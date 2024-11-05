Продолжительность базовой военной подготовки в учебных центрах увеличена до 45 дней, - Сухопутные войска

Во всех 27 учебных центрах Украины продолжительность базовой военной подготовки увеличена до 45 дней.

Об этом заявил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Игорь Палагнюк., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он отметил, что в расширенную программу БЗВП, кроме основ применения дронов и РЭБов, о чем уже объявляли публично, по просьбе воинских частей добавили работу с коллективным вооружением - пулеметами, гранатометами и тому подобное.

Также количество упражнений по стрельбам увеличили с 23 до 45. Количество патронов для стрельбы из модернизированного автомата Калашникова - с около 500 до 866.

Ранее сообщалось, что программу базовой военной подготовки в учебных центрах для мобилизованных планируют увеличить до 1,5 месяца.

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