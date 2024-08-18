Выборы в Украине будут после завершения военного положения, - Стефанчук

В условиях военного положения нет возможности провести выборы по всем демократическим стандартам. Поэтому выборы в Украине будут уже после завершения военного положения.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Возможность выборов это определенная демократическая процедура, которая должна обеспечиваться соответствующими нюансами, чтобы они были признаны демократическим международным обществом. Провести выборы так, как их проводят в РФ, ну их никто не признает. А провести выборы по демократическим стандартам сегодня в Украине маловероятно", - сказал спикер парламента.

Стефанчук также отметил, что парламенту еще нужно будет урегулировать на законодательном уровне проведение выборов после завершения военного положения.

"В Конституции у нас предусмотрены очередные и внеочередные выборы. А те выборы, которые будут после завершения военного положения являются ни очередными, ни внеочередными. Но я думаю, что это будут очередные выборы после завершения военного положения. Это означает, что эта специфика выборов должна иметь соответствующее законодательное обоснование. Это должен быть закон одноразового применения, потому что после этого мы должны стать на рельсы, предусмотренные Конституцией", - сказал председатель Верховной Рады.

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По словам Стефанчука, должен быть закон, который четко установит правила, через сколько после завершения военного положения, в каком порядке, должны быть проведены выборы после завершения военного положения.

Напомним, что в июле в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности проведения президентских выборов во время войны. По его словам, если война будет затягиваться, тогда придется искать инструменты для проведения президентских выборов, несмотря на запрет на это во время военного положения.

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