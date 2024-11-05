Продолжительность базовой военной подготовки в учебных центрах увеличена до 45 дней, - Сухопутные войска
Во всех 27 учебных центрах Украины продолжительность базовой военной подготовки увеличена до 45 дней.
Об этом заявил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Игорь Палагнюк., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Он отметил, что в расширенную программу БЗВП, кроме основ применения дронов и РЭБов, о чем уже объявляли публично, по просьбе воинских частей добавили работу с коллективным вооружением - пулеметами, гранатометами и тому подобное.
Также количество упражнений по стрельбам увеличили с 23 до 45. Количество патронов для стрельбы из модернизированного автомата Калашникова - с около 500 до 866.
Ранее сообщалось, что программу базовой военной подготовки в учебных центрах для мобилизованных планируют увеличить до 1,5 месяца.
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Графиня изменившимся лицом бежит пруду
P.s. Вообще интересно получается, из написанного следует, что до этого не было каких то занятий по работе с "коллективным вооружением"?
чи можна забусіфікованого, а навіть і не забусіфікованого,
за 45 днів навчити бути справжнім і впевнено себе почюваючим на полі бою солдатом...
не покидає враження якоїсь чергової зеленої постанови.
на американський прапорець - звик вже...
а хочеш не хочеш, все одно сам себе запитуєш,
"а чи зміг би ти після неї робити те що зараз хлопці роблять і не на полігоні, а на війні?"
не знаю я, нема в мене відповіді...
Півроку учебки раніше-це коли, при совку ? Так тоді основний час було приділено маршуванню стройовим на плацу, чергуванню на кухні та фарбуванню бордюрів у білий колір. Іноді-розбиранням/збиранням ак-74 на швидкість та чергуванню по роті. Практика-тільки раз у пару місяців. Зараз базові військові знання даються набагато швидше. Опанувати знання заряджаючого для мінометного розрахунку чи арти-можна за пару тижнів. А розрізнити вихід від прильоту (а відповідно реагувати) можна за декілька днів.
На отработку непрофильных действий давали 1 занятие. Основные действия надрачивали хорошо, а такмедом так просто за@бывали. Кто хотел мог сам потренироваться.
Да, строевым не ходили вобще. Но в некоторых учебках ходят.
Тоді це реально буде нормальна підготовка, сержанти зацікавлені в готовності їх підлеглих з якими вони попадуть на передову.
На передову попадатимуть дальше погано підготовлені новачки, з великим шансом загинути чи бути пораненим в перших же боях і знову по колу потрібно нове поповнення.
Про які 500 ідеться мова?
Більшість підготовки ми виконували роботи замість роти забезпечення. (Там дохуа мертвих душ, роботу яких виконують мобілізовані, а гроші капають керівництву).
Новояворівський полігон, якщо що.