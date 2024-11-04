У 2025 році запровадять обов’язкову військову підготовку для студентів 3-го курсу, вона не пов’язана з мобілізацією, - МОН
У 2025 році в Україні планують запровадити загальну військову підготовку у закладах вищої освіти. Йдеться про військову підготовку для студентів третього курсу.
Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький, пише "Судово-юридична газета", інформує Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, вже є відповідні зміни до законодавства, які зобов'язують у 2025 році запровадити в Україні загальну військову підготовку у закладах вищої освіти. Винницький зазначив, що йдеться про підготовку студентів третього курсу.
Заступник міністра наголосив, що військова підготовка в університетах не пов’язана з мобілізацією.
"Людина, яка закінчує вищу освіту, має знати, як поводитися зі зброєю", - сказав урядовець.
Винницький також додав, що "базова загальновійськова підготовка закладена у бюджеті на 2025 рік". Наразі вже готують інструкторів і полігони.
Нагадаємо, що раніше головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що терміни базової підготовки військовослужбовців збільшать, якщо дозволятиме оперативна ситуація.
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З такими сусідами треба вести себе як Ізраіль.
Добавлю. Ще на стрельби їздили - у школі!! І вивчання хімзахисту. А ще, фізрук з воєнруком змовились - і ми коли сніг був - спочатку коло на лижах, потім гранати, потім стрельби..2 пари - і руки трусились як у алкашів..
А трусились руки, бо ви не треновані, у тренованих все ок, я займався рукопашкою, то тренер нас через рік почав ганяти на вулиці в мороз у футболках, закалювання у воді і т.д., в мороз бігти після ополонки ... і нормально, ніхто не захворів, бо треновані. До цих пір багато років по тому я вдячний, що не хворію, але це було ПЛАТНО, постійно і мінімум 2 години тяжких тренувань три раз в тиждень.
І платна військова кафедра у всіх ВНЗ була, а де не було кафедри, то люди платили і їздили в інші ВНЗ, де вона була.
Напридумавали ))). У кого не було грошей, то сиділи і потім після універу 9 місяців в армію.
а тут бац, і вирішили,
що 20літніх потрібно навчити, як поводитись зі зброєю..
Українці, як і інші народи, повинні вміти та знати, як боронити свою країну, землю своїх предків.. від загарбників..
інакше, ці народи будуть знищенні..
Когда партизана Еремея окружили двадцать немецких егерей, он проявил партизанскую смекалку. Он смекнул: "Тут-то мне и пи...дец!"
Так что все упирается в самих студентов. Если б их ставили перед дилеммой, или учись и пойдеш воевать офицером или валяй дурака, пойдешь рядовым, то от желающих отбою бы небыло. Но в зеленом царстве все через сраку ведь, деточка 22 лет мобилизации вообще не подлежит, зачем же ему это?
Никто сейчас не парится в государстве, есть ли у родителей за что кормить и где жить, купи себе всё сам и иди воевать, биполярка ничего не мешает? Знаковый потерял ноги, 890 грн примерно дали, ни в чем себе не отказывай. Другой знакомый пошел, то скидывались на нормальный экип, потому как что дают, то качество ну такое.
Сейчас кого не спроси про детей, то в ответ "тут бы самому выжить", какие дети? вот и всё.
За 2023 официально 300 000 детей увезли за границу. Начните с основ, а потом говорите о взрослых.
Ребенок видит, как родители пашут всю жизнь, его возят по больницам, кормят и т.д., а потому государство говорит о ДОЛГЕ, ну это смешно, дети далеко не тупые, как многие думают и всё видят, а взрослые люди это все тем более видят.
У меня есть ребенок, роддом платил, УЗИ платил, лекарства, съемные квартиры платил, школа как бы бесплатно, но еда, проезд, секции и т.д. платно всё. Ребенок это видит и чувства долга нет, только перед родителями. Ребенок не имеет дохода никакого платит за проезд, а пенсия не платит, о чем дальше говорить ?..
А вот эти ТУПЫЕ пугалки что придут, это подстановка удобных фактов. Все знают, что в первую очередь убивали власть, а потом остальных, и сейчас вот такими пугалками, что придут к вашему ребенку, то прикрываются параллельно прокуроры-инвалиды, МСЕК, чиновники и т.д. с миллионами баксов, которые можно и нужно тратить ИМ на защиту себя любимых. Как показала практика, то именно к ним по наводках придут в первую очередь, но им плевать и они дальше грабят, рыба гниет с головы, люди с капитальными ресурсами плевать хотели на "придут", они как будто в другой реальности живут, что крайне странно.
Даже на дронах 600 млн украли, то к кому придут?
Кто должен парится больше?
- чиновник у которого 30 квартир только в Киеве
- обычный украинец в лучшем случае с квартирой в хрущевке и средней з.п. в 14 000 грн?
В итоге чинуши занимаются подменой понятий, а не делом, ну воровать они только делом з бюджета, 600 лямов только на дронах ...