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Выборы в Украине будут после завершения военного положения, - Стефанчук

Вибори в Україні будуть після завершення воєнного стану, - Стефанчук

В условиях военного положения нет возможности провести выборы по всем демократическим стандартам. Поэтому выборы в Украине будут уже после завершения военного положения.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Возможность выборов это определенная демократическая процедура, которая должна обеспечиваться соответствующими нюансами, чтобы они были признаны демократическим международным обществом. Провести выборы так, как их проводят в РФ, ну их никто не признает. А провести выборы по демократическим стандартам сегодня в Украине маловероятно", - сказал спикер парламента.

Стефанчук также отметил, что парламенту еще нужно будет урегулировать на законодательном уровне проведение выборов после завершения военного положения.

"В Конституции у нас предусмотрены очередные и внеочередные выборы. А те выборы, которые будут после завершения военного положения являются ни очередными, ни внеочередными. Но я думаю, что это будут очередные выборы после завершения военного положения. Это означает, что эта специфика выборов должна иметь соответствующее законодательное обоснование. Это должен быть закон одноразового применения, потому что после этого мы должны стать на рельсы, предусмотренные Конституцией", - сказал председатель Верховной Рады.

Также читайте: Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 3 месяца

По словам Стефанчука, должен быть закон, который четко установит правила, через сколько после завершения военного положения, в каком порядке, должны быть проведены выборы после завершения военного положения.

Напомним, что в июле в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности проведения президентских выборов во время войны. По его словам, если война будет затягиваться, тогда придется искать инструменты для проведения президентских выборов, несмотря на запрет на это во время военного положения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведение выборов во время войны маловероятно, - Стефанчук

Автор: 

выборы (24723) военное положение (506) Стефанчук Руслан (651)


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Топ комментарии
+29
Отак
"Єслі чтота будєт не так, ми іво смітьом"
перетворюється спочатку у
"Дайтє єму єщьо 100 днєй",
а потім у
"Немає можливості провести вибори".
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18.08.2024 00:22
+24
А чого цей чорт, не к ночі помянутий, збудився про вибори? Царь нєнастоящій?
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18.08.2024 00:15
+22
..кто то сильно сцытся...
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18.08.2024 00:15
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Вони щось хрюкали, що після війни воєнний стан буде продовжено років чи на 5, чи на 10. Ми отримали міні-расєю з міні-хуйлом.
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18.08.2024 00:48 Ответить
Точно що хрюкали, Стефанчук без гриму може Ніколая Івановича (боров) грати в "Майстр та Маргарита".
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18.08.2024 00:53 Ответить
..кто то сильно сцытся...
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18.08.2024 00:15 Ответить
А чого цей чорт, не к ночі помянутий, збудився про вибори? Царь нєнастоящій?
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18.08.2024 00:15 Ответить
Існує думка,
поки президент продовжує військовий стан, то ВРУ автоматично має легітимність, на період військового стану, як прописано в Конституції.
Про президента чітко не прописано...
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18.08.2024 00:33 Ответить
Але ж він подовжує воєнний стан.

Вони трактують закон про вибори на свою користь, клавши на Конституцію.
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18.08.2024 00:38 Ответить
Так проблема, що немає верховенства закона
Наприклад виїзд за кордон, в Конституції чітко сказано, що заборонити можна, згідно закона.
Закона не існує, тільки постанови уряду, котрі не є законодавчою гілкою влади.
В чому проблема прийняти закон, щоб було згідно Конституції
А так 10-15 "невідомих" людей, за 5 хвилин - голосують постанову, і так всі живуть, а не по закону.
Дуже привабливо для інвесторів...

А з виборами,ніхто не звернувся в Конституційний суд, тому дві думки: легітимний, та в.о.
якщо Конституційний суд підтвердить легітимність - тоді все Ок
якщо підтвердить в.о., тоді автоматично подовження воєнного стану буде не законно, та подовження повноважень ВРУ також.

