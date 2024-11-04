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У 2025 році запровадять обов’язкову військову підготовку для студентів 3-го курсу, вона не пов’язана з мобілізацією, - МОН

У 2025 році запровадять обов’язкову військову підготовку для студентів 3-го курсу

У 2025 році в Україні планують запровадити загальну військову підготовку у закладах вищої освіти. Йдеться про військову підготовку для студентів третього курсу.

Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький, пише "Судово-юридична газета", інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, вже є відповідні зміни до законодавства, які зобов'язують у 2025 році запровадити в Україні загальну військову підготовку у закладах вищої освіти. Винницький зазначив, що йдеться про підготовку студентів третього курсу.

Заступник міністра наголосив, що військова підготовка в університетах не пов’язана з мобілізацією.

Читайте також: Відмова студентів-чоловіків від проходження базової загальновійськової підготовки - підстава для відрахування, - постанова Кабміну

"Людина, яка закінчує вищу освіту, має знати, як поводитися зі зброєю", - сказав урядовець.

Винницький також додав, що "базова загальновійськова підготовка закладена у бюджеті на 2025 рік". Наразі вже готують інструкторів і полігони.

Нагадаємо, що раніше головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що терміни базової підготовки військовослужбовців збільшать, якщо дозволятиме оперативна ситуація.

Читайте також: Програму базової військової підготовки планують збільшити до 1,5 місяця, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Міносвіти (1422) вища освіта (210) підготовка (191) студенти (448)


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Топ коментарі
+9
Так в деяких ''вишах'' і раніше була ''військова кафедра''. Для чого воно ''велосипед вигадує''?
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04.11.2024 20:20 Відповісти
+8
Дивно, що вона ще не запроваджена. При совдепії з дев'ятого класу нвп була.
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04.11.2024 20:19 Відповісти
+8
Військова підготовка з таким сусідом має починатися ще в школі, а на першому курсі університету вона має бути обовязковою для всіх без винятку з урахуванням спеціальності якої студент навчається. З вишу студент має виходити як мінімум вміючи стріляти, надавати медичну допомогу, вміти читати карти і з водійськими правами.
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04.11.2024 20:26 Відповісти
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У 2025 році запровадять обов'язкову військову підготовку для студентів 3-го курсу, вона не пов'язана з мобілізацією
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04.11.2024 20:12 Відповісти
канешно канешно зебрехуни
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04.11.2024 20:13 Відповісти
Дивно, що вона ще не запроваджена. При совдепії з дев'ятого класу нвп була.
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04.11.2024 20:19 Відповісти
І що там вчили? нічого толком. Один виїзд по страйкболу на вихідні дасть більше вмінь і знань, ніж 10 років отого "нвп", але страйкбол платно, а це не вигідно державі, бо будуть люди вміти реально користуватися зброєю. Треба не "нвп", а повноцінні страйкбол тренування, то може щось і буде. А оті всі "нвп" - то є дурня повна.
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05.11.2024 13:26 Відповісти
Якби ж краще тренували вже тих, хто долучився до армії. А це профанація якась. Максимум покажуть автомат як збирати розбирати, дадуть з нього вистрілити декілька разів. Почитайте на укрправді як готують зараз на фронт солдат в учбових центрах спойлер так собі. Щось мені підказує, що у студентів з цим навряд буде краще. А ще думаю, що всі витрати на це перекинуть на ВНЗ і в результаті все буде на папері.
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04.11.2024 20:19 Відповісти
У 80х було НВП. Я вмію розбирати та збирати калаш і драгунова. Стріляти теж. Ще навички захисту від ножа та надання первинної медичної.

З такими сусідами треба вести себе як Ізраіль.
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04.11.2024 20:35 Відповісти
Навіть у 90-х 00-х було. Возили молодь стріляти з ак. Правда за їх рахунок. Також автомат збирали розбирали. Ось і вся підготовка була.
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04.11.2024 22:19 Відповісти
Так в деяких ''вишах'' і раніше була ''військова кафедра''. Для чого воно ''велосипед вигадує''?
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04.11.2024 20:20 Відповісти
У школах теж. Вище написала..

