Тривалість базової військової підготовки в навчальних центрах збільшено до 45 днів, - Сухопутні війска

В усіх 27 навчальних центрах України тривалість базової військової підготовки збільшено до 45 днів.

Про це заявив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу Ігор Палагнюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Він зазначив, що до розширеної програми БЗВП, окрім основ застосування дронів та РЕБів, про що вже оголошували публічно, на прохання військових частин додали роботу з колективним озброєнням – кулеметами, гранатометами тощо.

Також кількість вправ зі стрільб збільшили з 23 до 45. Кількість патронів для стрільби з модернізованого автомата Калашникова – з близько 500 до 866.

Раніше повідомлялось, що програму базової військової підготовки в навчальних центрах для мобілізованих планують збільшити до 1,5 місяця.

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