Зеленський про президентські вибори, якщо війна затягуватиметься: Треба буде шукати рішення
Якщо війна буде затягуватися, тоді доведеться шукати інструменти для проведення президентських виборів, попри заборону на це під час воєнного стану.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналісту BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав у Зеленського, чи перебуватиме він на посаді президента, якщо війна триватиме ще років 10, адже тоді критики можуть сказати, що Україна в такому разі не є демократією.
"Ніхто не погодиться на війну, яка буде йти ще 10 років або довгі роки. Це дуже складно, світу складно, всім складно. І я думаю, що це неможливо, реально. Друга історія - тоді буде багато жертв. І так багато, а буде ще більше в рази, це не можна допустити. Третє - я із задоволенням провів би вибори, якби це можна було. І якщо війна буде затягуватися, ми зі свого боку будемо робити все, щоб вона не затягнулася. Але якщо вона буде затягуватися, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке", - заявив очільник Української держави.
Президент зазначив, що під час воєнного стану Конституцію не можна міняти. За його словами, окрім юридичних труднощів, є й практичні перешкоди в організації демократичного виборчого процесу в умовах повномасштабної війни.
"Як можна проводити демократичні вибори в окопах, треба, щоб були спостерігачі. Ніякі спостерігачі в окопи не приїдуть. У нас люди на окупованих територіях. Значить, вони не будуть голосувати, бо як вони проголосують? Хто проконтролює цей процес? І у нас понад 7 мільйонів людей за кордоном. І як забезпечити їм голосування?", - сказав український лідер.
За словами Зеленського, питання втому, що люди, які борються на фронті за демократію, не будуть мати демократичного вибору тієї чи іншої людини.
Однак наостанок він додав, що "якщо війна буде затягуватися, в будь-якому випадку треба буде шукати інструмент" для проведення виборів.
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Він "другий " волонтер країни...
Купує супутники та квартири ..😁😁😁
Схоже ОПа вже продумує такий варіант..
Якщо вибори провести нереально, то по-чесному треба запросити іноземних експертів і сформувати з них Тимчасовий Уряд до закінчення війни
Я думаю, з естонкою або полькою на чолі : вони швидко наведуть лад в нашому хаосі
Те, що половина людей живе за кордон не проблема для проведення виборів, партнери можуть організувати голосування з підрахунком голосів на місцях проживання українців у країнах Європи.
доркчі петиці. що до відміни поправок лозового, цей борцун з корупцією, за пів року так і не розглянув!
В 2014 році ми вже прововодили вибори. Окупована лише частина України, на решті немає бойових дій, ті хто за кордоном можуть голосувати як і завжди.
Сам казав -порушу закон- піду, не закінчу війну-піду!
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Сложи с себя полномочия президента.
Создай Военный совет национального спасения. Можно любое другое юридически верное название, т. е. передай законно власть военным на период войны.
В Раде и правительстве деньги воруют у военных в первую очередь, коррупцию легализовали и т.д.
С ними победить будет очень и очень сложно. У них война - как средство для личного обогащения.
Короче, сделай выбор, что тебе дороже, твоя задница и задницы коррупционеров или Независимость и процветание всей Украины.
Збери команду, зроби висновки що нічого крім проблем не було досягнено.
І з гордо нахиленою головою чекати вироків за бездіяльність в підготовці країни до нападу, а також не компетентні та ворожі призначення на посади людей.
Що зрадницькою працею посили корупційні можливості збагачуватися на крові та роблять диверсійні ознаки руйнування інституцій.
Це вам не на марафоні за сніданком турнікети в руках крутити.