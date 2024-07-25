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Новини Війна
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Проведення виборів під час війни малоймовірне, - Стефанчук

Проведення виборів під час війни малоймовірне, - Стефанчук

Ідея проведення виборів в умовах воєнного стану малоймовірна.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ідею проведення виборів під час воєнного стану, можна класифікувати, як малоймовірну", - сказав спікер парламенту.

Стефанчук зазначив, що закон України забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, що нещодавно в інтерв'ю BBC президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості проведення президентських виборів під час війни. За його словами, якщо війна буде затягуватися, тоді доведеться шукати інструменти для проведення президентських виборів, попри заборону на це під час воєнного стану.

Читайте також: Рада погодила продовження воєнного стану і мобілізації до 9 листопада (оновлено)

Автор: 

вибори (6684) воєнний стан (568) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+22
Зе-покидьки, зробить хоч одну добру справу - ЗАСТРЕЛЬТЕСЬ!
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25.07.2024 22:53
+14
Та ні, реальний свинарчук, чомусь у мене склалося таке враження, що ще трішечки і ви всі слугориги самі побіждите, щоб спасти свою шкуру, якщо встигните добігти до кордону. Нарід 73%, попри накачування їх "гнилими оселедцями" через марафон почав прозрівати. Потрібно було читати історію Укрїни, а не Ізраїлю і совка і ви б знали, що собою являють розлючені козаки.
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25.07.2024 22:56
+12
Війна взаємовигідна для збереження влади як для Путіна, так і для Зеленськогo.
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25.07.2024 23:00
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А в США під час Другої світової війни теж не проводили вибори?
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25.07.2024 22:51 Відповісти
Ні
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25.07.2024 22:55 Відповісти
Брешеш!

Президентскі выбори у США 1944 року проходили 7 листопада у

розпал Другої світової війни
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25.07.2024 23:05 Відповісти
А також вибори Президента відбулися і 5 листопада 1940 року.
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26.07.2024 00:02 Відповісти
а війна, друга Світова, була на території США? 🧐

прошу посилання надати.
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25.07.2024 22:58 Відповісти
Світова, це значить у всьому Світі.
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25.07.2024 23:20 Відповісти
ось тому у нас і війна ......, яку такі знатоки хотіли її аж мочилися під себе і таки досягли свого - привели.
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25.07.2024 23:37 Відповісти
Не треба відбріхуватися

Ви відповіли на питання чи "у США під час Другої світової війни теж не проводили вибори?"

І збрехали - НІ
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26.07.2024 00:04 Відповісти
брешете ви і до того ж маніпулюєте своїм невіглаством.

на ваш жаль не всі такі як ви. не повезло вам, йдіть до свого гурту, гурту невігласів, яких тут є. вдачі.
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26.07.2024 00:07 Відповісти
Ви думаєте, що люди читати не вміють чи осліпли?

І не треба мене кудись посилати, я не до вас додому прийшов
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26.07.2024 00:14 Відповісти
читати і вас навчили, а з думати і аналізувати Господь не дав. Так склалося, не всім дає, і таких як ви тут аж до ........, на жаль.
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26.07.2024 00:19 Відповісти
Та матюкніться вже, якщо аргументів немає, що ви так скромно під крапочками ховаєтесь?
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26.07.2024 00:31 Відповісти
Зе-покидьки, зробить хоч одну добру справу - ЗАСТРЕЛЬТЕСЬ!
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25.07.2024 22:53 Відповісти
Вони просто повтікають у свої лондонські квартитри
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26.07.2024 00:16 Відповісти
Це він так на збройний бунт натякає чи що?
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25.07.2024 22:54 Відповісти
Он как проститутка, скажет все что нужно

