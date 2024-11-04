В 2025 году будет введена обязательная военная подготовка для студентов 3-го курса, она не связана с мобилизацией, - МОН

В 2025 году в Украине планируют ввести общую военную подготовку в учреждениях высшего образования. Речь идет о военной подготовке для студентов третьего курса.

Об этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий, пишет "Судебно-юридическая газета", информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, уже есть соответствующие изменения в законодательство, которые обязывают в 2025 году ввести в Украине общую военную подготовку в учреждениях высшего образования. Винницкий отметил, что речь идет о подготовке студентов третьего курса.

Заместитель министра подчеркнул, что военная подготовка в университетах не связана с мобилизацией.

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"Человек, который заканчивает высшее образование, должен знать, как обращаться с оружием", - сказал чиновник.

Винницкий также добавил, что "базовая общевойсковая подготовка заложена в бюджете на 2025 год". Сейчас уже готовят инструкторов и полигоны.

Напомним, что ранее главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что сроки базовой подготовки военнослужащих увеличат, если позволит оперативная ситуация.

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