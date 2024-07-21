Зеленський про президентські вибори, якщо війна затягуватиметься: Треба буде шукати рішення

Якщо війна буде затягуватися, тоді доведеться шукати інструменти для проведення президентських виборів, попри заборону на це під час воєнного стану.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналісту BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав у Зеленського, чи перебуватиме він на посаді президента, якщо війна триватиме ще років 10, адже тоді критики можуть сказати, що Україна в такому разі не є демократією.

"Ніхто не погодиться на війну, яка буде йти ще 10 років або довгі роки. Це дуже складно, світу складно, всім складно. І я думаю, що це неможливо, реально. Друга історія - тоді буде багато жертв. І так багато, а буде ще більше в рази, це не можна допустити. Третє - я із задоволенням провів би вибори, якби це можна було. І якщо війна буде затягуватися, ми зі свого боку будемо робити все, щоб вона не затягнулася. Але якщо вона буде затягуватися, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке", - заявив очільник Української держави.

Президент зазначив, що під час воєнного стану Конституцію не можна міняти. За його словами, окрім юридичних труднощів, є й практичні перешкоди в організації демократичного виборчого процесу в умовах повномасштабної війни.

Читайте також: 67% українців не підтримують вибори президента під час війни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"Як можна проводити демократичні вибори в окопах, треба, щоб були спостерігачі. Ніякі спостерігачі в окопи не приїдуть. У нас люди на окупованих територіях. Значить, вони не будуть голосувати, бо як вони проголосують? Хто проконтролює цей процес? І у нас понад 7 мільйонів людей за кордоном. І як забезпечити їм голосування?", - сказав український лідер.

За словами Зеленського, питання втому, що люди, які борються на фронті за демократію, не будуть мати демократичного вибору тієї чи іншої людини.

Однак наостанок він додав, що "якщо війна буде затягуватися, в будь-якому випадку треба буде шукати інструмент" для проведення виборів.

Читайте також: 59% українців проти проведення виборів під час війни, - опитування "Центру Разумкова"