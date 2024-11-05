Тривалість базової військової підготовки в навчальних центрах збільшено до 45 днів, - Сухопутні війска
В усіх 27 навчальних центрах України тривалість базової військової підготовки збільшено до 45 днів.
Про це заявив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу Ігор Палагнюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Він зазначив, що до розширеної програми БЗВП, окрім основ застосування дронів та РЕБів, про що вже оголошували публічно, на прохання військових частин додали роботу з колективним озброєнням – кулеметами, гранатометами тощо.
Також кількість вправ зі стрільб збільшили з 23 до 45. Кількість патронів для стрільби з модернізованого автомата Калашникова – з близько 500 до 866.
Раніше повідомлялось, що програму базової військової підготовки в навчальних центрах для мобілізованих планують збільшити до 1,5 місяця.
Будь ласка, зачекайте...
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Графиня изменившимся лицом бежит пруду
P.s. Вообще интересно получается, из написанного следует, что до этого не было каких то занятий по работе с "коллективным вооружением"?
чи можна забусіфікованого, а навіть і не забусіфікованого,
за 45 днів навчити бути справжнім і впевнено себе почюваючим на полі бою солдатом...
не покидає враження якоїсь чергової зеленої постанови.
на американський прапорець - звик вже...
а хочеш не хочеш, все одно сам себе запитуєш,
"а чи зміг би ти після неї робити те що зараз хлопці роблять і не на полігоні, а на війні?"
не знаю я, нема в мене відповіді...
Півроку учебки раніше-це коли, при совку ? Так тоді основний час було приділено маршуванню стройовим на плацу, чергуванню на кухні та фарбуванню бордюрів у білий колір. Іноді-розбиранням/збиранням ак-74 на швидкість та чергуванню по роті. Практика-тільки раз у пару місяців. Зараз базові військові знання даються набагато швидше. Опанувати знання заряджаючого для мінометного розрахунку чи арти-можна за пару тижнів. А розрізнити вихід від прильоту (а відповідно реагувати) можна за декілька днів.
На отработку непрофильных действий давали 1 занятие. Основные действия надрачивали хорошо, а такмедом так просто за@бывали. Кто хотел мог сам потренироваться.
Да, строевым не ходили вобще. Но в некоторых учебках ходят.
Тоді це реально буде нормальна підготовка, сержанти зацікавлені в готовності їх підлеглих з якими вони попадуть на передову.
На передову попадатимуть дальше погано підготовлені новачки, з великим шансом загинути чи бути пораненим в перших же боях і знову по колу потрібно нове поповнення.
Про які 500 ідеться мова?
Більшість підготовки ми виконували роботи замість роти забезпечення. (Там дохуа мертвих душ, роботу яких виконують мобілізовані, а гроші капають керівництву).
Новояворівський полігон, якщо що.