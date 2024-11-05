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Продолжительность базовой военной подготовки в учебных центрах увеличена до 45 дней, - Сухопутные войска

Військова підготовка

Во всех 27 учебных центрах Украины продолжительность базовой военной подготовки увеличена до 45 дней.

Об этом заявил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Игорь Палагнюк., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он отметил, что в расширенную программу БЗВП, кроме основ применения дронов и РЭБов, о чем уже объявляли публично, по просьбе воинских частей добавили работу с коллективным вооружением - пулеметами, гранатометами и тому подобное.

Также количество упражнений по стрельбам увеличили с 23 до 45. Количество патронов для стрельбы из модернизированного автомата Калашникова - с около 500 до 866.

Ранее сообщалось, что программу базовой военной подготовки в учебных центрах для мобилизованных планируют увеличить до 1,5 месяца.

Читайте: В 2025 году введут обязательную военную подготовку для студентов 3-го курса, она не связана с мобилизацией, - МОН

Автор: 

подготовка (236) мобилизация (2829) ВСУ (6735)


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Топ комментарии
+10
А як Україна просто голосно ржала з чмобіків з рф - без підготовки, на фронт - та ми їх порвем. А марахвон аж захлинався коментуючи це. Чого ж ви, суки, зараз мовчите - шо таке 45 днів підготовки для не військової людини - це смерть у першому бою. Або полон після першого бою, та все одно смерть. зеленский просто, весело(бо там по тв стіки шоу своїх пустив шо просто жах). вбиває українців. І звісно бусіфікація. На рашки такого нема. До чого дійшли оті кляті українці з зеленої більшості. Та їм, за великим рахунком, пох на все шо гинуть військові, шо зелена шобла все розкрадає та готується тікати з країни.
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05.11.2024 23:14 Ответить
+9
Ну на бумаге оно все выглядит хорошо, а вот как на деле... У нас же только полицейские не подготовлены для войны. Остальные же все "готовы".

P.s. Вообще интересно получается, из написанного следует, что до этого не было каких то занятий по работе с "коллективным вооружением"?
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05.11.2024 22:44 Ответить
+7
ну не знаю, військовим відніше,
чи можна забусіфікованого, а навіть і не забусіфікованого,
за 45 днів навчити бути справжнім і впевнено себе почюваючим на полі бою солдатом...
не покидає враження якоїсь чергової зеленої постанови.
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05.11.2024 22:45 Ответить
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Нічого собі. Мені стрільця у військовий вписали після семи патронів на полі.
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05.11.2024 22:37 Ответить
На навчання стрільбі та управління електронікою - 45 діб. А на відпрацювання дій у складі підрозділу (від відділення і вище)? А з використанням техніки? Чи це вже безпосередньо в підрозділах відбувається? 🤔
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05.11.2024 22:38 Ответить
А какие именно действия вас больше интересуют? Перемещение колоной? Или может развертівание в боевой порядок? Основніе действия у нас происходят малыми группами человек по 5, их натренировывают сравнительно не плохо. ПС. Если бы ты знал сколько пыли и грязи после тренировки с танком ты бы не хотел иметь много тренировок с ним.
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06.11.2024 08:44 Ответить
Ходять слухи, що Пармезан іде в піцу, а його поміняє Мойсюк
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05.11.2024 22:38 Ответить
+++
Графиня изменившимся лицом бежит пруду
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06.11.2024 01:08 Ответить
Ну на бумаге оно все выглядит хорошо, а вот как на деле... У нас же только полицейские не подготовлены для войны. Остальные же все "готовы".