Добавлю. Ще на стрельби їздили - у школі!! І вивчання хімзахисту. А ще, фізрук з воєнруком змовились - і ми коли сніг був - спочатку коло на лижах, потім гранати, потім стрельби..2 пари - і руки трусились як у алкашів..
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04.11.2024 20:39 Відповісти
Скільки вивчали? 1 раз в два тижні 45 хвилин? Це по програмі офіційно. Це не навчання, а просто ОЗНАЙОМЛЕННЯ що таке є і все. Також були стрільби в школі, раз за всю школу 4 патрони калаш, все. Книги треба читати, спеціалістом стати, то треба цим жити, а не тяп-ляп, а потім ловлять. Давно це все вже вивчено і доведено, навіть військовими, коли 20 навчених вибивали сотні додіків наловлених. Військовий це професія, як і інша будь яка, я енергетик, я 5 років вчився, потім рік практики до отримання допуску, а потім поступово робота з напругою, бо напруга убиває дуже просто, що не тиждень, то по Україні когось ховали, і тоді ще війни не було, але нікому не треба ті енергетики тоді були.

А трусились руки, бо ви не треновані, у тренованих все ок, я займався рукопашкою, то тренер нас через рік почав ганяти на вулиці в мороз у футболках, закалювання у воді і т.д., в мороз бігти після ополонки ... і нормально, ніхто не захворів, бо треновані. До цих пір багато років по тому я вдячний, що не хворію, але це було ПЛАТНО, постійно і мінімум 2 години тяжких тренувань три раз в тиждень.
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04.11.2024 22:15 Відповісти
Запровадять??? А куди військові кафедри з ВУЗів поділися, що їх потрібно тепер запроваджувати?
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04.11.2024 20:21 Відповісти
Військова кафедра коштує окремих грошей, вона не входить в основну оплату за навчання...
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04.11.2024 21:10 Відповісти
Платити за кафедру треба тілтки в тиз вишах, де її немає.
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04.11.2024 21:17 Відповісти
З яких це пір таке? В усі часи військова кафедра була платною, ще і не малі гроші. Це був спосіб не йти в армію, а відразу йти працювати. У нас в універі була кафедра військова, ціна 1000 у.о. за два роки навчання, ну як навчання, прибирали нашару, будували дачі ментам в Києві і т.д.

І платна військова кафедра у всіх ВНЗ була, а де не було кафедри, то люди платили і їздили в інші ВНЗ, де вона була.

Напридумавали ))). У кого не було грошей, то сиділи і потім після універу 9 місяців в армію.
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04.11.2024 22:07 Відповісти
Забув ще сказати, що там де було багато бажаючих (кількість місць на кафедрах могла бути обмежена), то проводили тести і фізуху, щоб відібрати кращих + ну і за це все платилося, ЗАВЖДИ. Маю знайомих Київ, Львів, Житомир, РІвне - у всіх універах військові кафедри були ПЛАТНИМИ, ціна від 1000 у.о., що навіть на свій час було не мало, це за 4 пари в тиждень приблизно. Не для кого військова кафедра не було безкоштовною, навіть для тих, хто вчився на бюджеті, це була окрема графа і тільки ПЛАТНО.
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04.11.2024 22:25 Відповісти
Військова кафедра була безкоштовною для прикладу у Корольова в Житомирі, але там не кафедра, а повноцінна військова підготовка за бюджетні кошти. Я туди не пройшов, в мої часи туди було від 12 людей на місце, туди в більшості або биків брали здорових, або примазаних, бо робота були не пильна, перспектива роботи в міліцію (тоді не було поліції), прокуратуру, суди, СБУ і т.д. і на пенсію у 45 (це те що я почув там від інших), мене село не взяли, пішов вчитися на інженера енергетика.
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04.11.2024 22:28 Відповісти
а хто її відмінив і не тільки у вишах, а і в школах, НАГАДАТИ? 🧐
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04.11.2024 20:21 Відповісти
напевно, ті, хто хотів «мирним» шляхом перетворення України в губєрнію р卐ф,,
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04.11.2024 20:27 Відповісти
і прізвища всіх НАМ відомі. але й досі їх "вишукують", як і тих хто стріляв в спину Сотні.
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04.11.2024 20:37 Відповісти
Із запізненням на 10 років. Те, що потрібно було робити с 2015 робимо зараз. Як і всі кажуть, знову втрачені 10 років.
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04.11.2024 20:24 Відповісти
Зате шашликів поїли ! Де-хто...
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04.11.2024 22:21 Відповісти
а ти Петро воюєш чи як??
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04.11.2024 22:36 Відповісти
Та мабуть як і ти з своєю датою реєстрації
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05.11.2024 07:38 Відповісти
ішов десятий рік війни..
а тут бац, і вирішили,
що 20літніх потрібно навчити, як поводитись зі зброєю..

