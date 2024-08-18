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Вибори в Україні будуть після завершення воєнного стану, - Стефанчук

Вибори в Україні будуть після завершення воєнного стану, - Стефанчук

В умовах воєнного стану немає можливості провести вибори за всіма демократичними стандартами. Тому вибори в Україні будуть уже після завершення воєнного стану.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Можливість виборів це певна демократична процедура, яка має забезпечуватися відповідними нюансами, щоб вони були визнані демократичним міжнародним суспільством. Провести вибори так, як їх проводять в РФ. ну їх ніхто не визнає. А провести вибори за демократичними стандартами сьогодні в Україні малоімовірно", - сказав спікер парламенту.

Стефанчук також наголосив, що парламенту ще потрібно буде врегулювати на законодавчому рівні проведення виборів після завершення воєнного стану

"У Конституції у нас передбачені чергові і позачергові вибори. А ті вибори, які будуть після завершення воєнного стану є ні черговими, ні позачерговими. Але я думаю, що це будуть чергові вибори після завершення воєнного стану. Це означає, що ця специфіка виборів має мати відповідне законодавче обґрунтування. Це має бути закон одноразового застосування, тому що після цього ми маємо стати на рейки, які передбачені Конституцією", - сказав голова Верховної Ради.

Читайте також: 59% українців проти проведення виборів під час війни, - опитування "Центру Разумкова"

За словами Стефанчука, має бути закон, який чітко встановить правила, через скільки після завершення воєнного стану, в якому порядку, мають бути проведені вибори після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, що у липні в інтерв'ю BBC президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості проведення президентських виборів під час війни. За його словами, якщо війна буде затягуватися, тоді доведеться шукати інструменти для проведення президентських виборів, попри заборону на це під час воєнного стану.

Читайте також: Проведення виборів під час війни малоймовірне, - Стефанчук

Автор: 

вибори (6684) воєнний стан (569) Стефанчук Руслан (753)


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Топ коментарі
+29
Отак
"Єслі чтота будєт не так, ми іво смітьом"
перетворюється спочатку у
"Дайтє єму єщьо 100 днєй",
а потім у
"Немає можливості провести вибори".
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18.08.2024 00:22
+24
А чого цей чорт, не к ночі помянутий, збудився про вибори? Царь нєнастоящій?
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18.08.2024 00:15
+22
..кто то сильно сцытся...
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18.08.2024 00:15
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Вони щось хрюкали, що після війни воєнний стан буде продовжено років чи на 5, чи на 10. Ми отримали міні-расєю з міні-хуйлом.
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18.08.2024 00:48 Відповісти
Точно що хрюкали, Стефанчук без гриму може Ніколая Івановича (боров) грати в "Майстр та Маргарита".
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18.08.2024 00:53 Відповісти
..кто то сильно сцытся...
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18.08.2024 00:15 Відповісти
А чого цей чорт, не к ночі помянутий, збудився про вибори? Царь нєнастоящій?
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18.08.2024 00:15 Відповісти
Існує думка,
поки президент продовжує військовий стан, то ВРУ автоматично має легітимність, на період військового стану, як прописано в Конституції.
Про президента чітко не прописано...
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18.08.2024 00:33 Відповісти
Але ж він подовжує воєнний стан.

Вони трактують закон про вибори на свою користь, клавши на Конституцію.
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18.08.2024 00:38 Відповісти
Так проблема, що немає верховенства закона
Наприклад виїзд за кордон, в Конституції чітко сказано, що заборонити можна, згідно закона.
Закона не існує, тільки постанови уряду, котрі не є законодавчою гілкою влади.
В чому проблема прийняти закон, щоб було згідно Конституції
А так 10-15 "невідомих" людей, за 5 хвилин - голосують постанову, і так всі живуть, а не по закону.
Дуже привабливо для інвесторів...

А з виборами,ніхто не звернувся в Конституційний суд, тому дві думки: легітимний, та в.о.
якщо Конституційний суд підтвердить легітимність - тоді все Ок
якщо підтвердить в.о., тоді автоматично подовження воєнного стану буде не законно, та подовження повноважень ВРУ також.