P.s. Вообще интересно получается, из написанного следует, что до этого не было каких то занятий по работе с "коллективным вооружением"?
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05.11.2024 22:44 Ответить
ну не знаю, військовим відніше,
чи можна забусіфікованого, а навіть і не забусіфікованого,
за 45 днів навчити бути справжнім і впевнено себе почюваючим на полі бою солдатом...
не покидає враження якоїсь чергової зеленої постанови.
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05.11.2024 22:45 Ответить
Приїзджай, спробуй сам, послухаємо твої враження.
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05.11.2024 22:50 Ответить
типова реакція недоумкуватого зебіла
на американський прапорець - звик вже...
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05.11.2024 22:52 Ответить
Одразу у зебіли записувати-то зайва хромосома навчила ?
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05.11.2024 22:55 Ответить
Он из окопа под Курахово пишет. А флажок, потому что интернет через старлинк. Понимать надо
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06.11.2024 01:12 Ответить
Раніше півгоду була учебка, і то невпевнений що з них велика кількість зуміла би проводити то що роблять зараз в боєзіткненях.
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05.11.2024 22:54 Ответить
саме те і мав на увазі!
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05.11.2024 22:56 Ответить
хоч і була та піврокова учебка багато років тому,
а хочеш не хочеш, все одно сам себе запитуєш,
"а чи зміг би ти після неї робити те що зараз хлопці роблять і не на полігоні, а на війні?"
не знаю я, нема в мене відповіді...
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05.11.2024 23:15 Ответить
"Раніше півгоду була учебка"
Півроку учебки раніше-це коли, при совку ? Так тоді основний час було приділено маршуванню стройовим на плацу, чергуванню на кухні та фарбуванню бордюрів у білий колір. Іноді-розбиранням/збиранням ак-74 на швидкість та чергуванню по роті. Практика-тільки раз у пару місяців. Зараз базові військові знання даються набагато швидше. Опанувати знання заряджаючого для мінометного розрахунку чи арти-можна за пару тижнів. А розрізнити вихід від прильоту (а відповідно реагувати) можна за декілька днів.
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05.11.2024 23:19 Ответить
Я якість навчання оц
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06.11.2024 00:04 Ответить
Это уже зависит от человека. У нас были пару уникумов так и не научились целиться, зато научились молиться - очевидно у каждого своя стратегия выживания)).
На отработку непрофильных действий давали 1 занятие. Основные действия надрачивали хорошо, а такмедом так просто за@бывали. Кто хотел мог сам потренироваться.
Да, строевым не ходили вобще. Но в некоторых учебках ходят.
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06.11.2024 09:01 Ответить
Мне тяжело представить, что спойманного на улице, возможно отпи.еного хоть и научишь в турбо режиме, что от него ожидать на передовой и вообще в армии в лучшем случае сбежит без оружия или начнет косить а в худшем завалит всех кто с ним рядом беззаботно спал и свалит к кидарам, или в тихаря будет сливать позиции и расположение командного состава.
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06.11.2024 09:06 Ответить
Кількість написали, ще вкажіть точні адреси та геолокацію, це точно війсковий так сказав?
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05.11.2024 22:52 Ответить
Кстати, тут еще проблема в том что создаются постоянно новые бригады. Вместо того что бы интегрировать мобилизованных в уже существующие, восстанавливать их. Ведь намного эффективнее будет подразделение где уже есть военные с боевым опытом, которые помогут как то освоится новичкам, чем те которые состоят полностью из необстрелянных...
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05.11.2024 22:56 Ответить
А куди пропонуєте влаштовувати кадрових військових "при погонах", котрі теж хочуть повоювати, але не в окопі?
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06.11.2024 08:54 Ответить
Ну стоило бы в "штурмовики", вместо медиков... Но это из области фантастики.
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06.11.2024 08:58 Ответить
Дело не в этом. Прямая атака не эффективна поэтому хотят провести еще одну "курскую операцию". Это на уровне догадок.
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06.11.2024 09:04 Ответить
Вдруге це вже не пройде. Особливо враховуючи те, що новостворені підрозділи ні на що не здатні - неодноразово доведено на полі бою. Чому в Курській операції задіяні найкращі бойові підрозділи?
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06.11.2024 09:35 Ответить
Серйозне досягнення коли совок 3 місяці готував рядовий склад а сержантів 6.
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05.11.2024 23:01 Ответить
Взагалі потрібно щоб бойові підрозділи готували своє поповнення, конкретно ті сержанти з досвідом, які будуть потім керувати бійцями разом з інструкторами.

Тоді це реально буде нормальна підготовка, сержанти зацікавлені в готовності їх підлеглих з якими вони попадуть на передову.
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05.11.2024 23:04 Ответить
Ха-ха-ха! Как вы себе это представляете? У нас не хватает людей и вы хотите, что бы у нас еще сняли людей с позиций и отправили по учебкам, да?
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06.11.2024 09:08 Ответить
Людей не хватає тому що втрати і в тому числі через слабку підготовку. Якщо цього не робити буде замкнене коло.
На передову попадатимуть дальше погано підготовлені новачки, з великим шансом загинути чи бути пораненим в перших же боях і знову по колу потрібно нове поповнення.
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06.11.2024 09:22 Ответить
А як Україна просто голосно ржала з чмобіків з рф - без підготовки, на фронт - та ми їх порвем. А марахвон аж захлинався коментуючи це. Чого ж ви, суки, зараз мовчите - шо таке 45 днів підготовки для не військової людини - це смерть у першому бою. Або полон після першого бою, та все одно смерть. зеленский просто, весело(бо там по тв стіки шоу своїх пустив шо просто жах). вбиває українців. І звісно бусіфікація. На рашки такого нема. До чого дійшли оті кляті українці з зеленої більшості. Та їм, за великим рахунком, пох на все шо гинуть військові, шо зелена шобла все розкрадає та готується тікати з країни.
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05.11.2024 23:14 Ответить
Я відстріляв близько сотні патронів на бзвп.
Про які 500 ідеться мова?
Більшість підготовки ми виконували роботи замість роти забезпечення. (Там дохуа мертвих душ, роботу яких виконують мобілізовані, а гроші капають керівництву).
Новояворівський полігон, якщо що.
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06.11.2024 07:34 Ответить
Ви що, зелемарахвет не дивилися? Тільки там кажуть правду!
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06.11.2024 08:58 Ответить
А у меня около 700 было. Стрельбы через день. Если были в нарядах, то присылали замену, и отправляли стрелять. Блиндажи копали - нам в конце сказали, что тоже входит в программу обучения. 180 учебка.
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06.11.2024 09:13 Ответить
 
 