Проведення виборів під час війни малоймовірне, - Стефанчук
Ідея проведення виборів в умовах воєнного стану малоймовірна.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ідею проведення виборів під час воєнного стану, можна класифікувати, як малоймовірну", - сказав спікер парламенту.
Стефанчук зазначив, що закон України забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану.
Нагадаємо, що нещодавно в інтерв'ю BBC президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості проведення президентських виборів під час війни. За його словами, якщо війна буде затягуватися, тоді доведеться шукати інструменти для проведення президентських виборів, попри заборону на це під час воєнного стану.
Топ коментарі
+22 Small Jerboa
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+14 Анатолий К #427424
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+12 Victor Litarchuk
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Президентскі выбори у США 1944 року проходили 7 листопада у
розпал Другої світової війни
прошу посилання надати.
Ви відповіли на питання чи "у США під час Другої світової війни теж не проводили вибори?"
І збрехали - НІ
на ваш жаль не всі такі як ви. не повезло вам, йдіть до свого гурту, гурту невігласів, яких тут є. вдачі.
І не треба мене кудись посилати, я не до вас додому прийшов
Хоча є й другий варіант - воно вже все вивезло, вивело на офшори, родину, батьків - вивезло. Просто з турне не повернеться, та й по всьому...цей варіант наввть кращий, бо цей жах без кінця вже задовбав.
Це ти розлючений козак ? Ти для початку хоч навчись промовляти-Україна.
Ну що ж отаку владу популістичну вибрали
Заходить до хати мурло волохате і тихо шепоче тобі..я з'їв твого тата, я з'їв твою маму, тепер прийшла черга твоя..рученькі хрусь, ніженьки хрусь, видавлю очі..спокійної ночі..спати пора..
З чорного гумору
Синок родився у Мартина.
Минає рік - мовчить дитина.
Лише коли минуло два,
Найперші мовило слова.
Сказало «мама» -
вмерла мама.
Сказало «баба» -
вмерла баба.
Сказало «дід» -
умер і дід.
Сказало «тато» -
вмер сусід…
Так прояснилась для Мартина
Життя сімейного картина.
"Хуже нє будєт", як казали зелені.
Але стало дуже погано...
Буде доказувати що його не можливо відтягти від корита з помиями.
Бо тоді Україні кінець.
Як "оце" обрали, досі не розумію.
Але зелені покидьки крадуть як востаннє...!😡
Разом із дружиною (50%) він володіє земельною ділянкою площею 1008 кв. м і недобудованим присадибним будинком загальною площею 270 кв. м метрів у селі Білогородка Київської області.
На дружину Стефанчука записана квартира площею 101,8 кв. м у Києві, вона також частково (50%) володіє квартирою площею 49,8 кв. м у смт Ярмолинці Хмельницької області. Крім цього, дружина голови Верховної Ради орендує в Києві гараж.
У власності Стефанчука - легковий автомобіль Mitsubishi Outlander 2018 року випуску,
а у його дружини - Renault Captur 2015 року випуску.
Стефанчук також задекларував належну йому старовинну ікону, ювелірні вироби дружини та бібліотеку наукової літератури з близько 5000 книжок, якою володіє разом із дружиною.
https://interfax.com.ua/news/general/953302.html
Спікер Верховної Ради (ВР) Руслан Стефанчук ) не бажає виносити на голосування в сесійну залу будь-які ініціативи та законопроєкти стосовно позбавлення мандатів парламентарів від "ОПЗЖ".
https://www.nta.ua/stefanchuk-vchergove-vidmovyvsya-stavyty-na-golosuvannya-postanovu-shhodo-bezugloyi/
Скоро кожен буде сам собі - президент , солдат , електрик , правоохоронець і т.д...
Але виникає питання - а нахіба тоді народу така, пробачте, "влада"?
Сказали - ось ці будуть вами керувати - і все !
А згадайте, скільки було радісних, вдоволених облич, котрим у 19-му дали право вибору.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/politichni-hnidi-stefanchuk-nazvav-vorohami-ukrajini-osib-jaki-porushujut-pitannja-lehitimnosti-zelenskoho-video-1707938.htm