може це нормально в данному випадку
проте як бути з іншими законами, та відрізняти коли треба виконувати, а коли можна не виконувати
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18.08.2024 00:54 Ответить
Шо значить продовжує воєнний стан? Війна з кацапами вже закінчилась?
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18.08.2024 08:04 Ответить
А друге речення Ви не прочитали?
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18.08.2024 08:58 Ответить
А ви читали повноваження Кабінету міністрів під час дії воєнного стану?
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18.08.2024 12:34 Ответить
А ви читали? Там 20+ пунктів - що ви маєте наувазі?
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18.08.2024 13:03 Ответить
Так от всі 20+ прочитайте, та + Конституцію стосовно КМ може й зрозумієте
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18.08.2024 13:10 Ответить
Читала. Ще раз - конкретно про які повноваження ви іржете?
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18.08.2024 13:16 Ответить
В шо ви можете сказати стосовно прочитаного?
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18.08.2024 14:20 Ответить
А якщо воєнний стан,буде ще 10 років?
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18.08.2024 00:16 Ответить
Не факт, що і після війни одразу знімуть воєнний стан
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18.08.2024 06:40 Ответить
100%, підараха нікуди не подінеться, тобто загроза нападу буде існувати ще невизначений час, а воєнний стан як раз про загрозу агресії. Карт-бланш у зелених потвор просто залізобетонний.
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18.08.2024 09:10 Ответить
Воєнний стан буде стільки, скільки треба зебанді. Доки не змиються до країни, з якою в нас немає договору про екстрадицію.
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18.08.2024 09:00 Ответить
Причому, наразі він може як раз і бути, просто перед цим вони його скасують в односторонньому порядку
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18.08.2024 13:19 Ответить
Війна триватиме, за словами Буданова, ще років 10-15. Так, що особливо не на що не сподівайтесь.
Наступним кроком буде пониження мобілізаційного віку до 18 років.
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18.08.2024 00:19 Ответить
Отак
"Єслі чтота будєт не так, ми іво смітьом"
перетворюється спочатку у
"Дайтє єму єщьо 100 днєй",
а потім у
"Немає можливості провести вибори".
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18.08.2024 00:22 Ответить
Це я до того, що зносити ЗЄ владу треба було ще у 2020 році.
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18.08.2024 00:27 Ответить
Скоріше - відразу після оголошення результатів. Або під час балотування витребувати медичні довідки, експертизи..
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18.08.2024 00:35 Ответить
Та хоча б у 22, після кривавих шашликів.
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18.08.2024 00:49 Ответить
У 22 всім не до цього було..на початку повномасштабного його взагалі пох@ріли. Якби майданити стали - то точно Київ за три дні був би..не розрахували, що всі почнуть від ординців відбиватись. Бомжі всю склотару на бандеросмузі пустять, бабульки банками з соліннями дрони збивати, труїти загарбників. Роми танки цупити)) що почнемо активно донити, а волонтери діставати за ті гроші необхідне..
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18.08.2024 09:08 Ответить
Політики з військовими могли цю гниду десь тихенько придушити під шумок, і створити уряд порятунку. Але вирішили, що "неначасі", тепер цей зелений трупожер всю Україну знищить.
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18.08.2024 10:29 Ответить
Маю надію, що ще не пізно, може воно військовий меморіал відкрити хоче
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18.08.2024 10:35 Ответить
Не до цього було дебілам, яким навіть розмінований Чонгар мізки не вправив.
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18.08.2024 12:43 Ответить
Не думаю шо ті % виборців у 19р. не розуміли, шо вони вибирали це 🤡 чмо, на дуже довго, прикалюватися з патриотичних українців , показово ...як кажуть ..пуля дура ..не вона ціль вибирає...збавитися тепер, від зеленської шобли ,неможливо, залишилося прикалюватися на довгі роки, самім над собою...прапор в руки, всім закоханим % у 🤡 !!!
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18.08.2024 00:37 Ответить
"професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України"
- зумів усунути Разумкова з посади спікера, під час ковіду
- проте обманув з лендлізом - в законі немає дати 1 жовтня 2022, закон почав діяв з 9 травня 2022 по 1 жовтня 2023

1 жовтня 2022 написав
"https://x.com/r_stefanchuk/status/1576158976353665024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1576158976353665024%7Ctwgr%5E4cecd426fbaad3c2b98634cf65845d2c68fecd45%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F287539-zakon-ssa-pro-lend-liz-dla-ukraini-nabuv-cinnosti-stefancuk%2F Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої територі ї."
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18.08.2024 00:39 Ответить
У попа була собака.........
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18.08.2024 00:44 Ответить
Під час війни народ обрав Зеленського президентом.
Під час війни народ не може обирати, бо президент - Зеленський.
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18.08.2024 00:51 Ответить
Як же зеленим крадунам не хочеться йти з влади...
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18.08.2024 01:39 Ответить
Добре, що концерти можна проводити, а вибори - то не така вже й необхідність, да?
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18.08.2024 03:27 Ответить
Ви, панове, самі вибрали свою судьбу, осквернили священні символи українців - булаву й Острожську біблію, віддавши їх в руки іудею. За це вам кара господня на десятиліття!
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18.08.2024 08:22 Ответить
Поперше зєля не іудей, він атеїст. Подруге пан Героргій не Господь Бог, щоб карати. А потретє - не хочеш допомогти, то хочаб не смерди
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18.08.2024 08:55 Ответить
Кому допомогти? Стефанчуку? Чи іншим героям з 95 кварталу? Дайте номер картки, переведу половину своєї пенсії
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18.08.2024 10:01 Ответить
Навіщо Стефанчуку. Вимогай вибори в мережі. Без нашого тиску на владу ця шобла сама не піде
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18.08.2024 11:52 Ответить
Вас козлів зелених винесуть на вилах ще до закінчення війни! Бо ви Україну добиваєте з середини!
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18.08.2024 11:12 Ответить
Які вибори ,шо ти стефанчук мізки людям запудрюєш ?! Не тримайтеся за влалду ,їдіть вже нах... 🤡🤡 передавайте правлення державою, комітету нацпорятунку !!! Керівникі ***..торби з дустом, занюхані поголовно !!!
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18.08.2024 14:42 Ответить
Той хто хоче шукає можливості.
Той хто не хоче шукає причини.
а що заважає провести вибори зараз в цифровому форматі через Дію або Резерв+ ???
Ви скажете можна підробити. Ну тоді можна підробити всі повістки, ВЛК тощо і в цьому разі ні Дія ні Резерв не мають ніякої юридично сили.
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18.08.2024 20:06 Ответить
 
 