може це нормально в данному випадку
проте як бути з іншими законами, та відрізняти коли треба виконувати, а коли можна не виконувати
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18.08.2024 00:54 Відповісти
Шо значить продовжує воєнний стан? Війна з кацапами вже закінчилась?
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18.08.2024 08:04 Відповісти
А друге речення Ви не прочитали?
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18.08.2024 08:58 Відповісти
А ви читали повноваження Кабінету міністрів під час дії воєнного стану?
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18.08.2024 12:34 Відповісти
А ви читали? Там 20+ пунктів - що ви маєте наувазі?
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18.08.2024 13:03 Відповісти
Так от всі 20+ прочитайте, та + Конституцію стосовно КМ може й зрозумієте
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18.08.2024 13:10 Відповісти
Читала. Ще раз - конкретно про які повноваження ви іржете?
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18.08.2024 13:16 Відповісти
В шо ви можете сказати стосовно прочитаного?
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18.08.2024 14:20 Відповісти
А якщо воєнний стан,буде ще 10 років?
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18.08.2024 00:16 Відповісти
Не факт, що і після війни одразу знімуть воєнний стан
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18.08.2024 06:40 Відповісти
100%, підараха нікуди не подінеться, тобто загроза нападу буде існувати ще невизначений час, а воєнний стан як раз про загрозу агресії. Карт-бланш у зелених потвор просто залізобетонний.
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18.08.2024 09:10 Відповісти
Воєнний стан буде стільки, скільки треба зебанді. Доки не змиються до країни, з якою в нас немає договору про екстрадицію.
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18.08.2024 09:00 Відповісти
Причому, наразі він може як раз і бути, просто перед цим вони його скасують в односторонньому порядку
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18.08.2024 13:19 Відповісти
Війна триватиме, за словами Буданова, ще років 10-15. Так, що особливо не на що не сподівайтесь.
Наступним кроком буде пониження мобілізаційного віку до 18 років.
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18.08.2024 00:19 Відповісти
Отак
"Єслі чтота будєт не так, ми іво смітьом"
перетворюється спочатку у
"Дайтє єму єщьо 100 днєй",
а потім у
"Немає можливості провести вибори".
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18.08.2024 00:22 Відповісти
Це я до того, що зносити ЗЄ владу треба було ще у 2020 році.
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18.08.2024 00:27 Відповісти
Скоріше - відразу після оголошення результатів. Або під час балотування витребувати медичні довідки, експертизи..
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18.08.2024 00:35 Відповісти
Та хоча б у 22, після кривавих шашликів.
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18.08.2024 00:49 Відповісти
У 22 всім не до цього було..на початку повномасштабного його взагалі пох@ріли. Якби майданити стали - то точно Київ за три дні був би..не розрахували, що всі почнуть від ординців відбиватись. Бомжі всю склотару на бандеросмузі пустять, бабульки банками з соліннями дрони збивати, труїти загарбників. Роми танки цупити)) що почнемо активно донити, а волонтери діставати за ті гроші необхідне..
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18.08.2024 09:08 Відповісти
Політики з військовими могли цю гниду десь тихенько придушити під шумок, і створити уряд порятунку. Але вирішили, що "неначасі", тепер цей зелений трупожер всю Україну знищить.
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18.08.2024 10:29 Відповісти
Маю надію, що ще не пізно, може воно військовий меморіал відкрити хоче
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18.08.2024 10:35 Відповісти
Не до цього було дебілам, яким навіть розмінований Чонгар мізки не вправив.
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18.08.2024 12:43 Відповісти
Не думаю шо ті % виборців у 19р. не розуміли, шо вони вибирали це 🤡 чмо, на дуже довго, прикалюватися з патриотичних українців , показово ...як кажуть ..пуля дура ..не вона ціль вибирає...збавитися тепер, від зеленської шобли ,неможливо, залишилося прикалюватися на довгі роки, самім над собою...прапор в руки, всім закоханим % у 🤡 !!!
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18.08.2024 00:37 Відповісти
"професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України"
- зумів усунути Разумкова з посади спікера, під час ковіду
- проте обманув з лендлізом - в законі немає дати 1 жовтня 2022, закон почав діяв з 9 травня 2022 по 1 жовтня 2023

1 жовтня 2022 написав
"https://x.com/r_stefanchuk/status/1576158976353665024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1576158976353665024%7Ctwgr%5E4cecd426fbaad3c2b98634cf65845d2c68fecd45%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F287539-zakon-ssa-pro-lend-liz-dla-ukraini-nabuv-cinnosti-stefancuk%2F Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої територі ї."
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18.08.2024 00:39 Відповісти
У попа була собака.........
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18.08.2024 00:44 Відповісти
Під час війни народ обрав Зеленського президентом.
Під час війни народ не може обирати, бо президент - Зеленський.
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18.08.2024 00:51 Відповісти
Як же зеленим крадунам не хочеться йти з влади...
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18.08.2024 01:39 Відповісти
Добре, що концерти можна проводити, а вибори - то не така вже й необхідність, да?
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18.08.2024 03:27 Відповісти
Ви, панове, самі вибрали свою судьбу, осквернили священні символи українців - булаву й Острожську біблію, віддавши їх в руки іудею. За це вам кара господня на десятиліття!
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18.08.2024 08:22 Відповісти
Поперше зєля не іудей, він атеїст. Подруге пан Героргій не Господь Бог, щоб карати. А потретє - не хочеш допомогти, то хочаб не смерди
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18.08.2024 08:55 Відповісти
Кому допомогти? Стефанчуку? Чи іншим героям з 95 кварталу? Дайте номер картки, переведу половину своєї пенсії
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18.08.2024 10:01 Відповісти
Навіщо Стефанчуку. Вимогай вибори в мережі. Без нашого тиску на владу ця шобла сама не піде
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18.08.2024 11:52 Відповісти
Вас козлів зелених винесуть на вилах ще до закінчення війни! Бо ви Україну добиваєте з середини!
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18.08.2024 11:12 Відповісти
Які вибори ,шо ти стефанчук мізки людям запудрюєш ?! Не тримайтеся за влалду ,їдіть вже нах... 🤡🤡 передавайте правлення державою, комітету нацпорятунку !!! Керівникі ***..торби з дустом, занюхані поголовно !!!
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18.08.2024 14:42 Відповісти
Той хто хоче шукає можливості.
Той хто не хоче шукає причини.
а що заважає провести вибори зараз в цифровому форматі через Дію або Резерв+ ???
Ви скажете можна підробити. Ну тоді можна підробити всі повістки, ВЛК тощо і в цьому разі ні Дія ні Резерв не мають ніякої юридично сили.
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18.08.2024 20:06 Відповісти
 
 