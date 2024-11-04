В 2025 году будет введена обязательная военная подготовка для студентов 3-го курса, она не связана с мобилизацией, - МОН
В 2025 году в Украине планируют ввести общую военную подготовку в учреждениях высшего образования. Речь идет о военной подготовке для студентов третьего курса.
Об этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий, пишет "Судебно-юридическая газета", информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, уже есть соответствующие изменения в законодательство, которые обязывают в 2025 году ввести в Украине общую военную подготовку в учреждениях высшего образования. Винницкий отметил, что речь идет о подготовке студентов третьего курса.
Заместитель министра подчеркнул, что военная подготовка в университетах не связана с мобилизацией.
"Человек, который заканчивает высшее образование, должен знать, как обращаться с оружием", - сказал чиновник.
Винницкий также добавил, что "базовая общевойсковая подготовка заложена в бюджете на 2025 год". Сейчас уже готовят инструкторов и полигоны.
Напомним, что ранее главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что сроки базовой подготовки военнослужащих увеличат, если позволит оперативная ситуация.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З такими сусідами треба вести себе як Ізраіль.
Добавлю. Ще на стрельби їздили - у школі!! І вивчання хімзахисту. А ще, фізрук з воєнруком змовились - і ми коли сніг був - спочатку коло на лижах, потім гранати, потім стрельби..2 пари - і руки трусились як у алкашів..
А трусились руки, бо ви не треновані, у тренованих все ок, я займався рукопашкою, то тренер нас через рік почав ганяти на вулиці в мороз у футболках, закалювання у воді і т.д., в мороз бігти після ополонки ... і нормально, ніхто не захворів, бо треновані. До цих пір багато років по тому я вдячний, що не хворію, але це було ПЛАТНО, постійно і мінімум 2 години тяжких тренувань три раз в тиждень.
І платна військова кафедра у всіх ВНЗ була, а де не було кафедри, то люди платили і їздили в інші ВНЗ, де вона була.
Напридумавали ))). У кого не було грошей, то сиділи і потім після універу 9 місяців в армію.
а тут бац, і вирішили,
що 20літніх потрібно навчити, як поводитись зі зброєю..
Українці, як і інші народи, повинні вміти та знати, як боронити свою країну, землю своїх предків.. від загарбників..
інакше, ці народи будуть знищенні..
Когда партизана Еремея окружили двадцать немецких егерей, он проявил партизанскую смекалку. Он смекнул: "Тут-то мне и пи...дец!"
Так что все упирается в самих студентов. Если б их ставили перед дилеммой, или учись и пойдеш воевать офицером или валяй дурака, пойдешь рядовым, то от желающих отбою бы небыло. Но в зеленом царстве все через сраку ведь, деточка 22 лет мобилизации вообще не подлежит, зачем же ему это?
Никто сейчас не парится в государстве, есть ли у родителей за что кормить и где жить, купи себе всё сам и иди воевать, биполярка ничего не мешает? Знаковый потерял ноги, 890 грн примерно дали, ни в чем себе не отказывай. Другой знакомый пошел, то скидывались на нормальный экип, потому как что дают, то качество ну такое.
Сейчас кого не спроси про детей, то в ответ "тут бы самому выжить", какие дети? вот и всё.
За 2023 официально 300 000 детей увезли за границу. Начните с основ, а потом говорите о взрослых.
Ребенок видит, как родители пашут всю жизнь, его возят по больницам, кормят и т.д., а потому государство говорит о ДОЛГЕ, ну это смешно, дети далеко не тупые, как многие думают и всё видят, а взрослые люди это все тем более видят.
У меня есть ребенок, роддом платил, УЗИ платил, лекарства, съемные квартиры платил, школа как бы бесплатно, но еда, проезд, секции и т.д. платно всё. Ребенок это видит и чувства долга нет, только перед родителями. Ребенок не имеет дохода никакого платит за проезд, а пенсия не платит, о чем дальше говорить ?..
А вот эти ТУПЫЕ пугалки что придут, это подстановка удобных фактов. Все знают, что в первую очередь убивали власть, а потом остальных, и сейчас вот такими пугалками, что придут к вашему ребенку, то прикрываются параллельно прокуроры-инвалиды, МСЕК, чиновники и т.д. с миллионами баксов, которые можно и нужно тратить ИМ на защиту себя любимых. Как показала практика, то именно к ним по наводках придут в первую очередь, но им плевать и они дальше грабят, рыба гниет с головы, люди с капитальными ресурсами плевать хотели на "придут", они как будто в другой реальности живут, что крайне странно.
Даже на дронах 600 млн украли, то к кому придут?
Кто должен парится больше?
- чиновник у которого 30 квартир только в Киеве
- обычный украинец в лучшем случае с квартирой в хрущевке и средней з.п. в 14 000 грн?
В итоге чинуши занимаются подменой понятий, а не делом, ну воровать они только делом з бюджета, 600 лямов только на дронах ...