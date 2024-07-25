Проведення виборів під час війни малоймовірне, - Стефанчук

Ідея проведення виборів в умовах воєнного стану малоймовірна.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ідею проведення виборів під час воєнного стану, можна класифікувати, як малоймовірну", - сказав спікер парламенту.

Стефанчук зазначив, що закон України забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, що нещодавно в інтерв'ю BBC президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості проведення президентських виборів під час війни. За його словами, якщо війна буде затягуватися, тоді доведеться шукати інструменти для проведення президентських виборів, попри заборону на це під час воєнного стану.

Читайте також: Рада погодила продовження воєнного стану і мобілізації до 9 листопада (оновлено)