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Зеленський про президентські вибори, якщо війна затягуватиметься: Треба буде шукати рішення

Зеленський про президентські вибори, якщо війна затягуватиметься: Треба буде шукати рішення

Якщо війна буде затягуватися, тоді доведеться шукати інструменти для проведення президентських виборів, попри заборону на це під час воєнного стану.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналісту BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав у Зеленського, чи перебуватиме він на посаді президента, якщо війна триватиме ще років 10, адже тоді критики можуть сказати, що Україна в такому разі не є демократією.

"Ніхто не погодиться на війну, яка буде йти ще 10 років або довгі роки. Це дуже складно, світу складно, всім складно. І я думаю, що це неможливо, реально. Друга історія - тоді буде багато жертв. І так багато, а буде ще більше в рази, це не можна допустити. Третє - я із задоволенням провів би вибори, якби це можна було. І якщо війна буде затягуватися, ми зі свого боку будемо робити все, щоб вона не затягнулася. Але якщо вона буде затягуватися, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке", - заявив очільник Української держави.

Президент зазначив, що під час воєнного стану Конституцію не можна міняти. За його словами, окрім юридичних труднощів, є й практичні перешкоди в організації демократичного виборчого процесу в умовах повномасштабної війни.

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"Як можна проводити демократичні вибори в окопах, треба, щоб були спостерігачі. Ніякі спостерігачі в окопи не приїдуть. У нас люди на окупованих територіях. Значить, вони не будуть голосувати, бо як вони проголосують? Хто проконтролює цей процес? І у нас понад 7 мільйонів людей за кордоном. І як забезпечити їм голосування?", - сказав український лідер.

За словами Зеленського, питання втому, що люди, які борються на фронті за демократію, не будуть мати демократичного вибору тієї чи іншої людини.

Однак наостанок він додав, що "якщо війна буде затягуватися, в будь-якому випадку треба буде шукати інструмент" для проведення виборів.

Читайте також: 59% українців проти проведення виборів під час війни, - опитування "Центру Разумкова"

Автор: 

вибори (6682) Зеленський (23642) воєнний стан (568)


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Топ коментарі
+37
Логично, а шо. Но это Порошенко заинтересован в затягивании войны, смотрите не перепутайте!
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21.07.2024 19:01
+36
Бегі Вова і утирков своїх 73 вигрібай ,тупе бидло не розуміє ,що вони не меньше кацапів винні в цій війні,бо клоун злив всі військові програми ,а тупе населення "устало"
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21.07.2024 19:02
+32
Вован, навіть, якщо не брати до уваги антиконституційний переворот, який ти де факто вчинив, передавши всі основні функції президента України своєму смотрящєму від кремлівських чекістів, Єрмаку, то навіть не беручи до уваги це, ти вже "прострочений", знов таки всупереч Конституції України. Тобто, Вован, ти витираєш свої брудні копита об українську Конституцію невпинно, починаючи з твого призначення у 2019 році. І ти маєш за це відповісти перед українським законодасвтвом та перед українським народом, який ти, брехлива підла курва, зрадив та неодноразово здурив.
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21.07.2024 19:14
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То хай краще Притула йде...?!))))
Він "другий " волонтер країни...
Купує супутники та квартири ..😁😁😁
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21.07.2024 19:37 Відповісти
приий гавноаналітик чи місячний кугут?
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22.07.2024 10:13 Відповісти
У вас ус отклеялся , спасибо , пора рвать когти...
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21.07.2024 19:33 Відповісти
Стартує операція "приемник"..?!
Схоже ОПа вже продумує такий варіант..
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21.07.2024 19:35 Відповісти
Зеленському потрібно буде шукати нове населення. Бо ніхто його з його віною десятиліттями терпіти не буде.
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21.07.2024 19:37 Відповісти
дурню написав
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21.07.2024 21:46 Відповісти
Україна економічно залежить від партнерів, а економіка визначає політику

Якщо вибори провести нереально, то по-чесному треба запросити іноземних експертів і сформувати з них Тимчасовий Уряд до закінчення війни