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25.07.2024 23:16 Відповісти
Конституція - головний Закон України
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26.07.2024 00:17 Відповісти
Та ні, реальний свинарчук, чомусь у мене склалося таке враження, що ще трішечки і ви всі слугориги самі побіждите, щоб спасти свою шкуру, якщо встигните добігти до кордону. Нарід 73%, попри накачування їх "гнилими оселедцями" через марафон почав прозрівати. Потрібно було читати історію Укрїни, а не Ізраїлю і совка і ви б знали, що собою являють розлючені козаки.
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25.07.2024 22:56 Відповісти
а 73% відсотки були, чи ......., варто б подумати? 🧐
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25.07.2024 23:00 Відповісти
Були і ще багато залишилося, але то таке. П'ять років одноосібного правління показали, що являють собою слугориги, крім обіцянок, корупції, мародерства, брехні, вбивств і арешту патріотів - нічого!!!
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25.07.2024 23:29 Відповісти
то це тільки в цивілізованих країнах відхилення від золотого перерізу є фальсифікацією, а у нас, як і в кассапердонії. зрозуміло. 😞
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25.07.2024 23:34 Відповісти
Вони забули, що коли яник тікав - в нас ППО небуло..дискотечний може не перетнути кордон України..

Хоча є й другий варіант - воно вже все вивезло, вивело на офшори, родину, батьків - вивезло. Просто з турне не повернеться, та й по всьому...цей варіант наввть кращий, бо цей жах без кінця вже задовбав.
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25.07.2024 23:01 Відповісти
" Потрібно було читати історію Укрїни, а не Ізраїлю і совка і ви б знали, що собою являють розлючені козаки."
Це ти розлючений козак ? Ти для початку хоч навчись промовляти-Україна.
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25.07.2024 23:23 Відповісти
А тобі важливо як написано, чи що написано?
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25.07.2024 23:29 Відповісти
Мені важливо не тільки що написано, а і хто це пише. Популізму зараз дуже багато, а от реальних справ-мінімум.
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25.07.2024 23:52 Відповісти
Популізму зараз дуже багато, а от реальних справ-мінімум.

Ну що ж отаку владу популістичну вибрали
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26.07.2024 00:20 Відповісти
Завтра п'ятниця, спека, пиво холодне - козаки на Цензорі "розлютяться"
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25.07.2024 23:32 Відповісти
До неслухняних вночі прийде Стефанчук та з'їсть!
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25.07.2024 22:56 Відповісти
А Стефанчука з'їсть Юзік
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25.07.2024 23:00 Відповісти
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26.07.2024 00:22 Відповісти
Це як в колисковій?

Заходить до хати мурло волохате і тихо шепоче тобі..я з'їв твого тата, я з'їв твою маму, тепер прийшла черга твоя..рученькі хрусь, ніженьки хрусь, видавлю очі..спокійної ночі..спати пора..
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25.07.2024 23:06 Відповісти
Пригадався Павло Глазовий.

