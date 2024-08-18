Вибори в Україні будуть після завершення воєнного стану, - Стефанчук
В умовах воєнного стану немає можливості провести вибори за всіма демократичними стандартами. Тому вибори в Україні будуть уже після завершення воєнного стану.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Можливість виборів це певна демократична процедура, яка має забезпечуватися відповідними нюансами, щоб вони були визнані демократичним міжнародним суспільством. Провести вибори так, як їх проводять в РФ. ну їх ніхто не визнає. А провести вибори за демократичними стандартами сьогодні в Україні малоімовірно", - сказав спікер парламенту.
Стефанчук також наголосив, що парламенту ще потрібно буде врегулювати на законодавчому рівні проведення виборів після завершення воєнного стану.
"У Конституції у нас передбачені чергові і позачергові вибори. А ті вибори, які будуть після завершення воєнного стану є ні черговими, ні позачерговими. Але я думаю, що це будуть чергові вибори після завершення воєнного стану. Це означає, що ця специфіка виборів має мати відповідне законодавче обґрунтування. Це має бути закон одноразового застосування, тому що після цього ми маємо стати на рейки, які передбачені Конституцією", - сказав голова Верховної Ради.
За словами Стефанчука, має бути закон, який чітко встановить правила, через скільки після завершення воєнного стану, в якому порядку, мають бути проведені вибори після завершення воєнного стану.
Нагадаємо, що у липні в інтерв'ю BBC президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості проведення президентських виборів під час війни. За його словами, якщо війна буде затягуватися, тоді доведеться шукати інструменти для проведення президентських виборів, попри заборону на це під час воєнного стану.
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поки президент продовжує військовий стан, то ВРУ автоматично має легітимність, на період військового стану, як прописано в Конституції.
Про президента чітко не прописано...
Вони трактують закон про вибори на свою користь, клавши на Конституцію.
Наприклад виїзд за кордон, в Конституції чітко сказано, що заборонити можна, згідно закона.
Закона не існує, тільки постанови уряду, котрі не є законодавчою гілкою влади.
В чому проблема прийняти закон, щоб було згідно Конституції
А так 10-15 "невідомих" людей, за 5 хвилин - голосують постанову, і так всі живуть, а не по закону.
Дуже привабливо для інвесторів...
А з виборами,ніхто не звернувся в Конституційний суд, тому дві думки: легітимний, та в.о.
якщо Конституційний суд підтвердить легітимність - тоді все Ок
якщо підтвердить в.о., тоді автоматично подовження воєнного стану буде не законно, та подовження повноважень ВРУ також.
може це нормально в данному випадку
проте як бути з іншими законами, та відрізняти коли треба виконувати, а коли можна не виконувати
Наступним кроком буде пониження мобілізаційного віку до 18 років.
"Єслі чтота будєт не так, ми іво смітьом"
перетворюється спочатку у
"Дайтє єму єщьо 100 днєй",
а потім у
"Немає можливості провести вибори".
- зумів усунути Разумкова з посади спікера, під час ковіду
- проте обманув з лендлізом - в законі немає дати 1 жовтня 2022, закон почав діяв з 9 травня 2022 по 1 жовтня 2023
1 жовтня 2022 написав
"https://x.com/r_stefanchuk/status/1576158976353665024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1576158976353665024%7Ctwgr%5E4cecd426fbaad3c2b98634cf65845d2c68fecd45%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F287539-zakon-ssa-pro-lend-liz-dla-ukraini-nabuv-cinnosti-stefancuk%2F Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої територі ї."
Під час війни народ не може обирати, бо президент - Зеленський.
Той хто не хоче шукає причини.
а що заважає провести вибори зараз в цифровому форматі через Дію або Резерв+ ???
Ви скажете можна підробити. Ну тоді можна підробити всі повістки, ВЛК тощо і в цьому разі ні Дія ні Резерв не мають ніякої юридично сили.