Выборы в Украине будут после завершения военного положения, - Стефанчук
В условиях военного положения нет возможности провести выборы по всем демократическим стандартам. Поэтому выборы в Украине будут уже после завершения военного положения.
Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Возможность выборов это определенная демократическая процедура, которая должна обеспечиваться соответствующими нюансами, чтобы они были признаны демократическим международным обществом. Провести выборы так, как их проводят в РФ, ну их никто не признает. А провести выборы по демократическим стандартам сегодня в Украине маловероятно", - сказал спикер парламента.
Стефанчук также отметил, что парламенту еще нужно будет урегулировать на законодательном уровне проведение выборов после завершения военного положения.
"В Конституции у нас предусмотрены очередные и внеочередные выборы. А те выборы, которые будут после завершения военного положения являются ни очередными, ни внеочередными. Но я думаю, что это будут очередные выборы после завершения военного положения. Это означает, что эта специфика выборов должна иметь соответствующее законодательное обоснование. Это должен быть закон одноразового применения, потому что после этого мы должны стать на рельсы, предусмотренные Конституцией", - сказал председатель Верховной Рады.
По словам Стефанчука, должен быть закон, который четко установит правила, через сколько после завершения военного положения, в каком порядке, должны быть проведены выборы после завершения военного положения.
Напомним, что в июле в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности проведения президентских выборов во время войны. По его словам, если война будет затягиваться, тогда придется искать инструменты для проведения президентских выборов, несмотря на запрет на это во время военного положения.
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поки президент продовжує військовий стан, то ВРУ автоматично має легітимність, на період військового стану, як прописано в Конституції.
Про президента чітко не прописано...
Вони трактують закон про вибори на свою користь, клавши на Конституцію.
Наприклад виїзд за кордон, в Конституції чітко сказано, що заборонити можна, згідно закона.
Закона не існує, тільки постанови уряду, котрі не є законодавчою гілкою влади.
В чому проблема прийняти закон, щоб було згідно Конституції
А так 10-15 "невідомих" людей, за 5 хвилин - голосують постанову, і так всі живуть, а не по закону.
Дуже привабливо для інвесторів...
А з виборами,ніхто не звернувся в Конституційний суд, тому дві думки: легітимний, та в.о.
якщо Конституційний суд підтвердить легітимність - тоді все Ок
якщо підтвердить в.о., тоді автоматично подовження воєнного стану буде не законно, та подовження повноважень ВРУ також.
може це нормально в данному випадку
проте як бути з іншими законами, та відрізняти коли треба виконувати, а коли можна не виконувати
Наступним кроком буде пониження мобілізаційного віку до 18 років.
"Єслі чтота будєт не так, ми іво смітьом"
перетворюється спочатку у
"Дайтє єму єщьо 100 днєй",
а потім у
"Немає можливості провести вибори".
- зумів усунути Разумкова з посади спікера, під час ковіду
- проте обманув з лендлізом - в законі немає дати 1 жовтня 2022, закон почав діяв з 9 травня 2022 по 1 жовтня 2023
1 жовтня 2022 написав
"https://x.com/r_stefanchuk/status/1576158976353665024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1576158976353665024%7Ctwgr%5E4cecd426fbaad3c2b98634cf65845d2c68fecd45%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F287539-zakon-ssa-pro-lend-liz-dla-ukraini-nabuv-cinnosti-stefancuk%2F Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої територі ї."
Під час війни народ не може обирати, бо президент - Зеленський.
Той хто не хоче шукає причини.
а що заважає провести вибори зараз в цифровому форматі через Дію або Резерв+ ???
Ви скажете можна підробити. Ну тоді можна підробити всі повістки, ВЛК тощо і в цьому разі ні Дія ні Резерв не мають ніякої юридично сили.