З чорного гумору

Синок родився у Мартина.
Минає рік - мовчить дитина.
Лише коли минуло два,
Найперші мовило слова.
Сказало «мама» -
вмерла мама.
Сказало «баба» -
вмерла баба.
Сказало «дід» -
умер і дід.
Сказало «тато» -
вмер сусід…
Так прояснилась для Мартина
Життя сімейного картина.
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25.07.2024 23:12 Відповісти
Не треба проводити вибори під час такої війни. Розірве країну так, що вже ніякого пуйла не буде потрібно.
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25.07.2024 22:58 Відповісти
Ваш квартал 95 и ваше Зе уже як кистка в горли людям...а как вы ********* все что война выгодна барыге?...накуй с пляжа....ще трохи і Україна не витримає ваших звиздунів, крадіїїв і пройдисвітів і хапуг.
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25.07.2024 23:28 Відповісти
Не психуйТе, бережіть здоров'я. Воно вам не на наступних виборах стане в нагоді.
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25.07.2024 23:39 Відповісти
дякую...
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26.07.2024 00:24 Відповісти
Гірше ніж ця влада розірвала країну і створила страшенний хаос у країні, вже не буде
"Хуже нє будєт", як казали зелені.
Але стало дуже погано...
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26.07.2024 00:25 Відповісти
Наполеон - "Скотний двір"
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25.07.2024 22:58 Відповісти
Доведуть до коліївщини.
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25.07.2024 22:59 Відповісти
А Коліївщина чим закінчилася? - Прийшли кацапи і повбивали повстанців.
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25.07.2024 23:08 Відповісти
Ті повстанці були беззбройні.
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26.07.2024 00:27 Відповісти
Тобто - вас винести можна тільки ногами вперед, самі від корита не відірветеся? Ок.
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25.07.2024 23:00 Відповісти
Війна взаємовигідна для збереження влади як для Путіна, так і для Зеленськогo.
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25.07.2024 23:00 Відповісти
Коли дивлюсь на цього свинарчука, то таке відчуття, що ще трохи і він почне кувікати та хрюкати.
Буде доказувати що його не можливо відтягти від корита з помиями.
Бо тоді Україні кінець.
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25.07.2024 23:00 Відповісти
Україна з кацапами воює з 2014. Чому в 2019 це не завадило провести попередній владі найдемократичніші вибори дв історії незалежної України? Невже якась промоскальська наволоч з ОПи вирішила, що тепер можна прикриваючись війною "поставити на паузу" Конституцію, демократію, парламентаризм та майбутнє України лише тому що кремлівським кураторам хочеться щоб при владі в Україні лишалася 5 колона, яка перетворює її на щось проміжне між бєларусієй та рашкой?
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25.07.2024 23:06 Відповісти
Та і не проводьте ці вибори ...дайте можливість сидячому нарк** ману 🤡 піти у відставку ,за станом здоров'я ...нацкомітет по захисту держави є кому створювати ,а зеленські уйо* ки просто тікайте...з України
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25.07.2024 23:09 Відповісти
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25.07.2024 23:10 Відповісти
без виборів. зібрали манатки і звалили.. пока ще є час
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25.07.2024 23:11 Відповісти
ломброзо відпочиває )
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25.07.2024 23:12 Відповісти
Це не той "калабок"якого сьогодні у полоні придушити несхотіли?
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25.07.2024 23:21 Відповісти
Як цей лантух ще не закликав всіх українців затягнути паски під час війни...
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25.07.2024 23:21 Відповісти
За нього це зробить Гетьманцев...і досить скоро...
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25.07.2024 23:23 Відповісти
Арахамія - мільйонер, Стефанчук будує маєток під Києвом - дані декларацій

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25.07.2024 23:23 Відповісти
Додати до цих двох єрмака і підірвати на *** на молекули...
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25.07.2024 23:28 Відповісти
А шо це в арахамії з зачіской, його стефанчук обсмоктав ?
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25.07.2024 23:35 Відповісти
В нього завжди така. Як у новонародженного теляти.
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25.07.2024 23:47 Відповісти
Звичайна зачіска для арахамій.

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26.07.2024 00:15 Відповісти
Обличчя перших осіб нашої країни. Аж гордість розпирає!
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25.07.2024 23:45 Відповісти
"Какая отвратительная рожа(ы)!" - "Джентельмены удачи".
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26.07.2024 00:14 Відповісти
Gillette лучше для мужчины нет!
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26.07.2024 00:20 Відповісти
Ну и рожи... Блевануть хочется
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26.07.2024 07:49 Відповісти
війна і військовий стан - різні речі
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25.07.2024 23:21 Відповісти
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25.07.2024 23:22 Відповісти
зробили разом з умним нарідом
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25.07.2024 23:31 Відповісти
Може це ті самі менеджери про яких говорив ЗЄ?
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25.07.2024 23:32 Відповісти
Просто дешевий блазень...
Як "оце" обрали, досі не розумію.
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26.07.2024 09:00 Відповісти
А красти під час війни у власного Народу та Армії Закон теж забороняє..?!
Але зелені покидьки крадуть як востаннє...!😡
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25.07.2024 23:22 Відповісти
У власності Стефанчука квартира в Хмельницькому площею 93,4 кв. м.

Разом із дружиною (50%) він володіє земельною ділянкою площею 1008 кв. м і недобудованим присадибним будинком загальною площею 270 кв. м метрів у селі Білогородка Київської області.

На дружину Стефанчука записана квартира площею 101,8 кв. м у Києві, вона також частково (50%) володіє квартирою площею 49,8 кв. м у смт Ярмолинці Хмельницької області. Крім цього, дружина голови Верховної Ради орендує в Києві гараж.

У власності Стефанчука - легковий автомобіль Mitsubishi Outlander 2018 року випуску,

а у його дружини - Renault Captur 2015 року випуску.