Українці, як і інші народи, повинні вміти та знати, як боронити свою країну, землю своїх предків.. від загарбників..
інакше, ці народи будуть знищенні..
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04.11.2024 20:25 Відповісти
Військова підготовка з таким сусідом має починатися ще в школі, а на першому курсі університету вона має бути обовязковою для всіх без винятку з урахуванням спеціальності якої студент навчається. З вишу студент має виходити як мінімум вміючи стріляти, надавати медичну допомогу, вміти читати карти і з водійськими правами.
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04.11.2024 20:26 Відповісти
шоб так було треба шоб була держава а не болото
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04.11.2024 22:40 Відповісти
ти що з дубу у німеччині впав, з вищою освітою нікого в Афган не посилали 1-2 курс це хіба тих хто був відрахований.
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04.11.2024 20:54 Відповісти
Не на пенсию, а на кладбище, чтобы как следует отдохнули
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04.11.2024 20:54 Відповісти
Партизанская смекалка.

Когда партизана Еремея окружили двадцать немецких егерей, он проявил партизанскую смекалку. Он смекнул: "Тут-то мне и пи...дец!"
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04.11.2024 20:43 Відповісти
В вищих учбових закладах були військові кафедри, двохмісячні збори після 4-курсу в статусі рядових, після чого отримували молодші офіцерські звання. Без вищої освіти більшість служили строкову службу, всі приймали військову присягу. Так має бути, і тоді всі, незалежно від статусу і статків мали б під час війни обов'язок мобілізуватися, і було б набагато менше проблем і питань. На жаль, але так повинно бути в країнах, які вимушені боротися за свою незалежність маючи сусідів-терористів.
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04.11.2024 21:04 Відповісти
Ну посмотрим. Хотя, Я уверен, что это опять же усилит отток молодежи из страны.
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04.11.2024 21:51 Відповісти
Зараз уся молодь буде старатися виїхати з країни перед самим днем повноліття (18років ) !!! Вони навіть не настільки бояться воювати, як не бажають іти в атаку з лопатами і граблями (умовно ) ! Щоб воювати, потрібно бути забезпеченим самою новітньою і кращою зброєю , ніж у противника. ЇЇ повинно бути мінімум у три рази більше, ніж солдат потребує. З тилу повинна бити артилерія, ракети усіх типів дальності і в необмеженій кількості. Повинна бути і ядерка. Солдат - піхотинець повинен тільки зачищати все те, що залишилось від москальні ! У нас все це є ?! Тоді як ви хочете переконати молодь іти на війну ? Патріотизм скінчився. Щоб він там в той же день загинув ? З лопатою в руках ? Була надія , що нам дадуть багато зброї, і такої яку ми попросимо. Звісно без ядерки. Згадайте ж !!! Чи вже зовсім забули ?!!!!! То ж тепер питання іще раз ----- ЯКОГО БІСА НЕ ХОЧУТЬ ІТИ ПОМИРАТИ ?!! Якщо ж судилося померти, то знаючи, що забрав на той світ половину усіх кацапів !!!!
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04.11.2024 22:48 Відповісти
головне питання-що належатиме тим молодим людям що їм треба буде захищати ??
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04.11.2024 22:50 Відповісти
Що належатиме - податки та погашення кредитів під космічні відсотки !!!
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04.11.2024 22:53 Відповісти
Савецкий саюз был гавняной страной, но кое что и там было в порядке. Например те же военные кафедры в вузах. Да, большинство студентов ходили туда как на каторгу, отбывать номер, но те, кто реально хотел узнать специальность и проявляли интерес, в конце концов получали достаточный для младшего офицера объем знаний. Выходили лейтенантами запаса, а некоторых призывали на полтора года, опять же, офицерами. У меня был такой командир взвода, и он был ничем не хуже, а кое в чем лучше второго взводника - выпускника ВУ, дуба дубом.
Так что все упирается в самих студентов. Если б их ставили перед дилеммой, или учись и пойдеш воевать офицером или валяй дурака, пойдешь рядовым, то от желающих отбою бы небыло. Но в зеленом царстве все через сраку ведь, деточка 22 лет мобилизации вообще не подлежит, зачем же ему это?
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04.11.2024 23:45 Відповісти
Ага, если бы были такие условия, то воевать не будет кому вообще, рожать в таких условиях мало кто будет. Сейчас это показатель, когда рождаемость упала до исторического минимума. И в раше точно такая же история, что эсть, то бегут за бабло, а рождаемость там тоже ниже плинтуса.

