Вибори в Україні будуть після завершення воєнного стану, - Стефанчук

В умовах воєнного стану немає можливості провести вибори за всіма демократичними стандартами. Тому вибори в Україні будуть уже після завершення воєнного стану.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Можливість виборів це певна демократична процедура, яка має забезпечуватися відповідними нюансами, щоб вони були визнані демократичним міжнародним суспільством. Провести вибори так, як їх проводять в РФ. ну їх ніхто не визнає. А провести вибори за демократичними стандартами сьогодні в Україні малоімовірно", - сказав спікер парламенту.

Стефанчук також наголосив, що парламенту ще потрібно буде врегулювати на законодавчому рівні проведення виборів після завершення воєнного стану.

"У Конституції у нас передбачені чергові і позачергові вибори. А ті вибори, які будуть після завершення воєнного стану є ні черговими, ні позачерговими. Але я думаю, що це будуть чергові вибори після завершення воєнного стану. Це означає, що ця специфіка виборів має мати відповідне законодавче обґрунтування. Це має бути закон одноразового застосування, тому що після цього ми маємо стати на рейки, які передбачені Конституцією", - сказав голова Верховної Ради.

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За словами Стефанчука, має бути закон, який чітко встановить правила, через скільки після завершення воєнного стану, в якому порядку, мають бути проведені вибори після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, що у липні в інтерв'ю BBC президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості проведення президентських виборів під час війни. За його словами, якщо війна буде затягуватися, тоді доведеться шукати інструменти для проведення президентських виборів, попри заборону на це під час воєнного стану.

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