Я думаю, з естонкою або полькою на чолі : вони швидко наведуть лад в нашому хаосі
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21.07.2024 19:46 Відповісти
Вибори проводити реально, не треба брехати. Лиш не всі бажаючі візьмуть в них участь, як 30-50тис. військових на передовій. Решта більше мільйона успішно служать в тилу і тому зможуть проголосувати.
Те, що половина людей живе за кордон не проблема для проведення виборів, партнери можуть організувати голосування з підрахунком голосів на місцях проживання українців у країнах Європи.
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22.07.2024 10:04 Відповісти
Видно Зеленский устал и может пойти на уступки ***** что бы снять с себя ответственность и сдриснуть.
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21.07.2024 19:51 Відповісти
Голос вопіющого в пустелі....
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21.07.2024 19:53 Відповісти
Точно , точно . Это всё проклятый Порошенко виноват . Это он на шашлыки на 9 мая собирался , когда все западные эксперты предупреждали о готовящемся нападении.
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21.07.2024 19:54 Відповісти
сиди уже, а то ещё выберут какого-то *************.
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21.07.2024 20:09 Відповісти
Абсолютно адекватна заява, але і на горизонті заміни не видно.
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21.07.2024 20:10 Відповісти
так, дійсно , хіба можливо знайти такого кандидата , який би перевершив найвеличнийшого ... Даже сам єрмак не дотягує до такого рівня хорізми і інтелекту ...
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21.07.2024 20:33 Відповісти
У Залужного 95% довіри. Наступний - Червінський. А у Зєлі довіри - НУЛЬ!!
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21.07.2024 21:16 Відповісти
А є сміливець потягнути на себе усе це лайно ? Йому повірять, хоч би 10% ?
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21.07.2024 21:49 Відповісти
Читають читачі, а воно пісатєль. Он вже скіки нєтлєнки написав, усі книжкові крамниці завалені.
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21.07.2024 21:09 Відповісти
Оно під Брежнева косить. Но той хучь розум мав.
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21.07.2024 21:20 Відповісти
Думай, Вова, думай...вже пішов зворотній відлік
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21.07.2024 20:18 Відповісти
та той відлік давно перетнув нуль , вже пішли цифри з мінусом ...
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21.07.2024 20:40 Відповісти
Брехуняка! Він буде тягнути поки сплине термін давності потрібних йому кримінальних справ!,
доркчі петиці. що до відміни поправок лозового, цей борцун з корупцією, за пів року так і не розглянув!
В 2014 році ми вже прововодили вибори. Окупована лише частина України, на решті немає бойових дій, ті хто за кордоном можуть голосувати як і завжди.
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21.07.2024 20:25 Відповісти
Не чіпайте товариша сина генерала фсб - українці у більшості - 59% підтримують все - і кров, і смертя, і гвалтування дітей, жінок - більшість мріє про рюскій мір, росію, х...ла, рюськіє мюзіки-шоу-квн. А для чого їм було обирати у 19 році товариша сина генерала фсб. Скіки ще треба розжовувати та у рот класти. Державність України скінчилась у 19 році - зараз йде зачістка патріотичної меньшості. Скрізь чистять, та бвивають.
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21.07.2024 20:26 Відповісти
Відставка-відставка! Іди геть прострочене!
Сам казав -порушу закон- піду, не закінчу війну-піду!
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21.07.2024 20:26 Відповісти
А хто ж її затягує? Може бездарне керівництво
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21.07.2024 20:35 Відповісти
И почему то они не идут к ОП и не задают это вопросы там...