Никто сейчас не парится в государстве, есть ли у родителей за что кормить и где жить, купи себе всё сам и иди воевать, биполярка ничего не мешает? Знаковый потерял ноги, 890 грн примерно дали, ни в чем себе не отказывай. Другой знакомый пошел, то скидывались на нормальный экип, потому как что дают, то качество ну такое.

Сейчас кого не спроси про детей, то в ответ "тут бы самому выжить", какие дети? вот и всё.

За 2023 официально 300 000 детей увезли за границу. Начните с основ, а потом говорите о взрослых.

Ребенок видит, как родители пашут всю жизнь, его возят по больницам, кормят и т.д., а потому государство говорит о ДОЛГЕ, ну это смешно, дети далеко не тупые, как многие думают и всё видят, а взрослые люди это все тем более видят.

У меня есть ребенок, роддом платил, УЗИ платил, лекарства, съемные квартиры платил, школа как бы бесплатно, но еда, проезд, секции и т.д. платно всё. Ребенок это видит и чувства долга нет, только перед родителями. Ребенок не имеет дохода никакого платит за проезд, а пенсия не платит, о чем дальше говорить ?..
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05.11.2024 13:37 Відповісти
Ну от придет руский мир к вам и вашему ребенку, и все станет
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05.11.2024 18:40 Відповісти
Вы читать умеете, вывозят детей, а по месту рожать не хотят. А этими пугалками уже стандартными пугайте чинушей, придет и разграбит их 40 квартир, 20 домов и т.д. У меня ничего нет, сел и уехал з арендованного жилья. Уже приходили и я смотрел с дрона как русские грабили в первую очередь дома депутатов по наводке, было уже.
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05.11.2024 19:21 Відповісти
Из статистики 2012 год (или 2013, или 2011), родилось 520 тыс детей (войны нет), 2023 - 180 тыс детей, в три раза!!! То есть за годы войны в Украине не родилось миллионы детей. Придут, придут, но не ко мне, а к депутатам и их будут грабить и т.д., это не забывайте.

А вот эти ТУПЫЕ пугалки что придут, это подстановка удобных фактов. Все знают, что в первую очередь убивали власть, а потом остальных, и сейчас вот такими пугалками, что придут к вашему ребенку, то прикрываются параллельно прокуроры-инвалиды, МСЕК, чиновники и т.д. с миллионами баксов, которые можно и нужно тратить ИМ на защиту себя любимых. Как показала практика, то именно к ним по наводках придут в первую очередь, но им плевать и они дальше грабят, рыба гниет с головы, люди с капитальными ресурсами плевать хотели на "придут", они как будто в другой реальности живут, что крайне странно.

Даже на дронах 600 млн украли, то к кому придут?
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06.11.2024 12:34 Відповісти
Что я увидел, что орут и пугают текстами "ой, придут москали" именно чиновники с броней! То есть идет постановка типа защиты своей семьи, а по факту чинуши хотят защитить себя так сказать ПО ХОДУ паралельно НЕ ГЛАСНО. При этом именно у чинушей находят миллионные богатства, что даже на Западе в шоке. Смешно ...

Кто должен парится больше?
- чиновник у которого 30 квартир только в Киеве
- обычный украинец в лучшем случае с квартирой в хрущевке и средней з.п. в 14 000 грн?

В итоге чинуши занимаются подменой понятий, а не делом, ну воровать они только делом з бюджета, 600 лямов только на дронах ...
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06.11.2024 16:33 Відповісти
Чергове фуфло,як і все,що є навкруги.Підготовка грунта для зниження віку.
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05.11.2024 00:18 Відповісти
Закладення грунта для того щоб молодь виїжджала при першій можливості. Може ще обов'язкові "уроки про важливе" додасте в школі ?
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05.11.2024 08:20 Відповісти
Піздновато взялися за пвп. Не треба було в свій час укрвладі нехтувати загальним військовим обов'язком та терміновою військовою службою.Розклад тепер на фронтах був би зовсім інший
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05.11.2024 11:13 Відповісти
 
 