти
+++
Графиня изменившимся лицом бежит пруду
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06.11.2024 01:08 Відповісти
Ну на бумаге оно все выглядит хорошо, а вот как на деле... У нас же только полицейские не подготовлены для войны. Остальные же все "готовы".

P.s. Вообще интересно получается, из написанного следует, что до этого не было каких то занятий по работе с "коллективным вооружением"?
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05.11.2024 22:44 Відповісти
ну не знаю, військовим відніше,
чи можна забусіфікованого, а навіть і не забусіфікованого,
за 45 днів навчити бути справжнім і впевнено себе почюваючим на полі бою солдатом...
не покидає враження якоїсь чергової зеленої постанови.
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05.11.2024 22:45 Відповісти
Приїзджай, спробуй сам, послухаємо твої враження.
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05.11.2024 22:50 Відповісти
типова реакція недоумкуватого зебіла
на американський прапорець - звик вже...
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05.11.2024 22:52 Відповісти
Одразу у зебіли записувати-то зайва хромосома навчила ?
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05.11.2024 22:55 Відповісти
Он из окопа под Курахово пишет. А флажок, потому что интернет через старлинк. Понимать надо
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06.11.2024 01:12 Відповісти
Раніше півгоду була учебка, і то невпевнений що з них велика кількість зуміла би проводити то що роблять зараз в боєзіткненях.
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05.11.2024 22:54 Відповісти
саме те і мав на увазі!
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05.11.2024 22:56 Відповісти
хоч і була та піврокова учебка багато років тому,
а хочеш не хочеш, все одно сам себе запитуєш,
"а чи зміг би ти після неї робити те що зараз хлопці роблять і не на полігоні, а на війні?"
не знаю я, нема в мене відповіді...
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05.11.2024 23:15 Відповісти
"Раніше півгоду була учебка"
Півроку учебки раніше-це коли, при совку ? Так тоді основний час було приділено маршуванню стройовим на плацу, чергуванню на кухні та фарбуванню бордюрів у білий колір. Іноді-розбиранням/збиранням ак-74 на швидкість та чергуванню по роті. Практика-тільки раз у пару місяців. Зараз базові військові знання даються набагато швидше. Опанувати знання заряджаючого для мінометного розрахунку чи арти-можна за пару тижнів. А розрізнити вихід від прильоту (а відповідно реагувати) можна за декілька днів.
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05.11.2024 23:19 Відповісти
Я якість навчання оц
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06.11.2024 00:04 Відповісти
Это уже зависит от человека. У нас были пару уникумов так и не научились целиться, зато научились молиться - очевидно у каждого своя стратегия выживания)).
На отработку непрофильных действий давали 1 занятие. Основные действия надрачивали хорошо, а такмедом так просто за@бывали. Кто хотел мог сам потренироваться.
Да, строевым не ходили вобще. Но в некоторых учебках ходят.
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06.11.2024 09:01 Відповісти
Мне тяжело представить, что спойманного на улице, возможно отпи.еного хоть и научишь в турбо режиме, что от него ожидать на передовой и вообще в армии в лучшем случае сбежит без оружия или начнет косить а в худшем завалит всех кто с ним рядом беззаботно спал и свалит к кидарам, или в тихаря будет сливать позиции и расположение командного состава.
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06.11.2024 09:06 Відповісти
Кількість написали, ще вкажіть точні адреси та геолокацію, це точно війсковий так сказав?
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05.11.2024 22:52 Відповісти
Кстати, тут еще проблема в том что создаются постоянно новые бригады. Вместо того что бы интегрировать мобилизованных в уже существующие, восстанавливать их. Ведь намного эффективнее будет подразделение где уже есть военные с боевым опытом, которые помогут как то освоится новичкам, чем те которые состоят полностью из необстрелянных...
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05.11.2024 22:56 Відповісти
А куди пропонуєте влаштовувати кадрових військових "при погонах", котрі теж хочуть повоювати, але не в окопі?
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06.11.2024 08:54 Відповісти
Ну стоило бы в "штурмовики", вместо медиков... Но это из области фантастики.
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06.11.2024 08:58 Відповісти
Дело не в этом. Прямая атака не эффективна поэтому хотят провести еще одну "курскую операцию". Это на уровне догадок.
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06.11.2024 09:04 Відповісти
Вдруге це вже не пройде. Особливо враховуючи те, що новостворені підрозділи ні на що не здатні - неодноразово доведено на полі бою. Чому в Курській операції задіяні найкращі бойові підрозділи?
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06.11.2024 09:35 Відповісти
Серйозне досягнення коли совок 3 місяці готував рядовий склад а сержантів 6.
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05.11.2024 23:01 Відповісти
Взагалі потрібно щоб бойові підрозділи готували своє поповнення, конкретно ті сержанти з досвідом, які будуть потім керувати бійцями разом з інструкторами.

Тоді це реально буде нормальна підготовка, сержанти зацікавлені в готовності їх підлеглих з якими вони попадуть на передову.
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05.11.2024 23:04 Відповісти
Ха-ха-ха! Как вы себе это представляете? У нас не хватает людей и вы хотите, что бы у нас еще сняли людей с позиций и отправили по учебкам, да?
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06.11.2024 09:08 Відповісти
Людей не хватає тому що втрати і в тому числі через слабку підготовку. Якщо цього не робити буде замкнене коло.
На передову попадатимуть дальше погано підготовлені новачки, з великим шансом загинути чи бути пораненим в перших же боях і знову по колу потрібно нове поповнення.
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06.11.2024 09:22 Відповісти
А як Україна просто голосно ржала з чмобіків з рф - без підготовки, на фронт - та ми їх порвем. А марахвон аж захлинався коментуючи це. Чого ж ви, суки, зараз мовчите - шо таке 45 днів підготовки для не військової людини - це смерть у першому бою. Або полон після першого бою, та все одно смерть. зеленский просто, весело(бо там по тв стіки шоу своїх пустив шо просто жах). вбиває українців. І звісно бусіфікація. На рашки такого нема. До чого дійшли оті кляті українці з зеленої більшості. Та їм, за великим рахунком, пох на все шо гинуть військові, шо зелена шобла все розкрадає та готується тікати з країни.
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05.11.2024 23:14 Відповісти
Я відстріляв близько сотні патронів на бзвп.
Про які 500 ідеться мова?
Більшість підготовки ми виконували роботи замість роти забезпечення. (Там дохуа мертвих душ, роботу яких виконують мобілізовані, а гроші капають керівництву).
Новояворівський полігон, якщо що.
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06.11.2024 07:34 Відповісти
Ви що, зелемарахвет не дивилися? Тільки там кажуть правду!
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06.11.2024 08:58 Відповісти
А у меня около 700 было. Стрельбы через день. Если были в нарядах, то присылали замену, и отправляли стрелять. Блиндажи копали - нам в конце сказали, что тоже входит в программу обучения. 180 учебка.
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06.11.2024 09:13 Відповісти
 
 