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21.07.2024 20:36 Відповісти
Я не знаю шо за контингент там постоянно выходит, но то, что они постоянно у кого-то в Киеве требуют освободить азовцев - нонсенс. И почему-то чаще всего они требуют это у Кличка под окнами.
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21.07.2024 22:01 Відповісти
Ну это видимо те же люди, которые ранее ходили и требовали у Кличко денег на дроны... Теперь выдали другие плакаты.
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21.07.2024 22:13 Відповісти
Сподіваюсь, що про Азов питання до зеленського. Ось тільки ці акції проводяться далеко від Офісу Президента?
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21.07.2024 20:47 Відповісти
Буде воно шукати рішення... Ти поклади булаву на трибуну ВР і іди під три чорти ! Як ти нас дістав ... Гіршої кари нам ще не було !...
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21.07.2024 20:49 Відповісти
Ой не кажіть...після яника теж казали, що гірше не буде..
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21.07.2024 21:09 Відповісти
Ах ти ж ****...
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21.07.2024 20:50 Відповісти
Поправочка: .ука лагерная.
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21.07.2024 22:20 Відповісти
При чем здесь выборы. Полномочия пять лет, они прошли. Основной Закон читай.
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21.07.2024 21:02 Відповісти
Чмирьок! Вибори під час війни були у багатьох країнах! Зокрема в Британії і Америці. Тому у відставку. Разом з єрмаками
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21.07.2024 21:03 Відповісти
Треба буде шукати рішення
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Сложи с себя полномочия президента.
Создай Военный совет национального спасения. Можно любое другое юридически верное название, т. е. передай законно власть военным на период войны.
В Раде и правительстве деньги воруют у военных в первую очередь, коррупцию легализовали и т.д.
С ними победить будет очень и очень сложно. У них война - как средство для личного обогащения.
Короче, сделай выбор, что тебе дороже, твоя задница и задницы коррупционеров или Независимость и процветание всей Украины.
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21.07.2024 21:16 Відповісти
Як пуйло каже, так він(зєля) і робить
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21.07.2024 21:33 Відповісти
Якби вiн не знехтував бабою Юлькою, про неi те ж саме говорили, мабуть хiхiкала б з янелоха , на пару з пыньою.
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21.07.2024 22:18 Відповісти
Як ви придурки задовбали з ЮВТ. Якби 2014 вибрали її, а не пєцю шоколадного, то у нас була б інша історія. Ти хоч, дятел, таблицю множення знаєш?
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21.07.2024 23:27 Відповісти
А Ви впевнені, що це була б історія України?
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22.07.2024 07:25 Відповісти
та воно, дебільна ікринка кончіти ТЮльки, яка ще там історія?
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22.07.2024 10:18 Відповісти
Де воно, а де Україна?
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21.07.2024 23:24 Відповісти
Для передачи влади військовим і щоб це гарантувало Перемогу, потрібно щоб їх очолював особистість рівня де Голля, Ейзенхавера, Піночета (так-так!) чи Монтгомері. В українському військовому середоаищі такого нема. Залужний, на жаль, не виправдав сподівань.
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22.07.2024 04:38 Відповісти
Після цього який ти тоді на---й презедент- ГНИДА ЗЕЛЕНА
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21.07.2024 21:17 Відповісти
Твої рішення привели тебе в тупік . Згадай Залужного , згадай безуглу і єрмака . згадай як ти нахамив Порошенку в 19-році "я ваш вирок " Ти став вироком не тільки для Порошенка , ти став вироком для України . Щоб ти здох разом зі всією зеленою шоблою .
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21.07.2024 21:40 Відповісти
Замість того, щоб чесно зізнатися у своїй повній неспроможності у якості президента та передати керування країною тимчасовому уряду національної довіри, зелена гніда ще розмірковує про вибори, в яких він хоче взяти участь, як кандидат у президенти.
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21.07.2024 21:42 Відповісти
нарік, не тягни шукай визхід вже зараз
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21.07.2024 22:05 Відповісти
Там уже вся зеленая фракция орет шо не договаривались так долго сидеть в ВР, да еще и когда конверты от Коломойши перестали приходить. Хотят уже разъехаться по Миру тратить баблишко.
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21.07.2024 22:06 Відповісти
да свали ты уже на хрен мразь
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21.07.2024 22:18 Відповісти
зЄлєпукін вже видихається, кролік здох!!! Воно вже планує з'*******!!! Головне не дати з'******* всій його гоп компанії!!!
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21.07.2024 22:28 Відповісти
Зеленский зубами вцепился во власть. Отдавать не хочет.
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22.07.2024 00:01 Відповісти
Иди
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22.07.2024 00:04 Відповісти
Багато тексту.
Збери команду, зроби висновки що нічого крім проблем не було досягнено.
І з гордо нахиленою головою чекати вироків за бездіяльність в підготовці країни до нападу, а також не компетентні та ворожі призначення на посади людей.
Що зрадницькою працею посили корупційні можливості збагачуватися на крові та роблять диверсійні ознаки руйнування інституцій.
Це вам не на марафоні за сніданком турнікети в руках крутити.
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22.07.2024 02:07 Відповісти
решение для Украины одно бенин Оманский Нарик должен сидеть на пожизненном с полной конфискацией и вся его рЫглвско-фсбэшная Кодла.....
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22.07.2024 05:55 Відповісти
Конституційний Суд України наголошує, що положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 статті 103 Конституції України та інших її статей, які визначають конституційно-правовий статус Президента України, не містять норм, які встановлювали б інший строк, крім п'ятирічного, на який громадяни України можуть обирати главу держави, незалежно від виду виборів (чергових або позачергових).
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22.07.2024 06:21 Відповісти
хєр піду бо не втік !
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22.07.2024 08:49 Відповісти
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