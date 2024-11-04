У 2025 році запровадять обов’язкову військову підготовку для студентів 3-го курсу, вона не пов’язана з мобілізацією, - МОН

У 2025 році в Україні планують запровадити загальну військову підготовку у закладах вищої освіти. Йдеться про військову підготовку для студентів третього курсу.

Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький, пише "Судово-юридична газета", інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, вже є відповідні зміни до законодавства, які зобов'язують у 2025 році запровадити в Україні загальну військову підготовку у закладах вищої освіти. Винницький зазначив, що йдеться про підготовку студентів третього курсу.

Заступник міністра наголосив, що військова підготовка в університетах не пов’язана з мобілізацією.

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"Людина, яка закінчує вищу освіту, має знати, як поводитися зі зброєю", - сказав урядовець.

Винницький також додав, що "базова загальновійськова підготовка закладена у бюджеті на 2025 рік". Наразі вже готують інструкторів і полігони.

Нагадаємо, що раніше головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що терміни базової підготовки військовослужбовців збільшать, якщо дозволятиме оперативна ситуація.

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