Стефанчук також задекларував належну йому старовинну ікону, ювелірні вироби дружини та бібліотеку наукової літератури з близько 5000 книжок, якою володіє разом із дружиною.

https://interfax.com.ua/news/general/953302.html
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25.07.2024 23:46 Відповісти
Закон взагалі забороняє красти. Але під час війни це потрібно прирівняти до мародерства.
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26.07.2024 09:01 Відповісти
Тобто вибори 2019 незаконні?
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25.07.2024 23:23 Відповісти
Виходить так
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26.07.2024 00:28 Відповісти
Нам нічого не лишається окрім поштучного відстрілу по черзі всіх зелених уйобків. Ніби і перевиборів не буде, але і остогидлих пик у владі теж не стане. А нових ідіотів "під відстріл" ще треба буде пошукати...
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25.07.2024 23:26 Відповісти

Спікер Верховної Ради (ВР) Руслан Стефанчук ) не бажає виносити на голосування в сесійну залу будь-які ініціативи та законопроєкти стосовно позбавлення мандатів парламентарів від "ОПЗЖ".
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25.07.2024 23:27 Відповісти
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук вчергове відмовився ставити в порядок денний постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету

https://www.nta.ua/stefanchuk-vchergove-vidmovyvsya-stavyty-na-golosuvannya-postanovu-shhodo-bezugloyi/
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25.07.2024 23:40 Відповісти
Просто "Кожен з нас президент". Для чого тепер вибори, коли ми й так президенти?!)
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25.07.2024 23:27 Відповісти
А їх і не буде ...
Скоро кожен буде сам собі - президент , солдат , електрик , правоохоронець і т.д...
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25.07.2024 23:32 Відповісти
Вони нам так і сказали - готуйтеся до зими, розраховуйте самі на себе.
Але виникає питання - а нахіба тоді народу така, пробачте, "влада"?
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26.07.2024 09:04 Відповісти
А в народу ніхто і не запитує !
Сказали - ось ці будуть вами керувати - і все !
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26.07.2024 10:27 Відповісти
Зараз так і є.
А згадайте, скільки було радісних, вдоволених облич, котрим у 19-му дали право вибору.
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26.07.2024 10:33 Відповісти
Свиняка, ніколи не кажи ніколи!!!
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25.07.2024 23:33 Відповісти
Від Коливана іншого годі й почути було би, йому то свій зад точно важко буде піднімати із насидженого місця.
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25.07.2024 23:40 Відповісти
Цю владу треба зняти насильно-добровільно вони не підуть
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25.07.2024 23:46 Відповісти
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25.07.2024 23:48 Відповісти
Ідея проведення виборів в умовах воєнного стану малоймовірна.- Помилка Порошенка.що у 2019 році в таких самих умовах воєнного стану вибори провів.що дало можливість "прорашистським зеленим слугам" прийти до влади в Україні і розпочати її знищення із середини
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25.07.2024 23:51 Відповісти
Стефанчук назвав "ВОРОГАМИ УКРАЇНИ" осіб, які порушують питання легітимності Зеленського
https://gordonua.com/ukr/news/politics/politichni-hnidi-stefanchuk-nazvav-vorohami-ukrajini-osib-jaki-porushujut-pitannja-lehitimnosti-zelenskoho-video-1707938.htm
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25.07.2024 23:52 Відповісти
Голосніше всіх «тримай злодія» кричить сам злодій.
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26.07.2024 09:07 Відповісти
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25.07.2024 23:59 Відповісти
Буде другий Байден. Кокаїн мізки зжере ще раніше.
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26.07.2024 06:16 Відповісти
Як зручнр. Зелені ********. З вами лайноротими війна ніколи не закінчмится. Щоб ви повиздихали, иварюки. І щоб вік страждали ті хто вас обрав
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26.07.2024 07:16 Відповісти
Але і вас бачити вже не дуже приємно
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26.07.2024 07:49 Відповісти
Дебіли ,коли це вже нарешті закінчиться,коли вони нажруться,невиліковані
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26.07.2024 09:12 Відповісти
жирнасвиня колива і все зешобло не хочуть від корита
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26.07.2024 09:32 Відповісти
 
 